Шторм в российском Сочи: волны затапливают и разрушают дома, смывают железную дорогу и пляжную инфраструктуру. ВИДЕО

В российском Сочи шторм разрушает прибрежную инфраструктуру, смывает железнодорожные пути и затапливает улицы и дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи гигантских волн и нанесенных разрушений публикуются в российском интернет-сегменте.

На кадрах видно, что волны доходят до прибрежных гостиниц и заливают по меньшей мере первые этажи, в трехэтажном доме не выдержал фундамент и его стены, растрескавшись, упали, насыпи железнодорожных путей во многих местах размыты и рельсы провалились или висят в воздухе.

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