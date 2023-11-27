Ветер повредил самый большой флаг в Украине на мачте рядом с мемориалом "Украина-Мать" в Киеве. ВИДЕО
Сильные порывы ветра повредили самый большой флаг в Украине, поднятый на мачте рядом с мемориалом "Украина-Мать" в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой гигантское полотнище разорвалось пополам, опубликована в соцсетях.
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+20 Sophia Duglass
показать весь комментарий27.11.2023 12:33
+17 Юрий #542373
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+14 Vlad Isaia #550613
показать весь комментарий27.11.2023 12:38
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наказати директора - відмінусувати кошторис прапора і
Можна вірити чи не вірити у містику, але щось існує, і якщо дається попередження - на нього треба зважати.
Та й з прапорами - там теж є свої правила експлуатації. Вітрила ж в бурю не просто так згортали. Та й як його шили, з яким "запасом", на яку негоду - ми теж не знаємо, хто де і скільки "зекономив".
погана прикмета, що не кажи....
безглуздими та забобонними знаками 🙁
Маємо кодувати Всесвіт.