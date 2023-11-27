"Сколько еще агентов работает по методичке ФСБ?": военнослужащий Николай Серга прокомментировал скандальное заявление Безуглой. ВИДЕО

Поэт, музыкант и телеведущий Николай (Коля) Серга, служащий в Вооруженных силах Украины, прокомментировал скандальное заявление народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, обвинившей Валерия Залужного в том, что он якобы не решает проблему ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео военнослужащий опубликовал на своей странице в инстаграме.

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"ЗРАДА начинается с нас. С момента когда мы начинаем осуждать действия людей, на решениях которых все держится. Президента и Главнокомандующего воюющей страны. Мы не имеем права делать это публично, у нас нет полномочий и информации анализировать их действия. ЗРАДА начинается с момента , когда мы начинаем делиться информацией, которая вызывает у нас сильные эмоции, но подлинность которой мы не можем проверить. "Городская сумасшедшая" - один из самых опасных архетипов в публичной плоскости. Особенно, когда она является представителем официальных структур. Потому что ее будут цитировать, рефлексировать над ее сообщениями и смеяться над ней", - добавил Николай Серга в сообщении к видео.

"Мы видим, сколько агентов ежедневно задерживает СБУ по всей стране. А сколько агентов там, где до них очень сложно дотянуться? И эти агенты влияют на тех, кто даже не догадывается, что в этот момент отрабатывает "методичку ФСБ", - сказал военнослужащий.

По его словам, "источник забывается, а информация остается". Серга напомнил, что в России почти все пропагандисты работают по тому же архетипу, поскольку это эффективно действует на людей. Военнослужащий призвал сдерживать свои эмоции и иметь критическое мышление и сдержанность по отношению ко всем звучащим заявлениям. Так как именно это, по его мнению, - самая мощная защита в условиях "информационной радиации".

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