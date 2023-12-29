Киевлянин после ракетной атаки отогнал свою горящую машину со стоянки, чтобы не загорелись другие. ВИДЕО

В Киеве мужчина после ракетной атаки отогнал свою горящую машину со стоянки, чтобы не вспыхнули другие.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы, сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Как выяснили журналисты, водителем оказался местный житель Василий Андреевич. Мужчина вышел во двор, когда увидел пожар из окна.

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Думал, что газовая машина взорвалась, а когда вышел на улицу, увидел, что от чужой машины загорелась моя. Она сзади начала немножко гореть.

Я открыл (горящий автомобиль. – Ред.), подключил аккумулятор (я его выключаю). Потом сел в салон и, чтобы не было так темно, открыл дверцу. Выдвинул голову и попер машину к мойке", - рассказал мужчина.

У Василия Андреевича ожоги кожи, в частности лица. Но он заверил медиков, что чувствует себя нормально и от госпитализации отказался.