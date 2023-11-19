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Оператор ударного дрона атаковал группу российских захватчиков, скрывавшихся в заброшенном здании. ВИДЕО

Воины 60-й отдельной пехотной Ингулецкой бригады дронами-камикадзе атаковали группу оккупантов, которые скрывались в заброшенном здании. После удара FPV-дрона российские захватчики вытаскивали своих ликвидированных "товарищей".

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Оккупанты после ранения своего "побратима" ограбили его и оставили умирать. ВИДЕО

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ликвидация (3538) дроны (3917)


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Як оті і вправду хробакі коли ти його на два рвеш і на гачок так і кацапи повзуть їх круте … дивишся і настрій одразу до гори!!
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19.11.2023 13:38 Ответить
тільки одного
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19.11.2023 13:43 Ответить
привязывайте к бч дрона парафин, он добавит зажигательное действие к боеприпасу.
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19.11.2023 14:06 Ответить
Недобитки
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19.11.2023 14:31 Ответить
Спасаються недобиті скотиняки , але всеодно здохнуть 😡
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19.11.2023 14:44 Ответить
Жаль не добили. Бо нема чим, і купити нема за що, бо пенсіі у українців невелики много не заданатять, а на дермака треба було мільйони щоб він злітав на фотосесію в США. та і прокурорам з суддями потрібні стотисячни зарплати щоб гнобили патріотів як скаже влада і рятували зрадників щоб недай боже не здали буратіну коломойского. Да дуже шкода що недобили.....
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19.11.2023 15:43 Ответить
посунули тіло..., козломорді
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19.11.2023 17:09 Ответить
Ти бач, фошизди, мальчіков в трісіках обстріляв.
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19.11.2023 18:35 Ответить
 
 