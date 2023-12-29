Сегодня РФ била по Украине почти всем, что имеет в своем арсенале, выпустила примерно 110 ракет, большая часть сбита, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня, 29 декабря, российские оккупанты выпустили по украинским городам примерно 110 ракет, в том числе, "Кинжалы" и С-300. Большую часть сбили силы ПВО.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита.

К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть – и именно так и будет", – отметил он.

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Напомним, утром 29 декабря в столице раздался ряд взрывов.

Также взрывы гремели в Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Конотопе Сумской области. В результате ракетного удара в городах есть погибшие и пострадавшие.