Дрон попадает в десантный отсек вражеской БМП-1, в котором скрывался оккупант. ВИДЕО
На авдеевском направлении оператор украинского дрона-камикадзе попал в десантный отсек вражеского БМП-1, в котором пытался найти защиту оккупант.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы украинского воина опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+15 Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий29.12.2023 12:54
+14 Олег Жуковский #455621
показать весь комментарий29.12.2023 12:49
+6 ДенКо
показать весь комментарий29.12.2023 12:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Всіх панів до 'дної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить
Джерело: https://dovidka.biz.ua/virsh-tychyny-partiia-vede