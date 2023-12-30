В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу. ВИДЕО

В соцсетях сообщают, что с 20.00 29 декабря изменились правила пересечения границы для мужчин, имеющих основания для выезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

В частности, утверждается, что усилен контроль документов для выезжающих по системе "Шлях".

Также пишут, что с вечера 29 декабря пограничники перестали выпускать мужчин с инвалидностью 3 группы и сопровождающих людей с инвалидностью.



















Также в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как представитель Госпогранслужбы рассказывает многодетному отцу, что теперь он не сможет уехать из Украины без специального разрешения. Однако она не смогла ясно объяснить, на основании чего происходит усиление контроля.

В ГПСУ информацию пока не комментируют.