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Новости Видео Война
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Бой на Запорожье: три оккупанта - "двести", один сдался в плен. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины ликвидировали трех оккупантов и взяли в плен одного во время боя в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя опубликована в соцсетях. На записи видно, как четверо украинских бойцов штурмуют группу оккупантов, которая обустроилась в поврежденной бронемашине. После короткого боя три захватчика были уничтожены, а один решил сдаться в плен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин сражается против 6 российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (3086) бой (165)


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Топ комментарии
+11
А после гранатки в люк - он сразу "поумнел" , ссучя-ра ...
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29.12.2023 16:48
+8
Для уродів, що приперлися в чужу країну вбивати, гідне поводження, це втопити в лайні швидко.
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29.12.2023 16:25
+6
Епічно!Наш просто супер !
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29.12.2023 16:54
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А всі раніше, навіть на рашці ржали, типу - а якщо ваівать, то шо, за якти Ротенберга будєТЄ?
.........
бачимо що таки так, воюють.
Ролик був - веселі самки там щось якийсь "перфоманс" дивляться, "вдови" "своЛОЧІВ", але - там всі татарки, чи там якась інша, ну, біосміття, бо весело на камеру хваляться шо - Мой Брамутра Мгумарбухломєдов пагип асвабаждая когото там от кого то там(?????) який жах!
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29.12.2023 16:15 Ответить
Для уродів, що приперлися в чужу країну вбивати, гідне поводження, це втопити в лайні швидко.
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29.12.2023 16:25 Ответить
так даже текст самі написали це наче з Брєстскої крєпості
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29.12.2023 17:01 Ответить
А после гранатки в люк - он сразу "поумнел" , ссучя-ра ...
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29.12.2023 16:48 Ответить
Ще один шевелився але видно дочекався контрольного;...........
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29.12.2023 20:17 Ответить
Епічно!Наш просто супер !
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29.12.2023 16:54 Ответить
ждун сидів, чекав..
припекло - зразу здався..
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29.12.2023 17:20 Ответить
Это там, где на днях кацапские выродки расстреляли пленных…
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29.12.2023 18:02 Ответить
Там наче п'ятеро дохлих кацапів і один полонений.
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29.12.2023 18:31 Ответить
СтальЛеви!
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30.12.2023 12:28 Ответить
 
 