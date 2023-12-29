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Дрон попадает в десантный отсек вражеской БМП-1, в котором скрывался оккупант. ВИДЕО

На авдеевском направлении оператор украинского дрона-камикадзе попал в десантный отсек вражеского БМП-1, в котором пытался найти защиту оккупант.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Оккупанту оторвало две ноги после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

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армия РФ (19238) уничтожение (6931) Авдеевка (2444) дроны (3923)


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Топ комментарии
+15
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29.12.2023 12:54
+14
Файно...
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29.12.2023 12:49
+6
Ювелір
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29.12.2023 12:51
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29.12.2023 12:49 Ответить
Шкварки
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29.12.2023 13:14 Ответить
Ювелір
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29.12.2023 12:51 Ответить
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29.12.2023 12:54 Ответить
Згорів кацап, гори і бмп....
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29.12.2023 12:57 Ответить
Touch down!
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29.12.2023 12:59 Ответить
як донести це зеленому віслюку от так потрібно воювати а не українськими чоловіками
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29.12.2023 13:05 Ответить
Молодець, Сашко Олійник! Ваше звання? Сержант? Майор? Генерал? Яких військ? Диванних?
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29.12.2023 13:50 Ответить
Іван! Помовч......
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29.12.2023 17:32 Ответить
Фельдмаршал? Генералиссимус?
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29.12.2023 18:05 Ответить
ванька давідов соси дальще в зЄлі
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31.12.2023 19:10 Ответить
Воно говно. Нічого ти йому не донесеш.
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29.12.2023 18:02 Ответить
Саша, не істери, тобою воювати ніхто не збирається, до чоловіка ти не дотягуєш.
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29.12.2023 19:59 Ответить
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31.05.2024 06:29 Ответить
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Всіх панів до 'дної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить
Джерело: https://dovidka.biz.ua/virsh-tychyny-partiia-vede
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29.12.2023 13:32 Ответить
Схоже на поточній війні винайдено вундервафе, яке, зроблене на коліні з чого попало, ціною три копійки.
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29.12.2023 13:45 Ответить
на жаль..ще не вийнайдено..дрони,це точкові удари по рашистах,вони теж мають антидронові рушниці..я теж очікую на якусь вундерваффе,яка потужно змінить хід війни..Повинна бути така зброя,яка кардинально внесе перевагу на полі бою.Щось згадалось...бомбардування Хіросіми та Нагасакі,тоді імперська Японія підписала капітуляцію.Хоча японські воїни-це дійсно були воїни,а не рашистське бидло.
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29.12.2023 23:26 Ответить
Думаю, що найближчим часом до ефпіві прикрутять примітивне самонаведення по візуальному образу.
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30.12.2023 11:03 Ответить
на веб камерах,та смартфонах вже є...в плоіцейських та розвідках різних країн,це практикується,тому що є доступ до бази данних облич терористів,чи підозрюваних..Для дронів в цивільному житті базу данних легше забезпечити, а на війні ,теж потрібна база данних хоча б висшого командного складу і до командирів.
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30.12.2023 11:10 Ответить
у Японии был император, а тут Хйло. так что пока будут на кацапстане погонщики и стадо в нужных количествах - их будет гнать.
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30.12.2023 15:47 Ответить
Ку ку,***.
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29.12.2023 13:45 Ответить
Тушка у консервній банці "Орк у власному лайні".
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29.12.2023 14:17 Ответить
не в той відсік
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30.12.2023 02:00 Ответить
і що?
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30.12.2023 08:45 Ответить
 
 