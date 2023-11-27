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"Сколько еще агентов работает по методичке ФСБ?": военнослужащий Николай Серга прокомментировал скандальное заявление Безуглой. ВИДЕО

Поэт, музыкант и телеведущий Николай (Коля) Серга, служащий в Вооруженных силах Украины, прокомментировал скандальное заявление народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, обвинившей Валерия Залужного в том, что он якобы не решает проблему ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео военнослужащий опубликовал на своей странице в инстаграме.

Также читайте: Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны будет рассматривать увольнение "слуги народа" Безуглой с должности главы подкомитета. ДОКУМЕНТ

"ЗРАДА начинается с нас. С момента когда мы начинаем осуждать действия людей, на решениях которых все держится. Президента и Главнокомандующего воюющей страны. Мы не имеем права делать это публично, у нас нет полномочий и информации анализировать их действия. ЗРАДА начинается с момента , когда мы начинаем делиться информацией, которая вызывает у нас сильные эмоции, но подлинность которой мы не можем проверить. "Городская сумасшедшая" - один из самых опасных архетипов в публичной плоскости. Особенно, когда она является представителем официальных структур. Потому что ее будут цитировать, рефлексировать над ее сообщениями и смеяться над ней", - добавил Николай Серга в сообщении к видео.

"Мы видим, сколько агентов ежедневно задерживает СБУ по всей стране. А сколько агентов там, где до них очень сложно дотянуться? И эти агенты влияют на тех, кто даже не догадывается, что в этот момент отрабатывает "методичку ФСБ", - сказал военнослужащий.

По его словам, "источник забывается, а информация остается". Серга напомнил, что в России почти все пропагандисты работают по тому же архетипу, поскольку это эффективно действует на людей. Военнослужащий призвал сдерживать свои эмоции и иметь критическое мышление и сдержанность по отношению ко всем звучащим заявлениям. Так как  именно это, по его мнению, - самая мощная защита в условиях "информационной радиации".

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Автор: 

скандал (4475) Залужный Валерий (657) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+39
не треба спрощувати проблеиу - безугла без команди з ОПи навіть муху із свого носа не прогонить.
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27.11.2023 19:19
+33
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27.11.2023 19:15
+33
Цікаво! А у Баканова був план? показував Мар'яні? А у Буданова Безугла вже бачила? Чи тільки у Залужного хоче?))
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27.11.2023 19:19
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27.11.2023 19:15 Ответить
На місці.

