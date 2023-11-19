Воины 110 ОМБр ликвидировали по меньшей мере 10 оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Украинские FPV-дроны под пилотированием бойцов 110-й отдельной механизированной бригады ликвидировали по меньшей мере 10 российских захватчиков на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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