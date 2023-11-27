Бойцы 63-й ОМБр уничтожили 4 российских "буханки" и 7 оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Воины 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили четыре вражеских УАЗа на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны-камикадзе уничтожили российские автомобили.
К тому же рота ударных беспилотных авиационных комплексов 63-й ОМБр ликвидировала на этом направлении семерых оккупантов.
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По словам Пахомова, данный бизнес напрямую зависит от компетенций людей. В ближайшие пять лет ситуация едва ли улучшится, поскольку заменить выбывших специалистов некем. «Пока в обществе не появятся люди, которые несут в себе ценность знаний, ничего не изменится. Сегодня при политике импортозамещения должна быть собственная программа, в которой одним из основных пунктов должна быть пропаганда знаний», - считает эксперт. Пахомов также добавил, что рынок труда предлагает для отрасли выпускников среднего профессионального образования, ВУЗов, мигрантов из бывших стран СССР, уровень знаний которых не всегда отвечает предмету труда: «качество подготовки нашего персонала всё время падает».
Председатель правления Союза автосервисов России пояснил, что автосервисы изначально получали специалистов по остаточном принципу от крупных машиностроительных заводов. Сейчас автосборочных заводов в стране почти нет, а существующим площадкам нужны лишь низкоквалифицированные кадры, управленцы и продавцы.