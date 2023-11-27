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Новости Видео Война
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Оккупант бредет по грязи мимо тел ликвидированных россиян: "Кому эта война нужна, спрашивается?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант бредет по грязи мимо тел убитых россиян и рассуждает о целесообразности захватнической войны с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ответ оккупанту дается нелегко - "Чтобы тебя Россия-Русь великой звали?", но и в этом выводе он очень сомневается.

"Очень атмосферное видео, отснятое оккупантом на авдеевском направлении. Он идет "дорогой смерти", которая, безусловно, таковой и является, учитывая количество мертвых российских солдат. Впрочем, самое интересное - закадровый монолог в этом видео: "Кому эта война нужна, спрашивается? Чтобы тебя Россия-Русь великой звали?" Оставим без внимания вопрос, понимает ли "прозревший освободитель" разницу между Русью и Россией?. Здесь примечательно другое - россияне, отправившиеся воевать в чужую страну за Путина, не понимают, что все, что на них ждет из "великого" - это умереть, лежа в грязи в чужой стране и, в лучшем варианте, претендовать в родной школе на "парту героя", которую "благодарные" потомки обпишут матом", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Боевая работа расчета противотанкового гранатомета СПГ-9 "Спис" в заснеженном Серебрянском лесу на Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) уничтожение (6904)


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Топ комментарии
+24
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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27.11.2023 09:38
+19
Ана нужна бабушкє, с половимі прізнакамі дєдушкі...
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27.11.2023 09:39
+15
Зсучена кацапська мерзота! Дохлятина нелюдська!!! Нема слів...
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27.11.2023 09:47
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"Отрицательно наступает".......
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27.11.2023 09:37 Ответить
А "кровушка" у калюжах свіженька - ще розкластися не встигла Десь 2-3 години тому ці "жмури" ще дихали!
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27.11.2023 14:00 Ответить
Гидотно
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27.11.2023 09:38 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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27.11.2023 09:38 Ответить
Ана нужна бабушкє, с половимі прізнакамі дєдушкі...
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27.11.2023 09:39 Ответить
Da vam , ruskie ****** , eta vaina i nuzhna ....aa da , ieshcho ZEklounu s Jermakovshchinoi . I vasha razzia k RUSI kakim bokom , primazatsa niudastca !
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27.11.2023 09:40 Ответить
"Чтоб тєбя, московскій улус, вєлікім звалі ?..."
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27.11.2023 09:44 Ответить
Масовий психоз помножений на природню тупість. Кацапи детектед.
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27.11.2023 09:45 Ответить
Зсучена кацапська мерзота! Дохлятина нелюдська!!! Нема слів...
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27.11.2023 09:47 Ответить
Ана нужна абажатєлям рєзінавих попак і ботоксних хамур.
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27.11.2023 09:49 Ответить
собі місце підбирає, де "прилягнути"
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27.11.2023 09:59 Ответить
так ви ж мразі приперлися на чужу землю, не ми до вас прийшли.
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27.11.2023 10:05 Ответить
Не щоб взяти і одразу застрелитися, воно щей йде кудись, змучується, кряхтить і все одно потім змученим здихає. Не понятна логіка.
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27.11.2023 10:24 Ответить
Мислітєль, СКБЛНХ.
"Пачєму я нє сокол?" (с)
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27.11.2023 10:25 Ответить
Мабуть коли їхав воювати в Україну так не думав, а коли дали пинди то про щось почав думати...
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27.11.2023 10:34 Ответить
так..вони їхали як "асвабадітєлі"вважали водачкі папіть,українок сіскастих понасіловать,намарадьоріть унітазів, і вєрнутса гєроєм с ардінамі.
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27.11.2023 11:27 Ответить
Русь та росія це як канал та каналізація, на слух щось схоже, а за суттю геть різне... ніколи ви, ординська москальська падаль, не були Руссю і ніколи нею не будете, можете хіба що ху@ца соснуть та здохнути в нашому черноземі...
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27.11.2023 10:41 Ответить
У мене є більш точне порівнянняя:

"РУСЬ И руССкие это как гонорар и гонорея".
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27.11.2023 11:12 Ответить
Навіть трохи гарних росіян гріє душу
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27.11.2023 10:46 Ответить
Якого ж ти прутня приперся сюди,пофілософствувати над рештками?
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27.11.2023 10:47 Ответить
Хорошее видео. Посмотрел - 500 на дроны Стерненко закинул
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27.11.2023 11:10 Ответить
нам вже розповідали казки.про "рашисти массово здаються у полон"
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27.11.2023 11:18 Ответить
Кому-кому. Тим, хто поки що не там.
вЯлічіє - дуже приємна штука, поки не доведеться будувати власними кістками.
Кожний кацап сподівається, що йому не доведеться.
Сумним стає тільки тоді, коли таки доводиться.
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27.11.2023 11:26 Ответить
Сам добровольно приехал в Украину по 200 000 фублей в месяц зарабатывать убивая нас, не за какую то идею, а тупо за бабки. И сам же бухтит кому эта война нужна. Они думали что все это будет легкой прогулкой, а получилось что все здесь нужно сдыхать. Да вам же мразям кацапским эта война и нужна, вы все подряд беременны войной.И нечего на ***** сваливать, вы все виновны в этом. Все без исключения.
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27.11.2023 11:36 Ответить
Ледве сльози стримую...
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27.11.2023 12:18 Ответить
НУ ТО НЕ ЇДЬТЕ СЮДИ !!!!!!!!!! самі здихаєте тут безславно, і нам жити не даєте. Сцуки чортові, сцикуни.
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27.11.2023 12:28 Ответить
Вяликая Засерусь!
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27.11.2023 12:45 Ответить
мікро ціна за Вєлічіє!
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27.11.2023 14:51 Ответить
Вони здається не знали куди їхали...
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27.11.2023 16:26 Ответить
 
 