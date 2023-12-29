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В Днепре количество жертв ракетного удара возросло до 6: Пострадали 28 человек, в том числе полуторагодовалый ребенок. ВИДЕО (обновлено)

В результате ракетного удара РФ по Днепру известно о 6 погибших.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем еще одного погибшего. Поэтому сейчас уже 5 жертв. Увеличилось количество и пострадавших. Их – более 20. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении.

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Позже глава ОВА сообщил: "Из-за попадания по Днепру, к сожалению, уже 6 погибших. 28 пострадавших. Среди них – 1,5-летний ребенок. Две женщины, считавшиеся пропавшими, вышли на связь. Спасатели завершили поисковую операцию.

Кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили".

Есть прилет и в Новомосковске. Пострадали два человека. Изуродованы 13 частных домов.

Автор: 

Днепр (4418) обстрел (27165)


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Топ комментарии
+18
Царство небесне загиблим. Сил близьким і рідним. Одужання пораненим. Кацапам повернути у 100 разів більше.
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29.12.2023 10:48
+13
И кто скажет,что ***** не косплеит Гитлера? 29 декабря 1940 года Германия совершила самый мощный авианалет бомбардировщиков на Британские города.
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29.12.2023 10:54
+11
Повернути лаптеногім вилупкам теж саме помножене на сотню !
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29.12.2023 10:44
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Повернути лаптеногім вилупкам теж саме помножене на сотню !
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29.12.2023 10:44 Ответить
асфальтом?
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29.12.2023 10:48 Ответить
Краще бетоном, аби вистачило на усю Московію (т.з. "роССію"), щоб більше з цієї частини сущі не було можливим розповсюджувати рашистську заразу, смерті, руйнування і біль. Світ лише зітхне із полегшенням!!!
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29.12.2023 10:53 Ответить
Людина мала на увазі уламки асфальту з Великого Будівництва.
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29.12.2023 23:28 Ответить
Не набридло?
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29.12.2023 10:55 Ответить
в каждой ветке защищаете свою любимую власть
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29.12.2023 11:00 Ответить
Любімую власть? Що за маячня? Голосував за Пороха, критикую слуг невідомого народу нещадно, але не можна у кожній темі з диванів одне і теж - асфальт, шашлики, воювати повинні 73%... Треба разом рятувати країну, а то про асфальт будете оркам біля залишків своїх домівок розповідати...
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29.12.2023 11:07 Ответить
а то про асфальт будете оркам біля залишків своїх домівок розповідати...

явно вы на стороне Безуглой......
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29.12.2023 11:18 Ответить
Закусювати потрібно...
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29.12.2023 11:42 Ответить
згоден,..... хай кацапи всі повиздихають...а ми будем счастливі!
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29.12.2023 16:04 Ответить
Царство небесне загиблим. Сил близьким і рідним. Одужання пораненим. Кацапам повернути у 100 разів більше.
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29.12.2023 10:48 Ответить
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29.12.2023 10:49 Ответить
Як писав і під іншими сьогоднішніми новинами на жаль не можливо захистити небо на 100% і це не може забезпечити жодна країна світу. Ну а рашисти у черговий раз підтвердили що слово кацап, по відношенню до них, дійсно походить від тюркских та арабських слів позначаючих кровожерливу нелюдь, бо цілять вони у більшості випадків саме у цивільні об'єкти та мирних мешканців!!! Шлях їм до Пекла та як можна швидше!!!
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29.12.2023 10:50 Ответить
И кто скажет,что ***** не косплеит Гитлера? 29 декабря 1940 года Германия совершила самый мощный авианалет бомбардировщиков на Британские города.
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29.12.2023 10:54 Ответить
минулого року в цей день було то саме... "завєтам ста..гітлера вєрни!"
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29.12.2023 10:59 Ответить
Тоді наслідки були гірші, тож прогресс, і буде перемога над рашизмом!!!
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29.12.2023 11:00 Ответить
А потім Німеччина отримала свій Дрезден, Японія Хєросіму та Нагасакі. Не знаю який фінал буде у цієї війни, але покарання у будь якому випадку повинно бути таким, аби запам'яталось на весь час рашистам так, щоб вони ніколи більше не бажали навіть подумати про війни проти інших країн та народів!!!
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29.12.2023 10:59 Ответить
***** до Адольфа Гітлера - як до неба рачки.
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29.12.2023 11:41 Ответить
Тримаймося разом і ворога московського, ПЕРЕМОЖЕМО!
Цього вимагає пам'ять перед Українцями, що життя поклали за Вільну Україну!
Слава Україні!
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29.12.2023 11:17 Ответить
якщо витрачати кошти
на металеві стовчики(вже мабудь с десяток на кожного мешканця)
та бруківку..то звісно на ППО грошей не буде..
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29.12.2023 13:26 Ответить
ми все президенты, в бункере печерська
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29.12.2023 19:08 Ответить
А попи з- "УПЦ" скажуть і вже казали що це не ракети, а "копія Божьї", маліцца **********).
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29.12.2023 23:35 Ответить
 
 