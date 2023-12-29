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Сегодня РФ била по Украине почти всем, что имеет в своем арсенале, выпустила примерно 110 ракет, большая часть сбита, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня, 29 декабря, российские оккупанты выпустили по украинским городам примерно 110 ракет, в том числе, "Кинжалы" и С-300. Большую часть сбили силы ПВО.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита.

К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть – и именно так и будет", – отметил он.

Также читайте: Игнат о массированной атаке РФ: Столько целей одновременно мы давно уже не видели. Было все, кроме "Калибров"

Напомним, утром 29 декабря в столице раздался ряд взрывов.

Также взрывы гремели в Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Конотопе Сумской области. В результате ракетного удара в городах есть погибшие и пострадавшие.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) обстрел (27165) ракеты (3569)


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Топ комментарии
+50
Поки ми не вичистимо "авгієві стайні" на Банковій від ФСБешних кротів і бандитів-мародерів на чолі з резидентом єрмаком де роль президента виконує ЗЕблазень доти адекватної відповіді рашистам не буде і вони будуть успішно продовжувати нищити Україну на превеликий жаль!
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29.12.2023 10:38
+26
Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. А где же традиционное слово - "потужно"?
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29.12.2023 10:48
+26
1.5 роки - це достатній строк аби предсерійні ракети поставити на конвеєр і штампувати їх по 100 одиниць щомісяця аби єпашити на 400-500 км по підрам. Однак Україною керує клоунський дегенерат(чи ворог), який не розуміє(або не хоче розуміти), що війну неможливо виграти тєлємарафоном і щоденними відосіками.
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29.12.2023 10:52
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Правила форума Совет форумчан
Рояль- от така відповідь Tряпки
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29.12.2023 10:38 Ответить
Поки ми не вичистимо "авгієві стайні" на Банковій від ФСБешних кротів і бандитів-мародерів на чолі з резидентом єрмаком де роль президента виконує ЗЕблазень доти адекватної відповіді рашистам не буде і вони будуть успішно продовжувати нищити Україну на превеликий жаль!
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29.12.2023 10:38 Ответить
У 2013 році 60% населення вважало РФ доброю країною. Більшість змінили свої погляди, але ці люди нікуди не поділися. Потім вони голосували за команду Зе. Зараз вони мовчать, але багато хто чекає на рашку.
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29.12.2023 11:15 Ответить
Ця кацапська зараза яка вживлювалась треба бути чесними без жодного опору в тіло України десятиліттями переросла у багатьох в невиліковну хворобу яка зараз дає свої рецидиви.
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29.12.2023 11:35 Ответить
Гнати такого препиз.ента і уряд у відставку і, зразу же - під суд. "Керівництво", що не може, не вміє і не хоче організувати і забезпечити ППО і ПРО країни, забезпечити Армію силами і засобами - має бути відсторонене і скаране за законами військового часу.
***** нам такий президент що лише пафосно уповідає нам, як нас б"ють??? ***** нам його відосіки і самолюбованські монологи?
Де результати, обдолбана падлюко?
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29.12.2023 11:25 Ответить
Більше того... Мілованова та Гончарука вони у структуру УкрОборонПрому взяли на "роботу". Ці "спіци", мабуть взагалі, доб'ють оборонку.
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29.12.2023 19:38 Ответить
КОЖЕН президент це обіцяє, а народ наївно вірить.
Тільки управління ззовні може це зробити. Але цього не допустять якраз ті, хто при владі - як же ж віддати годівницю! Вони скоріш здадуть Україну Росії.
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29.12.2023 13:02 Ответить
О, вилізло!
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29.12.2023 10:39 Ответить
потужна статева НЕ? ганчірка, що вмила кров'ю всю Україну своєю допомогою кацапам, хронічним пох..змом чи злочинною недбалістю.
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29.12.2023 10:47 Ответить
Але асфальт зупиняє ракети зі 100 % ефективністю
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29.12.2023 10:40 Ответить
Шампурами **** відбивайся.
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29.12.2023 10:41 Ответить
Та рашка це робить щодня поки цей дебіл з ефективними менеджерами розпилює бюджет
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29.12.2023 10:43 Ответить
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30.12.2023 01:36 Ответить
А чого ж наш хєрпіду не відповів потужним залпом асфальту? Воєнна тамниця, українчикам цього знати не треба
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29.12.2023 10:43 Ответить
Я то думал отчего статистики нигде нет. У нас же есть диктор на миллиард долларов. Надо его подождать.
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29.12.2023 10:43 Ответить
ЗеВовочка як завідна качка, яка ходить колами, циркулярно повторює одне й те саме. Йому очевидно забули щось інше напсати в заяві. Чи все інше від імені ЗеВовочки буде оголошучаьи напівадекватна лярва безмозгла...
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29.12.2023 10:44 Ответить
Щось слабувато напогрожував. Мабуть ще не проснувся.
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29.12.2023 10:44 Ответить
Уберите уже наконец это говно,такое впечатление,что вы мазохисты.
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29.12.2023 10:45 Ответить
слова вірні, але від щойно вилупленого хранцуза Зураба та ще й скацапленого???
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29.12.2023 10:53 Ответить
Погугли що таке VPN. Він такий самий француз як я поляк.
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29.12.2023 10:57 Ответить
С ним понятно. А вам зачем на Цензор заходить под VPN?
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29.12.2023 11:12 Ответить
Дякую,дуже дякую.Я не кацапа.путин *****.
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29.12.2023 14:17 Ответить
Вот это ответ. Вечером ещё видосик запилит про миллион дронов из миллиарда деревьев.
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29.12.2023 10:45 Ответить
а анонс пампарампампам вас приветствует 95 квартал перед дринами и дривами?
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29.12.2023 12:14 Ответить
Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. А где же традиционное слово - "потужно"?
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29.12.2023 10:48 Ответить
И незламно. А еще нам весь мир завидует.
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29.12.2023 10:51 Ответить
щоб промовляти слово "потужно" ,має бути "потужна" кондинція.А "потужну" кондицію "зезеденту" ще з часів "квартальних" підганяють ,до виступів у вечірній час ,для "мудрого наріду" і "не лохів"
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29.12.2023 10:59 Ответить
То що , Радбез ООН збирається ? Чи постанова з Шефіром була більш вагомим приводом поскаржитись світові ?
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29.12.2023 10:50 Ответить
1.5 роки - це достатній строк аби предсерійні ракети поставити на конвеєр і штампувати їх по 100 одиниць щомісяця аби єпашити на 400-500 км по підрам. Однак Україною керує клоунський дегенерат(чи ворог), який не розуміє(або не хоче розуміти), що війну неможливо виграти тєлємарафоном і щоденними відосіками.
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29.12.2023 10:52 Ответить
вава, запускай потужну незламну відповідь мільярдом дронів з асфальту, імбєцил
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29.12.2023 10:52 Ответить
Не знаю, що таке фальт, але англ. ass - рос. жопа, укр. - дупа...(гугул перекладач, соррі...).
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29.12.2023 11:00 Ответить
Да это понятно что это чисто попытка отомстить, за самолеты и корабль. Вот и применили все что было, нанося удар растопыренными пальцами - чтобы куда то да попасть. Никакого военного значения это не имело.
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29.12.2023 11:10 Ответить
Имело. Террор населения, это один из методов ведения тотальной войны.
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29.12.2023 12:09 Ответить
Агонія бункерного чорта ,коли ти **** вже здохнеш ? вся Україна цього чекає ,а що влада вони граются в рейтинги коли ворог хоче знищити наш народ.
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29.12.2023 10:56 Ответить
Зелох вже задовбав своїми "відповідями", яких ще ніколи, ніяких не було!
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29.12.2023 10:57 Ответить
29.‎12.‎2023 674 доба війни



