Бой на Запорожье: три оккупанта - "двести", один сдался в плен. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины ликвидировали трех оккупантов и взяли в плен одного во время боя в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя опубликована в соцсетях. На записи видно, как четверо украинских бойцов штурмуют группу оккупантов, которая обустроилась в поврежденной бронемашине. После короткого боя три захватчика были уничтожены, а один решил сдаться в плен.

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