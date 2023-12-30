Операторы FPV-дронов ликвидировали личный состав и технику оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

На Авдеевском направлении операторы FPV-дронов 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали по меньшей мере трех оккупантов и вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице 47-й отдельной механизированной бригады.

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