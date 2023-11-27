Предназначенные для воинов продукты продавали в магазинах и ресторанах Киевщины. Разоблачены чиновники воинской части, - ГБР. ВИДЕО

Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Киевщины на сделках с продуктами для их личного состава на миллионы гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, махинации производились в условиях военного положения.

В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали в магазинах, ресторанах и базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов. Они забирали как минимум 30% продуктов со склада, уменьшая соответственно нормы пищевого обеспечения для военных.

"Остаток" продуктов использовался и в другой схеме. Представитель воинской части в сговоре с частным предприятием выписывал "пустые" накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. А на бумаге учитывались продукты, не выданные солдатам перед их продажей.

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Из-за подделки злоумышленником финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные деньги злоумышленники присваивали.

В настоящее время получены доказательства о присвоении не менее 5 млн грн.

Чиновникам воинской части и одному из коммерсантов сообщено о подозрении по статьям завладения имущества путем злоупотребления служебным положением и завладения военным имуществом путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. ).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. В ходе санкционированных обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы наличных.

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