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28.11.2023 10:36 Ответить
Безмзхглу на палю, разом з дЄрмаком, татаровим, шурмой і всією опзжшною і зеленою шоблою!
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27.11.2023 19:16 Ответить
Давно пора всю зелену шоблу викинути на смітник , але у нас війна ,
не на часі ?🙂
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27.11.2023 19:20 Ответить
Автоматична втрата легітимності держави. Військові відрізняються від озброєної банди виключно конституційним статусом. А проводити імпічмент за процедурою надто геморно.
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27.11.2023 19:30 Ответить
Не буде ніякої "автоматичної" втрати легітимності держави, не пізді!
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27.11.2023 19:45 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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27.11.2023 19:26 Ответить
73 відсотки виберуть іншу і її теж на палю, скількі ше разів? Може треба обмежити виборче право тими, хто сплачує кошти до бюджету, виключивши тих, хто з бюджету кормиться?
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27.11.2023 20:13 Ответить
За зелених недоумків голосував і бізнес, і дохтура і вчителя і студенти і пенсіонери....
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27.11.2023 20:48 Ответить
Підрахунок дуже простий - ВСІ ЗЕлені міністри, оХфіс препіздента у повному складі, партія Слуга народа. Це для початку.
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27.11.2023 19:18 Ответить
Так это не один Серьга должен сказать
Где сотни видео от военных?
Со всех фронтов!!!
Голос военных - самое важное сегодня!
Безуглая озвучивает то
Что думает президент
Который ни фига не понимает в военном искусстве
Который виноват в развале военной промышленности
Виноват в том, что не готовил страну к войне
А сейчас с помощью подонков и бл.....дей разных мастей
Будет мочить Армию и Залужного?
А мы и армия это стерпим?
А мы вообще за что воюем?
Чтобы президент по вечерам видосики показывал?
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27.11.2023 19:19 Ответить
Военным трошки не до этого. Нам не нужен военный переворот. ПОЧЕМУ МОЛЧАТ РОДСТВЕННИКИ УБИТЫХ ПРИ ПОЛНОМАСШТАБКЕ? Ну вот почему? Почему молчат жители убитых в хлам городов? Почему молчат родители детей? ПОЧЕМУ!!! Чтобы зеленую крысу не стошнило при такой качке государства? Военные кровью и жизнью своей показали украинским гражданам как надо действовать!!! Граждане Украины!!! Ау!!! За границей? Или все инвалиды? Причем умственные? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС...
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27.11.2023 19:36 Ответить
Военным не до того?
То есть они и дальше готовы погибать
За Зеленского?
Он же у них ВЕРХОВНЫЙ!!!
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27.11.2023 19:48 Ответить
Галочка, дорогая, когда до тебя дойдет что присягу в Украине дают народу украины, а не президенту? Что для этого необходимо тебе понять? Прочитать текст присяги? Или понять что украинская армия воюет не под лозунгом "За Сталина!!! За Победу!!!". Вылезай из совка нканец-то...
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27.11.2023 19:55 Ответить
Як на ''фаріношиху'' накинутися до зразу було ''до того''!
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27.11.2023 20:04 Ответить
А причем тут эта старая совковая курва?
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27.11.2023 20:08 Ответить
Мадам Боброва, ну и где твой гневный видосик?
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27.11.2023 19:46 Ответить
Цікаво! А у Баканова був план? показував Мар'яні? А у Буданова Безугла вже бачила? Чи тільки у Залужного хоче?))
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27.11.2023 19:19 Ответить
вона бачила у всіх, крім Залужного......
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27.11.2023 19:23 Ответить
У Баканова був 100%. На щастя не справдився, бо українці завадили
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27.11.2023 21:11 Ответить
у ванюшкі баканаффа був план.....оманський план.....
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28.11.2023 19:16 Ответить
не треба спрощувати проблеиу - безугла без команди з ОПи навіть муху із свого носа не прогонить.
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27.11.2023 19:19 Ответить
Почали розганяти, що треба міняти Зе бо буде горе. Зауважу, що це погана ідея. Вичищати треба кодло типу Єрмака, Татарова, Гетманцева і т д, а Зеленського залишити. Бо суслік не лічность, а будь які рухи навколо посади президента створять більше небезпек, ніж принесуть користі.
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27.11.2023 19:21 Ответить
Ни в коем случае
Он - российская консерва
Давно уже
Лет с 18
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27.11.2023 19:31 Ответить
Пусть досиживает свои полгода и ********. Власть нужно вернуть в правовое поле, в котором у такого органа как ОП полномочий только как у обслуги, каким образом бойфренд Зе свел на ОП всю власть это уже вопрос к правоохранительным органам. И в Раде по факту уже нет большинства
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27.11.2023 19:34 Ответить
А что же мы не дали досидеть Януковичу?
А очень просто
Мы понимали - нас за это время путин в асфальт закатает
А на войне день - как пять в мирное время
Можно и войну проиграть
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27.11.2023 19:37 Ответить
Янукович втік САМ!!! Він сам, точніше, за вказівкою з кремля створив ситуацію, в результаті чого сталась окупація Криму і Донбасу. Майдан, до речі, його до того не примушував!
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27.11.2023 20:02 Ответить
Він САМ не піде! Не для того його туди впихнули, щоб про Україну думати... Але є така річ, як легітимність влади. Звичайно, може статись переворот, але тоді влада стає нелегітимною, а то вже має наслідки. Так що варто про то дуже добре подумати... А от коли його позбавити середовища, яке ним керує і його використовує, то, цілком реально, можна нейтралізувати ту проблему. От про що мова.
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27.11.2023 20:20 Ответить
Не надо переворот
Нужна папочка
А на Зеленского папочка пухлая
Американцы добились тихого ухода Меркель
Слили ее личную переписку
Не всю
Крошечную часть
И Меркель испугалась
И больше не канцлер
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27.11.2023 20:43 Ответить
А легітимізація "ухода"? Вибори під час війни? Ніззя! А без виборів дуже складна схема. Для початку Голову ВР треба притомного, голову СБУ, ДБР, генпрокурора..., а так, марна справа... Занадто багато там сміття всілякого. Для початку треба паргіщу к ногтю...
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27.11.2023 20:50 Ответить
парнішу к ногтю...
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27.11.2023 20:52 Ответить
Я говорю об отставке президента
Когда он сам об этом заявит
Не переживайте за Стефанчука
Он все подпишет
А силовики тоже разные
Голова СБУ сегодня - не Баканов
НАБУ не под президентом
САП тем более
ДБР не самостоятельно
Генпрокурор тоже
Такие посыпятся сразу
Я уже не говорю про армию
Армия такого Верховного просто презирает
Так что пора доставать папочки.....
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27.11.2023 21:00 Ответить
Проблема в тому, що воно настільки неадекватне, що може й на папочку не зреагувати. То ж не Меркель, тут IQ нижче нуля. Його такого тому і вибрали...
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27.11.2023 21:15 Ответить
У него очень умная жена
Она только одним глазком глянет в папочка
И ПАПОЧКЕ ВОВЕ мало не покажется
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27.11.2023 21:18 Ответить
Там не тільки Лєнка, там і Андрюша поряд...
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27.11.2023 21:25 Ответить
На Андрюшу папочек не меньше
Эти люди папочек боятся , как яда
Лучше тихо свалить
И дожить на сворованное где- нибудь в Доминиканской республике
Чем мир узнает про твои грешки
А у президента с АНДРЮШЕЙ их стока
И таких неприглядных
Перед детьми будет стыдно
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27.11.2023 21:32 Ответить
Соромно буде? Кому?! Їм? На жаль. соромом таке не візьмеш... Тут щось реальне потрібно, щоб в штанці пісялось...
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27.11.2023 21:36 Ответить
Вы недооцениваете компромат на политиков?
Это вы зря
Минет президенту Клинтону в Овальном кабинете
закончился для Клинтона плохо
А по сравнению с украинским президентом и его радостями
Клинтон - святой
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27.11.2023 21:38 Ответить
Ворожа агентура, саботажники і корупціонери тримаються навколо Зеленського і в цьому його вина. Але зараз дійсно склалася ситуація, коли президента-верховного змінити не виглядає можливим. Доведеться терпіти. До закінчення війни.
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27.11.2023 19:49 Ответить
И это главная ошибка
Представьте - нет Зеленского
Во власть приходят профессионалы
Патриоты
Это вызовет новую волну патриотизма
Сплотит народ
Запад начнет активно помогать
И как результат
Победа наступит раньше
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27.11.2023 20:15 Ответить
Уявити можна, але реалізувати без потрясінь для держави не є можливим.
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27.11.2023 20:36 Ответить
Да по сравнению с войной
Все остальное - почти пустяк
Именно во время войны нужно делать подобное
А особенно реформы
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27.11.2023 20:38 Ответить
Овоща скинули. Была польза при Порохе освободили 2/3 захваченого рабссеей востока Украины. Выбрали клована... Какие ОБЛАСТИ мы теперь с огромными потерями и разрушениями освобождаем? Может они были захвачены как раз при зеледенте? Что он сделал для защиты Украины начиная с 2019 года до 2022 года? Может асфальт? Бег по фонтанам? Мы не пойдем в НАТО потому что нас не попросили туда? Преследования Пороха и других патриотов Украины. И сейчас суд над Червинским?
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27.11.2023 20:44 Ответить
По вашей странной территориальной логике лучше всех был овощь. При нем в Украине не было захваченных территорий.
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27.11.2023 21:08 Ответить
Создал условия для захвата Крыма и половины Донбасса не кто иной как сам Евнухович, не так ли?
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28.11.2023 01:32 Ответить
Так, короля грає почет...
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27.11.2023 21:12 Ответить
А про плани ЗепрЕзЕдента Безмозгла щось знає ?

