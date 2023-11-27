РСЗО HIMARS одним выстрелом уничтожает вражескую САУ 2С5 "Гиацинт-С" в Луганской области. ВИДЕО

Операторы 3-го полка ССО обнаружили позицию вражеской САУ 2С5 "Гиацинт-С" в Луганской области и скорректировали огонь экипажа РСЗО HIMARS, который уничтожил вражескую установку одним выстрелом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Аэроразведка 3-го отдельного полка ССО в районе села Верхняя Дуванка, Луганской области обнаружила и скорректировала огонь реактивной артиллерии из РСЗО HIMARS/M270 по вражеской позиции 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: HIMARS уничтожил полностью российскую САУ 2С3 "Акация". ВИДЕО