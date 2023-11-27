"Что произошло на позиции "Джміль"?: бой воинов 26-го ОСБ с оккупантами за село Степовое вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Андрей Хлопонин сразу после полномасштабного вторжения пошел на войну защищать Украину. В 55 лет стал пехотинцем 26-го отдельного стрелкового батальона. Именно этот батальон ведет очень тяжелые бои у села Степовое севернее Авдеевки. Именно здесь российская армия наносит основной удар.

Каналу "Бутусов плюс" Андрей должен был рассказать о боях за позицию "Джміль" возле села Степовое и о несправедливой критике действий подразделений в боях с врагом. Однако накануне встречи с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым Андрей Хлопонин погиб в бою с оккупантами. Дело, которое намеревался совершить погибший герой – рассказать о своем подразделении, выполнил командир подразделения, в котором служил Андрей.

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"26-й батальон был организован на 10-й день войны. 99% бойцов - добровольцы... Средний возраст бойцов - 49 лет и ни одного профессионального военного. Проходили обучение. Изучали исключительно действия в обороне. К штурмовым действиям нас не успели подготовить. Последние восемь месяцев мы держали позиции недалеко от Шахтерска-Новодонецка. Мы хорошо подготовились к обороне - подготовили позиции, установили минные поля. Врагу не удалось захватить и сантиметра земли. Но по решению сверху, батальон переместили в другое место.Я считаю это глупостью, ведь через месяц эти позиции были утрачены. Нас - слаженное подразделение, перевели в другое место и разделили поротно - каждую роту перебросили на разные участки. Роты тоже разделили на разводы и группы, которые разбросали по разным позициям. Соответственно, это очень сказалось на боеспособности бойцов. Практика показала бессмысленность таких действий", - предостерегает воин от подобного.

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"Джміль" - это ключевая позиция на подходах к селу Степовое, за которое сейчас идут тяжелые бои. Именно на этой позиции сражался с оккупантами пулеметчик Андрей Хлопонин.

"Эта позиция не была зоной ответственности нашего батальона. Там работали соседи и нами просто заткнули дыру - одну роту отправили на усиление. Первая рота за три дня понесла большие потери и на четвертый день командования батальона решили заменить роту. Когда на позицию зашла моя рота, я понял причину больших потерь – большая часть укреплений была разрушена, а артатаки были массированными. 1 ноября мы насчитали в среднем 150-160 приходов. Главная задача – закопаться и выжить. Несколько бойцов внимательно наблюдали за действиями врага. И как только подходил враг, пехотинцы поднимались с укрытий и давали отпор. Бои шли вплотную к позиции. Так держались около пяти дней. Затем я сделал запрос на ротацию. Пообещали, но не выполнили – помощь не пришла. На шестые сутки враг зашел в окопы... Держаться сил и средств не было, так что я разрешил выйти в точку эвакуации", - рассказывает о деталях командир роты.

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Действия подразделения на этой позиции расследуются. В течение 5-6 суток проводились проверки, опросы и собирались показания. Андрей Хлопонин погиб в ближнем бою вместе с двумя побратимами. Первым с пулеметом в руках пошел в бой, чтобы выбить оккупантов из дома на окраине села Степовое. Он больше всего стремился восстановить репутацию своего подразделения и это было его одним из мотивов в бою.

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