Боюсь , що ні ..... уя
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27.11.2023 19:21 Ответить
Багато з тим що пред'явила Безугла можна погодитись. Але от ключове там це адресат, - бо все те що вона закидає Залужному в першу чергу треба застосувати по відношенню до неї і її шефа.
А цей хлопець правий а одному - коли ти збираєшся плюнути в когось, то пам'ятай у нього теж є рот зі слиною і він плюне у відповідь. І в результаті ви обидва будете обпльовані.
На радість вашим "друзям"...
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27.11.2023 19:23 Ответить
У Львові перекладають бруківку під міськрадою, але ніхто не протестує, тому що не Київ і не Кличко
ета другоє

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27.11.2023 19:24 Ответить
І також не магазин Рошен в Хмельницькому
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27.11.2023 19:26 Ответить
А Рошен харчується з бюджету?
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27.11.2023 20:22 Ответить
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27.11.2023 19:25 Ответить
фотка дуже зворушлива і романтична.Дайте телефон цієї дівчини та локацію дерева, що на фото , і багато принців підуть її шукати.
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28.11.2023 10:20 Ответить
"ОБЕЗУГЛЕННЯ" Слуг Є-ЗЕ , це як вичищення одного лиш різновиду мікроби з акваріуму ВР. Доки Слуги Єрмакоборделю опираються на ОПЗЖ - доти ВР РАДА буде загнивати .
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27.11.2023 19:26 Ответить
ЗРАДА починається з нас. З моменту коли ми починаємо засуджувати дії тих людей, на рішеннях яких все тримається. Президента і Головнокомандувача воюючої країни.Джерело:

