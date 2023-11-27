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Новости Видео Война
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"Что произошло на позиции "Джміль"?: бой воинов 26-го ОСБ с оккупантами за село Степовое вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Андрей Хлопонин сразу после полномасштабного вторжения пошел на войну защищать Украину. В 55 лет стал пехотинцем 26-го отдельного стрелкового батальона. Именно этот батальон ведет очень тяжелые бои у села Степовое севернее Авдеевки. Именно здесь российская армия наносит основной удар.

Каналу "Бутусов плюс" Андрей должен был рассказать о боях за позицию "Джміль" возле села Степовое и о несправедливой критике действий подразделений в боях с врагом. Однако накануне встречи с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым Андрей Хлопонин погиб в бою с оккупантами. Дело, которое намеревался совершить погибший герой – рассказать о своем подразделении, выполнил командир подразделения, в котором служил Андрей.

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"26-й батальон был организован на 10-й день войны. 99% бойцов - добровольцы... Средний возраст бойцов - 49 лет и ни одного профессионального военного. Проходили обучение. Изучали исключительно действия в обороне. К штурмовым действиям нас не успели подготовить. Последние восемь месяцев мы держали позиции недалеко от Шахтерска-Новодонецка. Мы хорошо подготовились к обороне - подготовили позиции, установили минные поля. Врагу не удалось захватить и сантиметра земли. Но по решению сверху, батальон переместили в другое место.Я считаю это глупостью, ведь через месяц эти позиции были утрачены. Нас - слаженное подразделение, перевели в другое место и разделили поротно - каждую роту перебросили на разные участки. Роты тоже разделили на разводы и группы, которые разбросали по разным позициям. Соответственно, это очень сказалось на боеспособности бойцов. Практика показала бессмысленность таких действий", - предостерегает воин от подобного.

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"Джміль" - это ключевая позиция на подходах к селу Степовое, за которое сейчас идут тяжелые бои. Именно на этой позиции сражался с оккупантами пулеметчик Андрей Хлопонин.

"Эта позиция не была зоной ответственности нашего батальона. Там работали соседи и нами просто заткнули дыру - одну роту отправили на усиление. Первая рота за три дня понесла большие потери и на четвертый день командования батальона решили заменить роту. Когда на позицию зашла моя рота, я понял причину больших потерь – большая часть укреплений была разрушена, а артатаки были массированными. 1 ноября мы насчитали в среднем 150-160 приходов. Главная задача – закопаться и выжить. Несколько бойцов внимательно наблюдали за действиями врага. И как только подходил враг, пехотинцы поднимались с укрытий и давали отпор. Бои шли вплотную к позиции. Так держались около пяти дней. Затем я сделал запрос на ротацию. Пообещали, но не выполнили – помощь не пришла. На шестые сутки враг зашел в окопы... Держаться сил и средств не было, так что я разрешил выйти в точку эвакуации", - рассказывает о деталях командир роты.

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Действия подразделения на этой позиции расследуются. В течение 5-6 суток проводились проверки, опросы и собирались показания. Андрей Хлопонин погиб в ближнем бою вместе с двумя побратимами. Первым с пулеметом в руках пошел в бой, чтобы выбить оккупантов из дома на окраине села Степовое. Он больше всего стремился восстановить репутацию своего подразделения и это было его одним из мотивов в бою.

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Автор: 

боевые действия (4030) Бутусов Юрий (4358) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+11
боляче таке слухати, але це не поодинокій випадок...совок не викорінюється ...вразив середній вік підрозділу...
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27.11.2023 12:14
+10
як завжди розслідуються дії підрозділу й ніколи дії керівництва. винуваті тільки ті. що загинули...
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27.11.2023 12:26
+10
Коли вже почнуть призивати молодих і здорових, які дурнею страждають, а не дідів хворих? Україна так програє цю криваву війну! Це ж навіть "слуги" народу повинні вже зрозуміти!
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27.11.2023 12:30
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Забагато людей без військового досвіду вирішують долі військових. Цивільні повинні або допомагати,або самі встати в ряди ЗСУ або просто не заважати.
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27.11.2023 12:13 Ответить
боляче таке слухати, але це не поодинокій випадок...совок не викорінюється ...вразив середній вік підрозділу...
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27.11.2023 12:14 Ответить
Про який совок? Якщо командир просить допомогу або ротацію, то вони повинні були бути, а це ті 20 тисяч про які заявив Залужний і які просто сидять в кафе. Не можна утримати позиції, коли не має кількості людей. На одній мотивації, вибачте, але де та мотивація
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27.11.2023 12:17 Ответить
Пані Валентино, давайте будемо відверті, з такою владою, ресурсами і такою допомогою ця війна нічим добрим для України не завершиться. Кого ми обманюємо. І чергова мобілізація кардинально нічого не зміне.
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27.11.2023 12:24 Ответить
Я не згодна з вами. Якщо влада не того,то чому люди також не того. Читала тут пост, як це ж чоловік піде воювати і залишить жінку без грошей...

