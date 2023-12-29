Бой на Запорожье: три оккупанта - "двести", один сдался в плен. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины ликвидировали трех оккупантов и взяли в плен одного во время боя в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя опубликована в соцсетях. На записи видно, как четверо украинских бойцов штурмуют группу оккупантов, которая обустроилась в поврежденной бронемашине. После короткого боя три захватчика были уничтожены, а один решил сдаться в плен.
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+11 Kondrat
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+8 Oleksandr Kachmola #584402
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+6 Oleh Syvenkyy
показать весь комментарий29.12.2023 16:54
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бачимо що таки так, воюють.
Ролик був - веселі самки там щось якийсь "перфоманс" дивляться, "вдови" "своЛОЧІВ", але - там всі татарки, чи там якась інша, ну, біосміття, бо весело на камеру хваляться шо - Мой Брамутра Мгумарбухломєдов пагип асвабаждая когото там от кого то там(?????) який жах!
припекло - зразу здався..