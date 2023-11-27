Предназначенные для воинов продукты продавали в магазинах и ресторанах Киевщины. Разоблачены чиновники воинской части, - ГБР. ВИДЕО
Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Киевщины на сделках с продуктами для их личного состава на миллионы гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, махинации производились в условиях военного положения.
В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали в магазинах, ресторанах и базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов. Они забирали как минимум 30% продуктов со склада, уменьшая соответственно нормы пищевого обеспечения для военных.
"Остаток" продуктов использовался и в другой схеме. Представитель воинской части в сговоре с частным предприятием выписывал "пустые" накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. А на бумаге учитывались продукты, не выданные солдатам перед их продажей.
Из-за подделки злоумышленником финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные деньги злоумышленники присваивали.
В настоящее время получены доказательства о присвоении не менее 5 млн грн.
Чиновникам воинской части и одному из коммерсантов сообщено о подозрении по статьям завладения имущества путем злоупотребления служебным положением и завладения военным имуществом путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. ).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. В ходе санкционированных обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы наличных.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона
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Ні? Як несподівано...
мимо атб...
ось і заклали їх
Хоча криси є скрізь.
2023 рік - до мого друга влітку в частину прийшов новий кухар, молодий хлопуць, він склав меню на тиждень, виходячи з того, які продукти в підрозділі в наявності на цей час. Одним з пунтів був Смажені гриби в сметані. Командир підрозділу прочитав те попередньє меню і сказав, що навіщо ті грибочки потрібні, вкирисли їх, є каші, вони корисні і недорогі. Отак. І до чого тут влада?
Що змінилося?? Аж ніфуя!!!
Кожен народ гідний свого правителя.
на цю тему є більш влучніше прислів'я : " Дурнів і в церкві б'ють!"
Всіх це влаштовувало. Так було і до Порошенка, і при Порошенку і так є і при Зеленському Тільки щораз маштаби більшають.. Але кінець має бути. А змінити все може жорстке. неповоротне покарання , яке заключатиме повну неповоротну , при будь-яких обставинах , конфіскаціію всього майна і кримінальну відповідальність з отриманням самої суворої міри покарання Це без будь-яких пом"якшуючих обставин винести покарання чотиром чи п"ятьом громадянам і тільки шостий трохи задумається... У нас страшна кровопролитна війна. Шановні "панове" задумаймось! Ще ніхто мільярдами не засипав ,призначену йому могилу.. Час помінятись..