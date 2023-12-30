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В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу. ВИДЕО

В соцсетях сообщают, что с 20.00 29 декабря изменились правила пересечения границы для мужчин, имеющих основания для выезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы.

В частности, утверждается, что усилен контроль документов для выезжающих по системе "Шлях".

Также пишут, что с вечера 29 декабря пограничники перестали выпускать мужчин с инвалидностью 3 группы и сопровождающих людей с инвалидностью.

В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу 01
В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу 02
В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу 03
В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу 04
В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу 05
В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу 06
В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу 07
В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу 08
В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу 09

Также в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как представитель Госпогранслужбы рассказывает многодетному отцу, что теперь он не сможет уехать из Украины без специального разрешения. Однако она не смогла ясно объяснить, на основании чего происходит усиление контроля.

В ГПСУ информацию пока не комментируют.

Автор: 

Госпогранслужба (6432) граница (5270) контроль (195) мужчины (132)


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Топ комментарии
+56
А що такоє? Такса на виїзд зросла?! А де ви були, коли синки портнова, стефанчука, шуляк, веніславського виїжджали по фейковим підставам?
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30.12.2023 10:37
+50
інваліди 55+ - то є армія перемоги,
сказали 4 рази щочкорозові ухилянти...
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30.12.2023 10:40
+35
Трохи історії для тупорилих імбіцилів, які "уставшиє ат вайни" наголосували у 2019 державі і "шашличкі" в 2022 і оце ганьбище про яке пишуть люди:

2014 початок москальсько-української війни
2017 Україна отримала безвіз - статус, що дозволяє громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн Євросоюзу без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу, починаючи з 11 червня 2017 року.

За те, як ви живете сьогодні, ви самі проголосували вчора ...
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30.12.2023 11:11
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А в чому проблема? Візьміть довідку в ТЦК та їзжайте
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30.12.2023 12:51 Ответить
А што, так можно било? Нє-нє, прийдеш у ТЦК, а там одні здорові жлоби, на куплених посадах (нарід точно знає що куплених - він саме так би і вчинив), як спіймають, як визнають годним - і увечері одразу на нуль завезуть (за мотивами коментарів на Цензорі та дописів у ФБ).
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30.12.2023 14:30 Ответить
https://youtu.be/ob6cq7HUbSY?si=kAwYsS-SYIDD6pEu ...

Известный Шут из Ютуба Алексей Обдристович удрал в США,но работает по прежнему Штирлицом Зеленского ..😁
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30.12.2023 13:07 Ответить
Видио-выступление Умерова, где он рассказывал о долге(не денежном))) военнообязанных перед родиной, было насыщено патриотической риторикой - "это честь для каждого,защищать.."и т. д и т.п. правда непонятно куда делась честь его сыновей, как впрочем и сыновей Данилова...как и Тимошенко,которая вещала ,что не подпишет новый закон по мобилизации - не пояснив -а кто же заменит смертельно уставших пацанов на фронте: неужели с Дубай, с тёплых пляжей на ротацию пришлёт мужа с зятьком....А.Корниенко,который вещает,что депутатов на фронт "неззя" кто же будет штамповать законы,(вроде для этого нет Искусст.Инт. который спокойно может их заменить: всё равно "слуги народа" работают по программе с ОП)...почему же инвалиды 3группы, должны идти на фронт вместо инвалидов головного мозга, которые находятся в парламенте.
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30.12.2023 13:09 Ответить
Видио-выступление Умерова... куда делась честь его сыновей...
**********
В Умерова один син, - 10-річний школяр.
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30.12.2023 13:33 Ответить
Цікаво, скількох із тих, хто обурений раптовим посиленням контролю на кордоні, це стосується напряму?
Ви ж хотіли справедливості?
Хіба це не справедливість-перевірити чинність документів про інвалідність та багатодітність?
Якщо ні, тоді треба прийняти за норму і не перевіряти «лівість» підстав для виїзду всіх інших, в тому числі держслужбовців і депутатів…
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30.12.2023 13:13 Ответить
Я тобі поясню: люди собі їздили закордон і не знали проблем. А тепер треба пройти через ТЦК, в якому не факт, шо тебе випустять. І не ***** розказувати мені про «російське іпсо». Трохдітному батьку мало улибається попасти на фронт, бо держава не буде піклуватися про його дітей
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31.12.2023 16:01 Ответить
Сидячи закордоном, Пояснюй своїй жінці, якщо маєш.
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31.12.2023 18:52 Ответить
Саме цікаво, що ДПСУ в своїй діяльності послуговується не законами України, а телефонними командами ну й звісно грошовими купюрами.
Воно й не дивно: багаторічному керманичу ДПСУ Дейнеко важливо всидіти в кріслі при любій владі.
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30.12.2023 13:32 Ответить
В нас вся держава так керується. Але возбухати «неначасі». Досить зручно доя влади
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31.12.2023 16:02 Ответить
Сначала прогаласовали за Зеленского а теперь когда он ваш Президент-тикаете *****?
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30.12.2023 13:46 Ответить
Нехай українцям пояснять чому в Україні існує два військових обліки один загальний і другий "спеціальний" і чому з спеціального військового обліку немобілізують?
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30.12.2023 15:03 Ответить
Инвалидов снимайте из дорогих джипов, у них всех значёк на переднем
и заднем стекле.
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30.12.2023 16:43 Ответить
А інвалідність залежить від ціни джипа?
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31.12.2023 16:04 Ответить
В Украине-да. К сожалению. Еще до 14 года всякие высокие главы имели инвалидность 1 группы и статус Чернобыльца. Помните мордоворота Калашникова из ПР который побил журналиста?. Так вот он инвалид 1 группы! 1 группа это еле-еле живущий человек не способный не только к драке но и вобще к любой физ работе. Если это настоящий инвалид
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01.01.2024 11:10 Ответить
включіть собі квартал, розслабтеся, поржіть трохи.
чьо кажеш? нє смєшно? а чьо так?
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30.12.2023 17:15 Ответить
Здравствуйте внуки СССР! Я вернулся!
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30.12.2023 18:41 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://mbiz.censor.net/columns/3463790/**********************************************************&ved=2ahUKEwjImrKn_7KDAxXEgf0HHRd9CuEQFnoECDQQAQ&usg=AOvVaw3lH5gNoGuMDKZttOrR9IJp
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30.12.2023 18:49 Ответить
Ми ж не раби, ми кретини...
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30.12.2023 18:50 Ответить
Будут обилечивать через ТЦК. Появятся новые миллионеры. А ведь эти деньги могли бы пойти на всу. А пойдут на шикарную жизнь представителей тцк.
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30.12.2023 19:40 Ответить
Пізно всрались!
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30.12.2023 21:51 Ответить
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30.12.2023 22:07 Ответить
В Ізраїлі, та інших цивілізованих країні такі закони діють, і всі громадяни розуміють доцільність таких правил.
А в Україні, ще залишки того совкового менталітету, що ім держава винна, а вони гегемон і жруть тіко шашлики, дозволяють щось патякати.
А ці зелені вилупки, які в шулерський спосіб прийшли до влади, замість бути прикладом, тільки розярюють страхи отих 73% хитрозроблених, вічно голодних.
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31.12.2023 12:29 Ответить
Калавур та й годі. І ще...соцмережі - то зло невпинне.
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31.12.2023 12:56 Ответить
Україна перетворилася на концтабір.
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31.12.2023 15:39 Ответить
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