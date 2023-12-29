Воинам Украинской добровольческой армии необходимы батареи для FPV-дронов и ретранслятор. ВИДЕО

Воинам Украинской добровольческой армии срочно необходимы батареи для FPV-дронов и ретранслятор.

Об этом сообщил воин Украинской добровольческой армии Танетко Роман, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья!

Сейчас настоятельная потребность усилить воинов батареями для FPV (надо 50 шт.) и ретранслятором.

Помните, что добровольцы закрывают свои потребности исключительно благодаря благотворителям и вашим донатам.

Смотрите также: Срочно нужно выкупить дроны для штурмовых подразделений на Авдеевском направлении, – волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Лучший подарок на Новый год – это подарок для военных!

Так что присоединяйтесь к сбору!

https://send.monobank.ua/jar/7udjiuwj2U

Моно 5375411504753513

Приват 4149629359969508

PayPal [email protected]

Ловите недавнее видео слаженной работы "Днепровских Штурмгеверов".

Здесь ребята благодаря дрону и миномету умело играют в реалити-шутер "Охота на орка", - сообщил он.