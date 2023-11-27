Бойцы 63-й ОМБр уничтожили 4 российских "буханки" и 7 оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили четыре вражеских УАЗа на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны-камикадзе уничтожили российские автомобили.

К тому же рота ударных беспилотных авиационных комплексов 63-й ОМБр ликвидировала на этом направлении семерых оккупантов.

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