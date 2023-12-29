Дрон попадает в десантный отсек вражеской БМП-1, в котором скрывался оккупант. ВИДЕО

На авдеевском направлении оператор украинского дрона-камикадзе попал в десантный отсек вражеского БМП-1, в котором пытался найти защиту оккупант.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы украинского воина опубликована в соцсетях.

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