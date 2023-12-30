В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу. ВИДЕО
В соцсетях сообщают, что с 20.00 29 декабря изменились правила пересечения границы для мужчин, имеющих основания для выезда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.
В частности, утверждается, что усилен контроль документов для выезжающих по системе "Шлях".
Также пишут, что с вечера 29 декабря пограничники перестали выпускать мужчин с инвалидностью 3 группы и сопровождающих людей с инвалидностью.
Также в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как представитель Госпогранслужбы рассказывает многодетному отцу, что теперь он не сможет уехать из Украины без специального разрешения. Однако она не смогла ясно объяснить, на основании чего происходит усиление контроля.
В ГПСУ информацию пока не комментируют.
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Известный Шут из Ютуба Алексей Обдристович удрал в США,но работает по прежнему Штирлицом Зеленского ..😁
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В Умерова один син, - 10-річний школяр.
Ви ж хотіли справедливості?
Хіба це не справедливість-перевірити чинність документів про інвалідність та багатодітність?
Якщо ні, тоді треба прийняти за норму і не перевіряти «лівість» підстав для виїзду всіх інших, в тому числі держслужбовців і депутатів…
Воно й не дивно: багаторічному керманичу ДПСУ Дейнеко важливо всидіти в кріслі при любій владі.
и заднем стекле.
чьо кажеш? нє смєшно? а чьо так?
А в Україні, ще залишки того совкового менталітету, що ім держава винна, а вони гегемон і жруть тіко шашлики, дозволяють щось патякати.
А ці зелені вилупки, які в шулерський спосіб прийшли до влади, замість бути прикладом, тільки розярюють страхи отих 73% хитрозроблених, вічно голодних.