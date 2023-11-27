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Новости Видео Война
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5 человек погибли, 19 человек пострадали в результате непогоды в Одесской области, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 642-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"С утра получаю отчеты по ситуации в тех наших регионах, где есть последствия непогоды. Были обесточены почти 1500 населенных пунктов в 17 областях. Повсюду работают энергетики – над возобновлением поставок. Как только это будет возможно, каждый город, каждое село получит электричество. Пока только со стороны ГСЧС Украины работают круглосуточно сотни людей, сотни единиц техники, помогает Национальная полиция, Национальная гвардия, привлечены коммунальные службы.

Я благодарен всем в областях по линии областных и местных властей, кто оперативно присоединился к помощи людям и дает результат. В каждой громаде сейчас важно сделать максимум, чтобы мы не теряли жизни из-за непогоды.

К сожалению, по состоянию на сегодняшний день есть погибшие. Больше всего – в Одесской области, пять человек. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере, 19 человек пострадали. Всем оказана необходимая помощь.

И на государственном, и на региональном уровнях оперативные штабы будут работать, пока не восстановится нормальная ситуация. В настоящее время эпицентр циклона перемещается в северные области – всюду готовы помогать. Были доклады и о помощи водителям на заблокированных дорогах. Благодарю, в частности, и волонтеров, которые поддерживают людей в громадах. Очень важно сейчас позаботиться и о живущих в одиночестве, тех, кто уже в пожилом возрасте", - сказал Зеленский.

Также читайте: Вечером 26 ноября из-за непогоды перекрыто движение автомобилей по трассе Одесса - Киев, - ОВА

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Одесская область (3563) жертвы (2071)


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Топ комментарии
+15
А більше нема від кого це узнати?

Цей дрібний ****** замість виконання своїх обов'язків у службу новин записався?
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27.11.2023 22:52
+12
вин вже й на вже на ДСНС працює ротом?
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27.11.2023 22:44
+11
а де за безумну?
Тобто, мовчання про цей випадок підтверджує: ЄрЗе таки хоче зняти Головкома Залужного.
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27.11.2023 22:55
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Правила форума Совет форумчан
Вова, а в нас влада є, яка за ці смерті відповідає?
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27.11.2023 22:40 Ответить
З нього в першу чергу треба спитати за смерті в Бучі та Ірпені. Ок, не хотів, щоб кріпаки втікли, але хоча б небезпечні місця треба було євакуювати, але всі знають як кацапи автівки з цивільними розстрілювали. І пускай оцей гундосний наркоман не розповідає як воно береже людей. Якщо воно не євакуювало цивільних, здало захисників Маріуопля, що можна казати про простих цивільних які пройшли бус незламності?
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27.11.2023 23:07 Ответить
Стан злочену безперечний
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27.11.2023 23:14 Ответить
Можна ж було по тихому як мінімум пропонувати євакуюватися звідти, а як максімум примусова євакуація, без зайвого піару, відосиків та таке інше. Інформація все одно б відразу опинилася в мережіі, але можна було як завжди включити дурня, превентивні заходи на всяк випадок та таке інше, це було б в рази краще ніж шашлики і захід нагоняє. Кожний вбитий цівильний в перші дні вторгення на совісті кращебвтіка.
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27.11.2023 23:20 Ответить
вин вже й на вже на ДСНС працює ротом?
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27.11.2023 22:44 Ответить
мєльчаєт...
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27.11.2023 22:46 Ответить
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27.11.2023 23:38 Ответить
А більше нема від кого це узнати?

Цей дрібний ****** замість виконання своїх обов'язків у службу новин записався?
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27.11.2023 22:52 Ответить
Які обовязки у тупого нарка?
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27.11.2023 22:56 Ответить
Тупий нарк зайняв певні посади.
А ці посади обтяжені певними обов'язками.

