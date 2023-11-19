Воины 110 ОМБр ликвидировали по меньшей мере 10 оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Украинские FPV-дроны под пилотированием бойцов 110-й отдельной механизированной бригады ликвидировали по меньшей мере 10 российских захватчиков на Авдеевском направлении.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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+11 Александр Чуднивец #474549
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+11 MsSkifia #566162
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+7 Амандрапапупа
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17y7sn8/ukrainian_47th_brigades_drone_strike_company/
Enjoy!
вже здох, а йому ще прилетіло, аж казан відлетів
Ми адабряєм😷
Слава Україні, вона їм ЦЕ надала!
***** на черзі!