Це рівно те, про що говорив Вова нещодавно: «хтось» планує «замінити» «президента і головнокомандувача воюючої країни».
»На ньому все тримається»?!Справді?
Ми просто «не маємо права» засуджувати?!
Може, ти геройський хлопець, «Коля», але краще б промовчав.
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27.11.2023 19:27 Ответить
Згоден з ним тіки на рахунок критичного мислення.Тіки таких людей не більше 20% плюс мінус.Як би в країні було б хоч половину таких людей ми б були вже мабуть як Швеція чи Новегія(це не про зарплати і таріфи).
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27.11.2023 19:44 Ответить
Відповідь: вся ОПа, 2/3 складу фракції "СН" у Верховній Раді і 1/2 складу КМУ є агентами *********.
На Малюка надії мало - Малюк був погоджений ОПою (реально - Єрьмаком), він топ-агентуру чипати не буде.
Такі в нас наразі реалії...
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27.11.2023 19:29 Ответить
Дивує ПОВНА мовчазна бездіяльність отого гаранта, що клявся на трибуні ВРУ, що ЗАХИЩАТИ буде національні інтереса України!

Але тепер, він ЗЛИВАЄ Україну, отими безуглими ротами!!
Керівництво СБУ та ДБР, теж на ***** відпрацьовує своєю бездіяльністю!?!?
Єрмак, можливо команду дав, МОВЧАТИ і зрадників України не чіпати?
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27.11.2023 19:29 Ответить
"Єто все Берия, а Сталин ничего не знал" ©
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27.11.2023 19:32 Ответить
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27.11.2023 19:29 Ответить
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27.11.2023 19:29 Ответить
Респект тебе, Серега!!! Тезка, ты все правильно делаешь, думаешь и говоришь. Воину Слава!!!
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27.11.2023 19:39 Ответить
Вот прям "всё"?
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27.11.2023 19:49 Ответить
Все, дядя, все. Ты был на фронте чтобы и ты сказал "Я сделал все". Был?
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27.11.2023 20:11 Ответить
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27.11.2023 20:08 Ответить
Критикувати Зе не можна , бо він преЗик ? У нас ще не московія !!!
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27.11.2023 21:35 Ответить
Разговор идет о Бездумной дуре.
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28.11.2023 00:18 Ответить
Шо, лише один? А де реакція ''Азовців'' ? Чого вони так дружно не накинулися як на ''фаріоншу''? Чи для них мовне питання важливіше державної зради владних депутатів?
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27.11.2023 19:57 Ответить
Щось давно нічого не чути про Деніса Прокопенко (Редіса)
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28.11.2023 01:15 Ответить
Ну так вся ОПа...
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27.11.2023 19:58 Ответить
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27.11.2023 20:09 Ответить
С початку повномасштабного вторгнення Сєрьга приємно вражає і своїм світоглядом і справами і речами
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27.11.2023 21:15 Ответить
Чим вражає ? Вилизуванням Зелі ? Зелю не можна критикувати-най краде , здає Неньку , ще щось розмінує ....? Так ?
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27.11.2023 21:37 Ответить
Kерівництво парламенту чи партії дії Безуглої не засудили.

Cаме у віданні Безуглої була кардинальна реформа Служби безпеки України, яка так і не була реалізована, а також вона очолювала парламентську комісію щодо "вагнергейту".
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27.11.2023 21:17 Ответить
...і саме напівбожевільній Безглуздій ОПА та Бубочка доручали очолювати комісії по найрезонансних справах...значить вона особливо довірена.і зараз вона ретранслює думки Єрмака.Буби .Патрушева....
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27.11.2023 22:51 Ответить
Що у зєлі в голові ,то у безмозглої на язику.
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27.11.2023 21:26 Ответить
Це офіс презіка зондує реакцію на зміну Залужного, цю курицю просто використовують.
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27.11.2023 22:43 Ответить
Далеко ходити не треба. А вчорашня заява цього "чудачка" Арахамії, де він взагалі звинуватив Бориса Джонсона в тому, що він не дав Україні замиритися з росією. Він хоче нам тепер і з Британією зіпсувати відносини?
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28.11.2023 01:13 Ответить
Один список вже є,це ті хто підписались за свинособачу церкву,другий список це звичайно ж ОП.
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28.11.2023 01:52 Ответить
 
 