Якщо ЗЄ ухиляється від виконання цих обов'язків, то він повинен бути знятий, як Янукович.
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27.11.2023 23:32 Ответить
він вже і прогноз погоди давати буде? ситуацію з блокадою кордону розрулив, з безуглою розібрався, нічим більше хриплому зайнятись
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27.11.2023 22:55 Ответить
а де за безумну?
Тобто, мовчання про цей випадок підтверджує: ЄрЗе таки хоче зняти Головкома Залужного.
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27.11.2023 22:55 Ответить
Пищаля і тут. Всюди він. Але не там, де треба.
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27.11.2023 22:56 Ответить
Так бездарно сжёг Безумную пешку...
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27.11.2023 23:04 Ответить
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27.11.2023 23:15 Ответить
Шо, Щеневтік? Всрався? Друга доба пішла як шістка твого другана накинула на ЗСУ, а ти ще й досі памперс не змінив?
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27.11.2023 23:19 Ответить
Я волнуюсь за психическое состояние презедента (нет).
Как по мне, ни один вменяемый президент не будет озвучивать в эфире на всю страну новости на бытовые темы, вместе с тем, игнорируя резонансные политические события. Так и до прогноза погоды не далеко.
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27.11.2023 23:29 Ответить
Все чотко. Озвучує вечірні новини й прогноз погоди. Капець. Може просто піде на телебачення працювати в новинах? На Г+Г наприклад.
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27.11.2023 23:31 Ответить
та там в нього ще квартал функціонує... досі.
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27.11.2023 23:37 Ответить
Ще ТЕТ - його виступи й серіали крутять постійно. Жіночій квартал. Їх тільки хворі або обдолбані дивляться..коли можна буде - з великим задоволенням побачила б результати перевірок й аудитів. А договори почитати - казка..стільки вкраденого можна було б найти й повернути..
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28.11.2023 09:51 Ответить
На Закарпатье произошло массовое побоище между двумя кланами на выборах ромского барона.

Один из участников драки скончался от полученных травм после того, как ему нанесли удар по голове лопатой.

Подозреваемый в убийстве уже задержан - им оказался 34-летний местный житель.

У них своя война.
https://t.me/insiderUKR/65442?single
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28.11.2023 00:06 Ответить
Дивно,чому Зеленський обмежився Одесою,міг би й про цю новину розповісти.
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28.11.2023 00:57 Ответить
Особенно после того как одного ребенка в цыганской семье назвали Зеленским...

На Закарпатье новорожденного малыша назвали в честь президента Зеленского. Родился малыш в семье цыган.
Полное имя ребенка: Зеленский Евгеньевич Дьопйош.
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28.11.2023 01:03 Ответить
Ахрана атмєна. Рейтинг минулорічний.
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28.11.2023 03:20 Ответить
Вибачайте а в нас хто презідент(окрім єрмака) цю тушку бородатеньку обрали в презіденти чи коментатором різних подій.У якій ще країні(демократичній,авторітарной)президенти виконують работу журналістів,коментаторів.
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28.11.2023 04:43 Ответить
Скоро футбол буде коментувати..
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28.11.2023 09:53 Ответить
Очень важно сейчас позаботиться и о живущих в одиночестве, тех, кто уже в пожилом возрасте", - сказал Зеленский Ну дв, ты о своих уже позаботился: вторую пенсию выписал, в квартиру израильскую перевез.
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28.11.2023 06:21 Ответить
Объясните Янелоху, что (как было написано вчера) минимум 3 из 5 погибших- бомжи.
Они говномарафет не смотрят и прогнозов погоды не читают.
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28.11.2023 07:24 Ответить
Сотні тисяч загиблих і мільйони зруйнованих життів українців то наслідок вашої недоолугої та злочинної політики
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28.11.2023 07:24 Ответить
Таких гонцов с плохой новостью...
А министра или МЧС-ника главного нет, чтобы озвучить эту тему.Зюзя любит выступать,ему не важно,что говорит.Овации.
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28.11.2023 09:22 Ответить
 
 