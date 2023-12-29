Киевлянин после ракетной атаки отогнал свою горящую машину со стоянки, чтобы не загорелись другие. ВИДЕО
В Киеве мужчина после ракетной атаки отогнал свою горящую машину со стоянки, чтобы не вспыхнули другие.
Инцидент произошел в Святошинском районе столицы, сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Как выяснили журналисты, водителем оказался местный житель Василий Андреевич. Мужчина вышел во двор, когда увидел пожар из окна.
Думал, что газовая машина взорвалась, а когда вышел на улицу, увидел, что от чужой машины загорелась моя. Она сзади начала немножко гореть.
Я открыл (горящий автомобиль. – Ред.), подключил аккумулятор (я его выключаю). Потом сел в салон и, чтобы не было так темно, открыл дверцу. Выдвинул голову и попер машину к мойке", - рассказал мужчина.
У Василия Андреевича ожоги кожи, в частности лица. Но он заверил медиков, что чувствует себя нормально и от госпитализации отказался.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"не переймайся, зараз буйло щось таке утне, що нам знову стануть допомагати!"
ось і цього разу - людей повбивав, витратив купу грошей і... знову заставив згадати весь світ який він кривавий карлик.
аби ми всі були як Українець Василь Андрійович, тоді переможемо.
Але ніколи не треба ризикувати життям заради заліза.
Бо сьогодні йому пощастило, а могло б і не пощастити. Машини залишилися б цілі, а доброї людини не стало б.
приємно, що такі люди, після 5ти років зеленого жлобства, щє є...
Здоровʼя!
може завдяки тому 2-3x дітлахів татусі-мамусі і до школи повезуть,
чи самі до куда треба доберуться...