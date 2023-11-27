Оккупант бредет по грязи мимо тел ликвидированных россиян: "Кому эта война нужна, спрашивается?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант бредет по грязи мимо тел убитых россиян и рассуждает о целесообразности захватнической войны с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ответ оккупанту дается нелегко - "Чтобы тебя Россия-Русь великой звали?", но и в этом выводе он очень сомневается.

"Очень атмосферное видео, отснятое оккупантом на авдеевском направлении. Он идет "дорогой смерти", которая, безусловно, таковой и является, учитывая количество мертвых российских солдат. Впрочем, самое интересное - закадровый монолог в этом видео: "Кому эта война нужна, спрашивается? Чтобы тебя Россия-Русь великой звали?" Оставим без внимания вопрос, понимает ли "прозревший освободитель" разницу между Русью и Россией?. Здесь примечательно другое - россияне, отправившиеся воевать в чужую страну за Путина, не понимают, что все, что на них ждет из "великого" - это умереть, лежа в грязи в чужой стране и, в лучшем варианте, претендовать в родной школе на "парту героя", которую "благодарные" потомки обпишут матом", - отмечает в комментарии автор публикации.

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