Перемовини міністра закордонних справ Угорщини і керівника офісу президента України - це незаконне делегування конституційних повноважень президента України органам недержавного, допоміжного характеру. Це означає, що президент України не хоче, або не може діяти, в рамках конституційних норм і міжнародних правил. Відповідальність за наслідки цих дій повністю лягають на президента України.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Конституцію або виконують привладні особи або порушують, за що несуть КРИМІНАЛЬНУ відповідальність! Вони присягали Українцям на трибуні ВРУ!
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29.12.2023 10:59 Ответить
Головне, що керівництво Угорщини в любий час, як їх "притисне", або щось не влаштує - зможуть запросто відмовитися від результатів (висновків, протоколів, угод...) таких "переговорів," мотивуючи це тим, що Ви сказали - незаконністю: переговори від України вела особа, що не мала на то повноважень.
На Банковій сидить камарілья продажних, сикливих, злодюжних і нікчемних дибілів.
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29.12.2023 14:38 Ответить
Я вже не знаю хто більше на цій війні заробляє кацапи чи зелена шобла. Або разом...
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29.12.2023 11:01 Ответить
шобла больше, потому что москали делают оружие по настоящему, у а нас делают муляжи по сказочным ценам. 40 миллиардов цена 0 дронов
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29.12.2023 11:03 Ответить
Что там с адекватным ответом? Как и с майскими шашлыками и кофе в Ялте? ТРЯПКА!
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29.12.2023 11:01 Ответить
Боженька милий, заткни вже цього недонаполєона!
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29.12.2023 11:07 Ответить
Очевидно це відповідь країни-терориста за Новочеркаськ, після кримського мосту було те саме.
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29.12.2023 11:17 Ответить
Нет. Это все готовилось задолго до этого.
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29.12.2023 11:26 Ответить
Конферансье войны.
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29.12.2023 11:33 Ответить
він це з свого бункеру бачив?
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29.12.2023 11:45 Ответить
Та ти гніда зелена відповісиш, перед судом, України.
Пора вже зруйнувати кремль і червону площу.
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29.12.2023 11:47 Ответить
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29.12.2023 11:48 Ответить
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29.12.2023 12:05 Ответить
Січень 2022 року, Буковель. До повномасштабного вторгнення залишається кілька тижнів.
путін завершує приготування до вторгнення;
всі розвідки вже кілька раз попередили зелену владу про початок війни;
західні лідери один за одним летять до путіна і намагаються переконати не починати велику війну.
В цей час: зеленський, ермак і демченко майже місяць відпочивають в Буковелі.
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29.12.2023 12:07 Ответить
Зате зєля у чорному , ну як секретар дечого (( Невже вам не був зрозумілим його посил ? ((
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29.12.2023 16:50 Ответить
ввечорі ЗЕ запустить відос і люмпени будуть аплодувати
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29.12.2023 15:55 Ответить
 
 