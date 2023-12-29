Сегодня РФ била по Украине почти всем, что имеет в своем арсенале, выпустила примерно 110 ракет, большая часть сбита, - Зеленский. ВИДЕО
Сегодня, 29 декабря, российские оккупанты выпустили по украинским городам примерно 110 ракет, в том числе, "Кинжалы" и С-300. Большую часть сбили силы ПВО.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита.
К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.
Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть – и именно так и будет", – отметил он.
Напомним, утром 29 декабря в столице раздался ряд взрывов.
Также взрывы гремели в Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Конотопе Сумской области. В результате ракетного удара в городах есть погибшие и пострадавшие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
***** нам такий президент що лише пафосно уповідає нам, як нас б"ють??? ***** нам його відосіки і самолюбованські монологи?
Де результати, обдолбана падлюко?
Тільки управління ззовні може це зробити. Але цього не допустять якраз ті, хто при владі - як же ж віддати годівницю! Вони скоріш здадуть Україну Росії.
Перемовини міністра закордонних справ Угорщини і керівника офісу президента України - це незаконне делегування конституційних повноважень президента України органам недержавного, допоміжного характеру. Це означає, що президент України не хоче, або не може діяти, в рамках конституційних норм і міжнародних правил. Відповідальність за наслідки цих дій повністю лягають на президента України.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Конституцію або виконують привладні особи або порушують, за що несуть КРИМІНАЛЬНУ відповідальність! Вони присягали Українцям на трибуні ВРУ!
На Банковій сидить камарілья продажних, сикливих, злодюжних і нікчемних дибілів.
Пора вже зруйнувати кремль і червону площу.
путін завершує приготування до вторгнення;
всі розвідки вже кілька раз попередили зелену владу про початок війни;
західні лідери один за одним летять до путіна і намагаються переконати не починати велику війну.
В цей час: зеленський, ермак і демченко майже місяць відпочивають в Буковелі.