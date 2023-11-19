Оператор ударного дрона атаковал группу российских захватчиков, скрывавшихся в заброшенном здании. ВИДЕО
Воины 60-й отдельной пехотной Ингулецкой бригады дронами-камикадзе атаковали группу оккупантов, которые скрывались в заброшенном здании. После удара FPV-дрона российские захватчики вытаскивали своих ликвидированных "товарищей".
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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