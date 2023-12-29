В Днепре количество жертв ракетного удара возросло до 6: Пострадали 28 человек, в том числе полуторагодовалый ребенок. ВИДЕО (обновлено)

В результате ракетного удара РФ по Днепру известно о 6 погибших.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем еще одного погибшего. Поэтому сейчас уже 5 жертв. Увеличилось количество и пострадавших. Их – более 20. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении.

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Позже глава ОВА сообщил: "Из-за попадания по Днепру, к сожалению, уже 6 погибших. 28 пострадавших. Среди них – 1,5-летний ребенок. Две женщины, считавшиеся пропавшими, вышли на связь. Спасатели завершили поисковую операцию.

Кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили".

Есть прилет и в Новомосковске. Пострадали два человека. Изуродованы 13 частных домов.