Шторм в российском Сочи: волны затапливают и разрушают дома, смывают железную дорогу и пляжную инфраструктуру. ВИДЕО
В российском Сочи шторм разрушает прибрежную инфраструктуру, смывает железнодорожные пути и затапливает улицы и дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи гигантских волн и нанесенных разрушений публикуются в российском интернет-сегменте.
На кадрах видно, что волны доходят до прибрежных гостиниц и заливают по меньшей мере первые этажи, в трехэтажном доме не выдержал фундамент и его стены, растрескавшись, упали, насыпи железнодорожных путей во многих местах размыты и рельсы провалились или висят в воздухе.
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+31 Дима Л #583950
показать весь комментарий27.11.2023 15:54
+25 Komunalnyk
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+21 Шимус
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ну ви зрозуміли...
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря.
щось "богатирі" не вийшли з моря
Більше моцних штормін наузберіжжя Кацапстана. Тай не тількі у Чорному морі. Новоросійськ, гарного тобі ЦУНАМІ!
- найнайперша версія Нептуна нагадала зайвохромосомним амебам про себе, хто тут є Цар і Бог
Строілось на вєка ?
рашистський берег розмива
всю парашу в море разом із москлями 😡
Особенно домик из говна и палок. Как на нем столько кондиционеров держалось?