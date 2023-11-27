5 человек погибли, 19 человек пострадали в результате непогоды в Одесской области, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 642-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"С утра получаю отчеты по ситуации в тех наших регионах, где есть последствия непогоды. Были обесточены почти 1500 населенных пунктов в 17 областях. Повсюду работают энергетики – над возобновлением поставок. Как только это будет возможно, каждый город, каждое село получит электричество. Пока только со стороны ГСЧС Украины работают круглосуточно сотни людей, сотни единиц техники, помогает Национальная полиция, Национальная гвардия, привлечены коммунальные службы.

Я благодарен всем в областях по линии областных и местных властей, кто оперативно присоединился к помощи людям и дает результат. В каждой громаде сейчас важно сделать максимум, чтобы мы не теряли жизни из-за непогоды.

К сожалению, по состоянию на сегодняшний день есть погибшие. Больше всего – в Одесской области, пять человек. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере, 19 человек пострадали. Всем оказана необходимая помощь.

И на государственном, и на региональном уровнях оперативные штабы будут работать, пока не восстановится нормальная ситуация. В настоящее время эпицентр циклона перемещается в северные области – всюду готовы помогать. Были доклады и о помощи водителям на заблокированных дорогах. Благодарю, в частности, и волонтеров, которые поддерживают людей в громадах. Очень важно сейчас позаботиться и о живущих в одиночестве, тех, кто уже в пожилом возрасте", - сказал Зеленский.

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