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Бойцы 63-й ОМБр уничтожили 4 российских "буханки" и 7 оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили четыре вражеских УАЗа на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны-камикадзе уничтожили российские автомобили.

К тому же рота ударных беспилотных авиационных комплексов 63-й ОМБр ликвидировала на этом направлении семерых оккупантов.

Смотрите также: Украинские дроны-камикадзе уничтожили 5 вражеских танков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) ликвидация (3529) уничтожение (6904) Лиман (317) 63 ОМБр (101)


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Еще одна хорошая новость. Сегодня скифское золото вернулось в Украину. Рашисты исходят на говно. Сайты Ватостополя полыхают в огне. Забыли даже про шторм и обесточки.
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27.11.2023 19:50 Ответить
часть скифского золота (богуслаевского) тоже вернулось в Украину?
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27.11.2023 22:13 Ответить
Там був один Камаз!
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27.11.2023 20:24 Ответить
А спочатку такі круті були на Тиграх броньовиках модних каталися. А тепер на радянських цивільних авто. Звичайно вони їх до сих пір випускають, але деградацію в техніці видно.
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27.11.2023 20:30 Ответить
Об острой проблеме с кадрами в сфере ремонта и обслуживания автомобилей рассказал во время пленарного заседания в рамках финала чемпионата «Профессионалы» в Петербурге председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов. По данным агентства ТАСС, эксперт оценил дефицит в более чем 50 000 специалистов.

По словам Пахомова, данный бизнес напрямую зависит от компетенций людей. В ближайшие пять лет ситуация едва ли улучшится, поскольку заменить выбывших специалистов некем. «Пока в обществе не появятся люди, которые несут в себе ценность знаний, ничего не изменится. Сегодня при политике импортозамещения должна быть собственная программа, в которой одним из основных пунктов должна быть пропаганда знаний», - считает эксперт. Пахомов также добавил, что рынок труда предлагает для отрасли выпускников среднего профессионального образования, ВУЗов, мигрантов из бывших стран СССР, уровень знаний которых не всегда отвечает предмету труда: «качество подготовки нашего персонала всё время падает».

Председатель правления Союза автосервисов России пояснил, что автосервисы изначально получали специалистов по остаточном принципу от крупных машиностроительных заводов. Сейчас автосборочных заводов в стране почти нет, а существующим площадкам нужны лишь низкоквалифицированные кадры, управленцы и продавцы.
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27.11.2023 20:39 Ответить
какая это беханка ,это Форд 1956 года
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27.11.2023 21:24 Ответить
 
 