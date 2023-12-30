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Операторы FPV-дронов ликвидировали личный состав и технику оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

На Авдеевском направлении операторы FPV-дронов 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали по меньшей мере трех оккупантов и вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице 47-й отдельной механизированной бригады.

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Автор: 

уничтожение (6931) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+7
бтр віз б\к для міномета, і кацап дуже вчасно відкрив кватирку.
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30.12.2023 12:19
+6
Коли муху б'єш мухобойкою лишається більша пляма чим від пістюліни дрона. Слава ЗСУ!
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30.12.2023 12:13
+4
В дверцята тяжковато залазити було... Тепер легко... Лиш нема вже кому...
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30.12.2023 12:17
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Коли муху б'єш мухобойкою лишається більша пляма чим від пістюліни дрона. Слава ЗСУ!
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30.12.2023 12:13 Ответить
В дверцята тяжковато залазити було... Тепер легко... Лиш нема вже кому...
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30.12.2023 12:17 Ответить
бтр віз б\к для міномета, і кацап дуже вчасно відкрив кватирку.
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30.12.2023 12:19 Ответить
чи до танчика...
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31.12.2023 03:17 Ответить
Чим бахнули, щоб такий шмат бетера відлетів?
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30.12.2023 12:38 Ответить
Троє москалів вже на той час пішли. На жаль. Але техніка з ************ таки добряче детонувала.
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30.12.2023 12:41 Ответить
на самому ділі тут не підтверджено ні то ні інше - могли піти, могли залізти всередину.
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30.12.2023 13:47 Ответить
На самому ділі тільки в дурній голові може виникнути думка що орки сховались в бтр, набитий бк.
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30.12.2023 14:01 Ответить
Ага, вони спочатку пішли, а потім політіли
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30.12.2023 14:24 Ответить
Фантазуйте й далі. Це дуже пришвидшить смерть орди.
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30.12.2023 14:29 Ответить
Дякую, думка Быколога дуже цінна для мене!
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30.12.2023 14:35 Ответить
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30.12.2023 16:56 Ответить
Нічого собі дрон, що за начинка там була...
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30.12.2023 13:04 Ответить
б/к у бтр.
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30.12.2023 13:29 Ответить
Тілько пісюни порозлітались.
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30.12.2023 13:05 Ответить
Мля, з чого вони ті колеса роблять, броню розірвало, а колеса цілі
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30.12.2023 14:30 Ответить
Мабуть с чугуния.
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30.12.2023 16:16 Ответить
Шойгу, - Корабль будет восстановлен.
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30.12.2023 15:49 Ответить
Похоже, что БТР поврежден, насчет личного личного состава, автор фантазирует.
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30.12.2023 16:06 Ответить
 
 