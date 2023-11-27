Ветер повредил самый большой флаг в Украине на мачте рядом с мемориалом "Украина-Мать" в Киеве. ВИДЕО

Сильные порывы ветра повредили самый большой флаг в Украине, поднятый на мачте рядом с мемориалом "Украина-Мать" в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой гигантское полотнище разорвалось пополам, опубликована в соцсетях.

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