"Сколько еще агентов работает по методичке ФСБ?": военнослужащий Николай Серга прокомментировал скандальное заявление Безуглой. ВИДЕО
Поэт, музыкант и телеведущий Николай (Коля) Серга, служащий в Вооруженных силах Украины, прокомментировал скандальное заявление народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, обвинившей Валерия Залужного в том, что он якобы не решает проблему ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео военнослужащий опубликовал на своей странице в инстаграме.
"ЗРАДА начинается с нас. С момента когда мы начинаем осуждать действия людей, на решениях которых все держится. Президента и Главнокомандующего воюющей страны. Мы не имеем права делать это публично, у нас нет полномочий и информации анализировать их действия. ЗРАДА начинается с момента , когда мы начинаем делиться информацией, которая вызывает у нас сильные эмоции, но подлинность которой мы не можем проверить. "Городская сумасшедшая" - один из самых опасных архетипов в публичной плоскости. Особенно, когда она является представителем официальных структур. Потому что ее будут цитировать, рефлексировать над ее сообщениями и смеяться над ней", - добавил Николай Серга в сообщении к видео.
"Мы видим, сколько агентов ежедневно задерживает СБУ по всей стране. А сколько агентов там, где до них очень сложно дотянуться? И эти агенты влияют на тех, кто даже не догадывается, что в этот момент отрабатывает "методичку ФСБ", - сказал военнослужащий.
По его словам, "источник забывается, а информация остается". Серга напомнил, что в России почти все пропагандисты работают по тому же архетипу, поскольку это эффективно действует на людей. Военнослужащий призвал сдерживать свои эмоции и иметь критическое мышление и сдержанность по отношению ко всем звучащим заявлениям. Так как именно это, по его мнению, - самая мощная защита в условиях "информационной радиации".
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треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
Где сотни видео от военных?
Со всех фронтов!!!
Голос военных - самое важное сегодня!
Безуглая озвучивает то
Что думает президент
Который ни фига не понимает в военном искусстве
Который виноват в развале военной промышленности
Виноват в том, что не готовил страну к войне
А сейчас с помощью подонков и бл.....дей разных мастей
Будет мочить Армию и Залужного?
А мы и армия это стерпим?
А мы вообще за что воюем?
Чтобы президент по вечерам видосики показывал?
То есть они и дальше готовы погибать
За Зеленского?
Он же у них ВЕРХОВНЫЙ!!!
Он - российская консерва
Давно уже
Лет с 18
А очень просто
Мы понимали - нас за это время путин в асфальт закатает
А на войне день - как пять в мирное время
Можно и войну проиграть
Нужна папочка
А на Зеленского папочка пухлая
Американцы добились тихого ухода Меркель
Слили ее личную переписку
Не всю
Крошечную часть
И Меркель испугалась
И больше не канцлер
Когда он сам об этом заявит
Не переживайте за Стефанчука
Он все подпишет
А силовики тоже разные
Голова СБУ сегодня - не Баканов
НАБУ не под президентом
САП тем более
ДБР не самостоятельно
Генпрокурор тоже
Такие посыпятся сразу
Я уже не говорю про армию
Армия такого Верховного просто презирает
Так что пора доставать папочки.....
Она только одним глазком глянет в папочка
И ПАПОЧКЕ ВОВЕ мало не покажется
Эти люди папочек боятся , как яда
Лучше тихо свалить
И дожить на сворованное где- нибудь в Доминиканской республике
Чем мир узнает про твои грешки
А у президента с АНДРЮШЕЙ их стока
И таких неприглядных
Перед детьми будет стыдно
Это вы зря
Минет президенту Клинтону в Овальном кабинете
закончился для Клинтона плохо
А по сравнению с украинским президентом и его радостями
Клинтон - святой
Представьте - нет Зеленского
Во власть приходят профессионалы
Патриоты
Это вызовет новую волну патриотизма
Сплотит народ
Запад начнет активно помогать
И как результат
Победа наступит раньше
Все остальное - почти пустяк
Именно во время войны нужно делать подобное
А особенно реформы
Боюсь , що ні ..... уя
А цей хлопець правий а одному - коли ти збираєшся плюнути в когось, то пам'ятай у нього теж є рот зі слиною і він плюне у відповідь. І в результаті ви обидва будете обпльовані.
На радість вашим "друзям"...
ета другоє
Це рівно те, про що говорив Вова нещодавно: «хтось» планує «замінити» «президента і головнокомандувача воюючої країни».
»На ньому все тримається»?!Справді?
Ми просто «не маємо права» засуджувати?!
Може, ти геройський хлопець, «Коля», але краще б промовчав.
На Малюка надії мало - Малюк був погоджений ОПою (реально - Єрьмаком), він топ-агентуру чипати не буде.
Такі в нас наразі реалії...
Але тепер, він ЗЛИВАЄ Україну, отими безуглими ротами!!
Керівництво СБУ та ДБР, теж на ***** відпрацьовує своєю бездіяльністю!?!?
Єрмак, можливо команду дав, МОВЧАТИ і зрадників України не чіпати?
Cаме у віданні Безуглої була кардинальна реформа Служби безпеки України, яка так і не була реалізована, а також вона очолювала парламентську комісію щодо "вагнергейту".