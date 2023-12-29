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Воинам Украинской добровольческой армии необходимы батареи для FPV-дронов и ретранслятор. ВИДЕО

Воинам Украинской добровольческой армии срочно необходимы батареи для FPV-дронов и ретранслятор.

Об этом сообщил воин Украинской добровольческой армии Танетко Роман, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья!

Сейчас настоятельная потребность усилить воинов батареями для FPV (надо 50 шт.) и ретранслятором.

Помните, что добровольцы закрывают свои потребности исключительно благодаря благотворителям и вашим донатам.

Смотрите также: Срочно нужно выкупить дроны для штурмовых подразделений на Авдеевском направлении, – волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

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Ловите недавнее видео слаженной работы "Днепровских Штурмгеверов".

Здесь ребята благодаря дрону и миномету умело играют в реалити-шутер "Охота на орка", - сообщил он.

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7803) добровольцы (1168)


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29.12.2023 23:37 Ответить
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29.12.2023 23:45 Ответить
На добру справу, і допомога добра!
Мабуть, єрмак із стефанчуками та корнієнком, можуть і рокошелитися з власних коштів, для допомоги!!
У отого рахіміЯ, усі гроші, Бог зна де, аж в офшорах..
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30.12.2023 00:09 Ответить
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30.12.2023 00:16 Ответить
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30.12.2023 00:56 Ответить
 
 