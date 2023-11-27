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Шторм в российском Сочи: волны затапливают и разрушают дома, смывают железную дорогу и пляжную инфраструктуру. ВИДЕО

В российском Сочи шторм разрушает прибрежную инфраструктуру, смывает железнодорожные пути и затапливает улицы и дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи гигантских волн и нанесенных разрушений публикуются в российском интернет-сегменте.

На кадрах видно, что волны доходят до прибрежных гостиниц и заливают по меньшей мере первые этажи, в трехэтажном доме не выдержал фундамент и его стены, растрескавшись, упали, насыпи железнодорожных путей во многих местах размыты и рельсы провалились или висят в воздухе.

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Автор: 

Сочи (170) шторм (119) разрушение (162)


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Топ комментарии
+31
не не такий шторм вони заслуговують
ну ви зрозуміли...

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27.11.2023 15:54
+25
Мало, малооо Божої кари
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27.11.2023 15:59
+21
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27.11.2023 16:00
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А міст стоїть?
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27.11.2023 15:53 Ответить
До моста ще доїхати треба..)
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27.11.2023 15:54 Ответить
само собою
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27.11.2023 15:56 Ответить
Мочи кацапню!
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27.11.2023 15:53 Ответить
Мало, малооо Божої кари
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27.11.2023 15:59 Ответить
Закони природи і так по максимуму задіяні. Там висота хвилі максимальна з можливої для Чорного моря.
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27.11.2023 16:27 Ответить
не не такий шторм вони заслуговують
ну ви зрозуміли...

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27.11.2023 15:54 Ответить
А Новоросійськ?
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27.11.2023 15:55 Ответить
Подарунок казламордим !
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27.11.2023 15:56 Ответить
а в городе сочи темне ночи....ла-ла-ла.... давайте поставим жителям солнечного города хорошую песню...
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27.11.2023 15:58 Ответить
Эта песня устарела. В городе Сочи тёмные хачи.
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27.11.2023 20:30 Ответить
...злобные хачи.
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27.11.2023 21:03 Ответить
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27.11.2023 16:00 Ответить
нафтобаза горить. море топить...чогось нехватає
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27.11.2023 16:04 Ответить
Кримського небесного Каміння!),
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27.11.2023 16:27 Ответить
казали баранам: будувати можна за 100 м від лінії моря
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27.11.2023 16:06 Ответить
Да мать его даже и так, поставь вместо редких"зубов дракона" волнорезы... Тока у ленивого , а потому тупого кацапа нефиг искать рациональное зерно
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27.11.2023 19:04 Ответить
На все воля Божа.
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27.11.2023 16:07 Ответить
То, скорійше, - Нептуна. Бо він добре знає, хто Чорне море викопав, а хто його паплюжить.
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27.11.2023 16:18 Ответить
Море Лаптевих,яке копали лапті не пручається.
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27.11.2023 16:28 Ответить
море злиться на раббсіян, .. ще б їх міни викинуло б на їхній берег.. для повної красоти..
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27.11.2023 16:09 Ответить
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря.

щось "богатирі" не вийшли з моря
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27.11.2023 16:10 Ответить
Сдохли под Авдеевкой. А дядьку Черномора кадировские животные трахнули. Теперь он простой петух.
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27.11.2023 16:58 Ответить
Мені сподобалось.
Більше моцних штормін наузберіжжя Кацапстана. Тай не тількі у Чорному морі. Новоросійськ, гарного тобі ЦУНАМІ!
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27.11.2023 16:12 Ответить
Чцдово! Аж на душі потепліло
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27.11.2023 16:13 Ответить
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27.11.2023 16:14 Ответить
Ще б міст кинуло.
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27.11.2023 16:15 Ответить
В пострадавшие регионы уже идут составы с цистернами говна и вагонами палок!
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27.11.2023 16:16 Ответить
Sama priroda smivaiet ruski mir , interesno kak tam linia abaroni , katorie ruskie ****** sazdavali na plazhe ? 🤔
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27.11.2023 16:30 Ответить
"російський" Сочі - колись це теж не були "ісконно рускіє зємлі", історично тут жили інші народи, черкеси і інші, яким ординці влаштували геноцид, повбивали і винищили більшісь корінного населення.
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27.11.2023 16:37 Ответить
..а кацапов-то за шо?
- найнайперша версія Нептуна нагадала зайвохромосомним амебам про себе, хто тут є Цар і Бог
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27.11.2023 16:38 Ответить
Ета алімпійскіє абьйекти ?
Строілось на вєка ?
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27.11.2023 17:24 Ответить
Реве та стогне Чорне море,
рашистський берег розмива
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27.11.2023 17:47 Ответить
дуже добре - менше грошей на війну буде
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27.11.2023 18:43 Ответить
ще б камні з неба та землетрус
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27.11.2023 18:44 Ответить
дуже добре, але малувато буфет. кацапи, горіть в аду. Слава ЗСУ!
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27.11.2023 18:46 Ответить
Навідь приророда проти кацапів!
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27.11.2023 18:58 Ответить
яка приємна новина
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27.11.2023 18:59 Ответить
Кацапи заслужили на найпотужніший шторм в світі , щоб змило на@ уй
всю парашу в море разом із москлями 😡
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27.11.2023 19:17 Ответить
Метров на 150и должен подняться уровень мирового океана. Там и Сибирь вся ляжет.
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27.11.2023 19:27 Ответить
Классно же!
Особенно домик из говна и палок. Как на нем столько кондиционеров держалось?
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27.11.2023 19:31 Ответить
Нептун - це не тільки ракета! Керческий мост тоже шатал
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27.11.2023 19:32 Ответить
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27.11.2023 19:47 Ответить
жаль що мосту нічого...
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28.11.2023 00:27 Ответить
Если украинские "штабы войны на море" не последние долбоящеры, то они немедленно организуют комбинированную атаку на важнейшие приморские цели, в т.ч. и "крымский" мост: боновые заграждения-то смыло штормом (да и радары ПВО, ПРО, РТР и РЭБ приморского направления не слишком хорошо себя чувствуют).
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28.11.2023 12:57 Ответить
 
 