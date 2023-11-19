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Новости Видео Война
19 026 19

Воины 110 ОМБр ликвидировали по меньшей мере 10 оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Украинские FPV-дроны под пилотированием бойцов 110-й отдельной механизированной бригады ликвидировали по меньшей мере 10 российских захватчиков на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Оккупанты сняли последствия прилета по ангару со спрятанной вражеской бронетехникой. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3538) Авдеевка (2444) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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Топ комментарии
+11
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
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19.11.2023 10:49
+11
Це просто кайф, зашкварені ванькИ.
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19.11.2023 10:54
+7
Навряд чи сам йося давидович осилює витягати концерти 24/7/12/365, без допомоги хору ім. алєксанрова йому не обійтися.
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19.11.2023 10:52
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Лепота....
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19.11.2023 10:47 Ответить
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
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19.11.2023 10:49 Ответить
👍
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19.11.2023 13:37 Ответить
Навряд чи сам йося давидович осилює витягати концерти 24/7/12/365, без допомоги хору ім. алєксанрова йому не обійтися.
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19.11.2023 10:52 Ответить
Це просто кайф, зашкварені ванькИ.
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19.11.2023 10:54 Ответить
Вот вам ещё больше кайфа:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17y7sn8/ukrainian_47th_brigades_drone_strike_company/

Enjoy!
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19.11.2023 21:56 Ответить
а один взагалі везунчик.
вже здох, а йому ще прилетіло, аж казан відлетів
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20.11.2023 10:26 Ответить
Ювелірно РОСкАлолА 🙏 черемну коробку рашІсту.
Ми адабряєм😷
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19.11.2023 10:57 Ответить
...накуа на "закочєнєлого" мертвого перевели *********?
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19.11.2023 11:45 Ответить
Виглядав як ліг відпочити.
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19.11.2023 15:32 Ответить
А навіщо було добивати вже дохлого рашиста? Чи то він так сонячну ванну приймав?
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19.11.2023 12:02 Ответить
Бідний замерзав, йому допомогли зігрітися.
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19.11.2023 15:51 Ответить
з дрона невидно чи він дохлий,на всяк випадок контрольний в голову не помішає.
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19.11.2023 16:29 Ответить
Не на часi слідкувати за ним, дрони дорожчі за гранати
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19.11.2023 20:34 Ответить
добавьте к гранате парафин, он добавит к осколочно-фугасному ещё и зажигательное поражающее действие
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19.11.2023 12:07 Ответить
0.37 сек.
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19.11.2023 12:18 Ответить
Московіти цього і шукали, аж в Україну вдерлися!
Слава Україні, вона їм ЦЕ надала!
***** на черзі!
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19.11.2023 17:05 Ответить
Шикарная работа ЗСУ . Дай Боже , и завтра тоже !
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19.11.2023 21:24 Ответить
 
 