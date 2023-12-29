Воинам Украинской добровольческой армии необходимы батареи для FPV-дронов и ретранслятор. ВИДЕО
Воинам Украинской добровольческой армии срочно необходимы батареи для FPV-дронов и ретранслятор.
Об этом сообщил воин Украинской добровольческой армии Танетко Роман, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья!
Сейчас настоятельная потребность усилить воинов батареями для FPV (надо 50 шт.) и ретранслятором.
Помните, что добровольцы закрывают свои потребности исключительно благодаря благотворителям и вашим донатам.
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Ловите недавнее видео слаженной работы "Днепровских Штурмгеверов".
Здесь ребята благодаря дрону и миномету умело играют в реалити-шутер "Охота на орка", - сообщил он.
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Мабуть, єрмак із стефанчуками та корнієнком, можуть і рокошелитися з власних коштів, для допомоги!!
У отого рахіміЯ, усі гроші, Бог зна де, аж в офшорах..