Оце не дасть добрий шанс Україні на Перемогу, бо цивільні і ЗСУ-різні полюси, різні варіанти життя.
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27.11.2023 12:34 Ответить
Вічна слава полеглим Героям! Помстимося
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27.11.2023 12:20 Ответить
Средний возраст 49. В спортзале сорокалетние выглядят стариками. Как они там выдерживают.
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27.11.2023 12:25 Ответить
як завжди розслідуються дії підрозділу й ніколи дії керівництва. винуваті тільки ті. що загинули...
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27.11.2023 12:26 Ответить
"Потім я зробив запит на ротацію. Пообіцяли, але не виконали - підмога не прийшла...."
таких історій купа, де за три тижні на одній позиції командири, відправляючи безцільно без прикриття людей, втрачали 70% особового складу... а коли бійці просили може ви з нами на позиції прогуляєтесь сміялись їм у обличчя...
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27.11.2023 12:33 Ответить
Коли вже почнуть призивати молодих і здорових, які дурнею страждають, а не дідів хворих? Україна так програє цю криваву війну! Це ж навіть "слуги" народу повинні вже зрозуміти!
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27.11.2023 12:30 Ответить
Ти вже на фронті?
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27.11.2023 15:22 Ответить
При маршалі Устінові. Ми з вами знайомі, чи ви кацап (кацапка)?
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27.11.2023 15:34 Ответить
То на запитання відповіси чи на дурника з'їдеш?
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27.11.2023 15:40 Ответить
Які букви не зрозуміло?
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27.11.2023 15:45 Ответить
Ну я так і думав, на фронт диванний вуєн не збирається, але відправляти когось иншого замість себе аж бігом.
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27.11.2023 15:52 Ответить
Бовдур, подивись - коли при маршалі Устінові служили...
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27.11.2023 17:09 Ответить
Этому человеку уже за 60, на каком еще фронте он может быть
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27.11.2023 17:17 Ответить
Не розумію п-рську балачку.
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27.11.2023 17:53 Ответить
А ти сам воюєш чи з дивана ******?
І шоб ти зайві літери не видзьобував: я в ЗСУ в березня 22-го.
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28.11.2023 13:40 Ответить
Я тобі маю звітувати?
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28.11.2023 15:38 Ответить
Дивися свій перший комент в треді. Ти першим до людей доївася з цим питанням. Так шо, яка бригада?
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12.12.2023 17:33 Ответить
Те саме питання.
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12.12.2023 17:41 Ответить
в мене? На нулі була 125 ТрО, зараз переводжуся. А в тебе шо, бойець?
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13.12.2023 10:32 Ответить
Я мав уточнити, що мав на увазі моє попереднє питання, а не те яке ти поставив. А що до мене, то це моя особиста проблема де я, і нікому писати доповідну я не збираюсь. Зрозуміло?
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13.12.2023 15:14 Ответить
тоді з якою метою ти питав людину чи вона на фронті в першому коменті?
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15.12.2023 19:10 Ответить
Бо мені так захотілося, чи я мав у якогось пернатого дозволу спитати? Щось не подобається? Шуруй на. Прийшов якийсь недоумок під моїми коментарями скиглити.
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15.12.2023 21:52 Ответить
Ну а мені захотілось довести тобі до відома що ти гівно собаче, чого тепер ображатись?
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21.12.2023 10:54 Ответить
Та мені пох, що там голубцю захотілося та на його опущене скиглиння. На пішов.
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21.12.2023 15:28 Ответить
Не можу - там ти, півень ухилянтський, сидиш і кукурікаєш як потерпілий
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21.12.2023 15:43 Ответить
Та ні, сидиш якраз ти, бо це твоє місце опущеного хохла.
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21.12.2023 15:48 Ответить
а ще що вскукурікнуш? )
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21.12.2023 15:51 Ответить
Що ще кукурікнеш, голубцю?
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21.12.2023 15:53 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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27.11.2023 12:31 Ответить
Я отримала дзвінок з України в проханням допомогти військовим в придбанні принтера,бо їхати дорогою на Курахово кожного разу це ризик. Думайте, ні голова общини, ні міністр оборони України не знайшли 1200 грн на принтер, ні людиипо 10игрн не зібрали на це. Що тоді можна говорити про ротації і мобілізації. Новий рік іде,шоу і гулять.
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27.11.2023 12:39 Ответить
А не пробували задуматися нахріна на передовій принтер ? (( Ось така ср@ка і з рештою .
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27.11.2023 22:01 Ответить
Відповім, але без бажання. Ви нові закони від міністра оборони України читали. Такі як списання майна,яке непригодне, як бронік чи тей самий дрон? Це повинно бути на місці,а не їхати під вогнем кілометри. Передова це таки війна,але не завжди тільки бій,вогонь і обстріли. Є ще бюрократія
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27.11.2023 22:48 Ответить
Відповім , але теж без бажання , бо недарма пропонував задуматися вам - тих нових законів взагалі нахрін не повинно бути з усіма отими актами і книгами обліку книг обліку на передовій . Які у дідька акти там де смерть гуляє , а придумали їх для того щоб зручно списувати розкрадені у тилу яйця у кілограмах , бо ніяким актом замерзле учора при -4 "зимове " дизпаливо не розігрієш (( це так щоб коротко .
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28.11.2023 15:11 Ответить
В ролике командир роты - подполковник. Это нормально? Разве это не капитанская должность? Или у нас так много подполковников и мало капитанов?
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27.11.2023 13:14 Ответить
Подполковников то как раз хватает и в окопах они не сидят. Не хватает бойцов в окопах, что бы не сидеть несколько суток без сна на морозе, под артобстрелами , отбивая атаки.А так вообще это нормально. Это война. Может и солдат быть ТВО ротного или взводного.
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27.11.2023 14:32 Ответить
якщо було розслідування - я особисто впевнений що хлопців прибрали.це не перший випадок,і хлопці що воюють мені не раз говорили про погрози командирів - БУДЕШ ВИЙОБУВАТЬСЯ нарвешся на ворожу ДРГ.
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27.11.2023 16:44 Ответить
Странно, а такие командиры не боятся сами нарваться на вражескую дрг?
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27.11.2023 17:19 Ответить
Ти что не видишь что это явный вброс. Кто то кому то рассказывал, что от кого то слышал, что такое бывает.
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27.11.2023 17:29 Ответить
 
 