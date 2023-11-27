Последствия вражеского обстрела Херсона: под огнем дома, админздание и медучреждение, ранена женщина. ВИДЕО
Вчера вечером российская армия в очередной раз атаковала Херсон.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Под огонь врага попали жилые дома, административное здание, а также медицинское учреждение.
Обстреляли оккупанты и дом пожилой херсонки. В этот момент 84-летняя женщина находилась во дворе.
У нее диагностировали взрывную травму и ранение головы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий27.11.2023 11:23 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль