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Ветер повредил самый большой флаг в Украине на мачте рядом с мемориалом "Украина-Мать" в Киеве. ВИДЕО

Сильные порывы ветра повредили самый большой флаг в Украине, поднятый на мачте рядом с мемориалом "Украина-Мать" в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой гигантское полотнище разорвалось пополам, опубликована в соцсетях.

Читайте: В Киеве для преодоления непогоды выведено 254 единицы техники, - Кличко

Автор: 

Киев (25513) непогода (816) флаг (934)


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Топ комментарии
+20
А чому прапор не опускають при поганий погоді ?

наказати директора - відмінусувати кошторис прапора і
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27.11.2023 12:33
+17
Вы бы лучше написали то что в новостях касабских пишут что: У берегов Севастополя разломался напополам российский патрульный катер "Раптор". А ещё волны смыли нахрен береговые линии укреплений.
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27.11.2023 12:37
+14
Є два варіанти. Або це зроблено навмисно, щоб у рашистів була гарна картинка, або неналежне виконання своїх посадових обовʼязків. Про негоду з сильними поривами вітру попереджалося завчасно і спустити в такій ситуації величезне полотнище потрібно було обов'язково. Це всеодно щобкапітан вітрильника під час шторму не згорнув би вітрила.
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27.11.2023 12:38
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У скабєєвой це вже пропіарили. Швидко працюють прогандони.
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27.11.2023 12:32 Ответить
А чому прапор не опускають при поганий погоді ?

наказати директора - відмінусувати кошторис прапора і
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27.11.2023 12:33 Ответить
Приспускати прапор не можна - це дурний знак 😕
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27.11.2023 12:36 Ответить
Опустять для того , щоб повісити новий 🙁
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27.11.2023 12:44 Ответить
Отож. Можна було опустити прапор,перечекати негоду та підняти знову.
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27.11.2023 12:50 Ответить
Хтось за це відповідає, но мізки включити і передбачити те що трапиться, не доля.
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27.11.2023 12:41 Ответить
це знак для тих хто вірить в знаки, для тих хто має здоровий глузд то по іншому називається
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27.11.2023 12:44 Ответить
а як хрест впав на Мих. соборі до війни - це знак, чи співпало?
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28.11.2023 01:03 Ответить
Там не від вітру було: УПЦ МП постаралися...
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28.11.2023 02:19 Ответить
та ні. Наші визнали, що старий він був. Але я одразу сказав, це хана який поганий знак, як і багато інших до того. І цей наш стяг сьогодні -моторошно
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28.11.2023 02:21 Ответить
звісно знак! знак що погано доглядали
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28.11.2023 18:55 Ответить
А те, що його розірвало навпіл, гарний знак?
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27.11.2023 12:45 Ответить
Це як лівий та правий берег Дніпра.
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27.11.2023 18:16 Ответить
Не спустили,тому що довбой@би. А скоріше вирішили розпиляти на виготовленні нового.
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27.11.2023 12:37 Ответить
Є два варіанти. Або це зроблено навмисно, щоб у рашистів була гарна картинка, або неналежне виконання своїх посадових обовʼязків. Про негоду з сильними поривами вітру попереджалося завчасно і спустити в такій ситуації величезне полотнище потрібно було обов'язково. Це всеодно щобкапітан вітрильника під час шторму не згорнув би вітрила.
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27.11.2023 12:38 Ответить
Вони вже мінус приплюсували в виготовлення нового.
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27.11.2023 12:38 Ответить
Вы бы лучше написали то что в новостях касабских пишут что: У берегов Севастополя разломался напополам российский патрульный катер "Раптор". А ещё волны смыли нахрен береговые линии укреплений.
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27.11.2023 12:37 Ответить
І як нам це допоможе?
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27.11.2023 12:42 Ответить
Морально допоможе нам ця новина , поки що😠
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27.11.2023 12:46 Ответить
Та ну?! Сміхота!
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28.11.2023 02:22 Ответить
Поганий знак - Україна таки втратить частину територій, навпіл розірваний прапор. І влада, сук@, знову щось приховує, бо усі ці зашквари з підкилимними шурудіннями зелених щурів, намаганнями зберегти упц мп, з відставкою Залужного. Не прихильник теорій зговорів, але усе якось кисло...
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27.11.2023 12:41 Ответить
Це вітер,це просто вітер,розслабся )
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27.11.2023 12:42 Ответить
Типу, та какая разніца? А й дійсно, какая?
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27.11.2023 12:43 Ответить
не шукайте зраду де її не має.
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27.11.2023 12:44 Ответить
Я не про зраду.
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27.11.2023 12:47 Ответить
Не про зраду , а про повний бред
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27.11.2023 12:49 Ответить
Ну це зараз тобі смішно, через пару місяців вже буде не до сміху.
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27.11.2023 15:26 Ответить
А де треба шукати зраду?
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27.11.2023 12:59 Ответить
нащо її шукати,зради й так дофіга,але вітер тут нідочого.
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27.11.2023 13:03 Ответить
Є знаки. Пам'ятаєте - ялинка падала на Яника? Солдат на інагурації Пороха? У Зєльца, здається, теж щось сталося - не пам'ятаю вже, що - але знак був дуже поганий. Перед нападом паРаші - веселка була над Києвом - у лютому(!)
Можна вірити чи не вірити у містику, але щось існує, і якщо дається попередження - на нього треба зважати.
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27.11.2023 12:48 Ответить
Перед нападом раші хрест впав здається, але в моїй уяві це все збіг.
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27.11.2023 12:53 Ответить
хрест впав і ялинки падали перед нападом
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27.11.2023 13:02 Ответить
перед повномасштабним цей звичайний вітер звалив хреста з Софійського собору
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27.11.2023 13:02 Ответить
Але на ремонт кріплення хреста (аварійного) не виділяли кошти, хоч спеціалісти давно попереджали.
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27.11.2023 14:53 Ответить
зроду хрести не падали. І тут на головній церкві таке сталося. А тут головний прапор....
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28.11.2023 01:10 Ответить
Коли нормально доглядати, то дійсно - не буде падати. А коли воно іржаве, а гроші крадуть та/або "зажимають", то це лише питання часу, та першого-ліпшего буревію.
Та й з прапорами - там теж є свої правила експлуатації. Вітрила ж в бурю не просто так згортали. Та й як його шили, з яким "запасом", на яку негоду - ми теж не знаємо, хто де і скільки "зекономив".
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28.11.2023 22:55 Ответить
І Бубочка Боневтік при інавгурації впустив посвідчення та тримав герб перевернутим. Так теж це просто співпадіння.
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27.11.2023 15:27 Ответить
Так,такий вітер колись влупив янукоовощу вінком по макітрі... далі ви знаєте.
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27.11.2023 17:32 Ответить
а як хрест на головній церкві впав до війни - то просто згнив випадково...
погана прикмета, що не кажи....
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28.11.2023 01:05 Ответить
як ти живеш з таким відношенням до знаків? Встаєш з правої ноги, коли зустрічає чорну кішку повертаєш назад, біжиш поперед бабці з пустим відром? НЕ їздиш на 13-й поверх? І до речі, так, мені нема різниці на всі ці забобони)))
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27.11.2023 12:47 Ответить
Ходите до ворожок? Що кажуть?
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27.11.2023 12:48 Ответить
Прапор пошкоджений але не зірваний і залишився на місці. Тому це добрий знак
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27.11.2023 13:28 Ответить
не пошкоджений, а розірваний. Наша нещасна країна...
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28.11.2023 01:12 Ответить
Або внутрішній саботаж, щоби "качати" відповідне іпсо та "втокмачувати" українцям думки про "погані знаки", "розділ країни" і т.п.
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27.11.2023 14:51 Ответить
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27.11.2023 12:43 Ответить
А зняти прапор, коли відомо було заздалегідь про ураган - релігія завадила? Ідіоти.
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27.11.2023 12:49 Ответить
так тепер можна пару лямів розпиляти на новому, навіщо берегти те що є.
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27.11.2023 13:16 Ответить
Досить писати і страху наганяти на жителів України своїми
безглуздими та забобонними знаками 🙁
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27.11.2023 12:51 Ответить
Цілком може бути й саботаж з ціллю деморалізації українців. Така собі чорна психологічна операція. Тим більше, що у нас "кротів" - на всіх рівнях - хоч греблю гати.
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27.11.2023 14:57 Ответить
В свій час попередження від Заходу про війну теж прийняли як забобонні знаки?
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27.11.2023 15:30 Ответить
Мабуть неякісний пошив чи нитки, мабуть прапор замовляли там де й куртки рєзнікова
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27.11.2023 12:53 Ответить
Здалеку виглядає нае блакитно-біло-синій
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27.11.2023 13:01 Ответить
я теж зразу звернув увагу,кусок росії значить приточимо до нас,Бєлгород напевне.
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27.11.2023 13:25 Ответить
а може кусок польщі? хоча на х* нам те г*?
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28.11.2023 01:13 Ответить
При такій погоді дивного не має нічого. Досить робити з цього новину. Думайте про погоду і як там ЗСУ при такій ситуації
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27.11.2023 13:02 Ответить
майже очікувано.... десь під Одесою впала 100 метрова труба. а тут прапор. яка б вона не була міцна - це просто тканина...
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27.11.2023 13:03 Ответить
Прапор порвав вітер. Навпіл. Знаково: Народне Військо з народом, а верхівку таки знесе.( жарт) Прапор замінять Головне люди добрі,щоб Україна встояла! А то є всі ми Українці!
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27.11.2023 13:15 Ответить
як і має бути в країні дурнів.
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27.11.2023 13:21 Ответить
Це недобрий знак. Але маємо думати й повторювати УКРАЇНА ПЕРЕМОГЛА.
Маємо кодувати Всесвіт.
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27.11.2023 13:22 Ответить
Посадіть на ту щоглу Верещук та Безуглу, щоб безпілотники і ракети відлякували
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27.11.2023 13:59 Ответить
Це добрий знак - прапор не відірвався і впав, а розширився зверху і знизу (з півночи і півдня, як по мапі), а середину з'єднаємо.
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27.11.2023 14:16 Ответить
Тобто, кордони України розширяться, до нас ще хтось приєднається! Внєзапно, хто, це може бути?
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27.11.2023 14:30 Ответить
Дрібниці. Знайти тих хто шив гнилими нитками та розстріляти.
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27.11.2023 14:21 Ответить
Для тих хто любить знаки: зняти і показати на пів хвилини ролик де Зеленський з Залужним робить по одному шву в прапорі і показати, що він знову цілий. Прапор буде цілим, країна - об'єднана, а російських пропагандистів розірве...
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27.11.2023 14:44 Ответить
Флагшток устоял ?
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27.11.2023 15:14 Ответить
А як ви бачете: ЗЕ устояв? І до Перемоги ж протримається...
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28.11.2023 02:26 Ответить
 
 