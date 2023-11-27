Боевая работа расчета противотанкового гранатомета СПГ-9 "Спис" в заснеженном Серебрянском лесу на Луганщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы украинского расчета станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Спис".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая сделана в Серебрянском лесу на Луганщине, бойцы производят несколько выстрелов по вражеским позициям.

"Бойцы Камень-Каширского батальона 100-й ОБрТрО уже в заснеженном Серебрянском лесу на Луганщине работают по позициям оккупантов со станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Спис", - отмечает в комментарии автор публикации.

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