Последствия вражеского обстрела Херсона: под огнем дома, админздание и медучреждение, ранена женщина. ВИДЕО

Вчера вечером российская армия в очередной раз атаковала Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Под огонь врага попали жилые дома, административное здание, а также медицинское учреждение.

Обстреляли оккупанты и дом пожилой херсонки. В этот момент 84-летняя женщина находилась во дворе.

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У нее диагностировали взрывную травму и ранение головы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте.