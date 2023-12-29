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Новости Видео Война
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Продолжим усиливать ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну обратно в Россию, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 674-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас продолжается в разных городах Украины спасательная операция. Где были попадания российских ракет, падение обломков. Наиболее массированная атака от этих подонков – почти 160 ракет и дронов. Наши воины сбили большинство из них – разные типы ракет, "шахеды". Мишени уже для России привычны – более 100 частных домов разрушены или повреждены, 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений.

По состоянию на данный момент 29 человек погибли. Мои искренние соболезнования всем родным и близким. Более 150 человек ранены – всем оказана необходимая помощь. Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Смела, Харьковщина, Сумщина, Хмельнитчина, наша Житомирщина… Обязательно ответим российским террористам на каждый удар. Террор никогда не выигрывает у людей.

Важно, чтобы мир отреагировал на это очередное проявление террора. Многие лидеры сегодня уже заявили о поддержке Украины и украинцев, и я благодарен каждому. Особенно тем, кто помог нашему государству относительно ПВО. Наши воины противовоздушной обороны сегодня сделали многое. Учитывая, что российские террористы специально старались обойти нашу защиту. Мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну назад к этим подонкам – домой, в Россию, откуда она и пришла", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20365) ПВО (2749)


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Топ комментарии
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29.12.2023 20:59
+25
Де наша відповідь за террор, чучело ти рояльне?! Голими б руками кадик тобі вирвала, якби дістала!
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29.12.2023 20:55
+23
Під гуркіт ракетної атаки по Україні, зграя ставлеників Зеленського (Кабінет міністрів України) затвердив законопроєкт, який зберігає контроль Татарова над БЕБ. Таким чином, реформа БЕБ буде заблокована, а ОП - збереже контроль над органом - в першу чергу за рахунок відсутності процедури очищення органу від людей Тататарова та інших недоброчесних співробітників.
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29.12.2023 20:55
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