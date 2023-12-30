Морпехи под обстрелами переправляют через Днепр технику и бойцов на левый берег Херсона. ВИДЕО
Воины Сил обороны Украины на лодке попали под мощные вражеские обстрелы, когда переплывали к плацдарму на левом берегу Херсонщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом, морские пехотинцы и бойцы территориальной обороны усиливают присутствие на левом берегу Днепра.
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над нашим північним ворогом !!
Смерть клятим москалям на нашій , святій землі😠
Там ні про що не написано. Від слова взагалі. Одне скиглення. Не скигліть! Коли самостійно втерти шмарклі не можете - підіть до психологині: вона вам це зробить.
Наші військовики знають свою справу. І вони її роблять. І роблять якісно!
Агій на ті, слудване! Напіворив - дихтіти нічим! Аби-м ті крипир микнув!
Йде війна. Втрати на війні неминучі. І якби Безвуглі, Обдристовичі та інші покручі сиділи б да дупі ціхо і не пхали своїх писків туде, де не слід, було б набагато краще. Але вже маємо, що маємо. Ситуація непроста, але й далека від того, щоб бути безнадійною. Це якщо коротко. Деталі вам, людині цивільній навряд чи будуть цікаві. Та й навряд чи це вам треба.
Схоже, мадама втямила, що "спалилася", і - "бігом у кущі". Поспостерігаймо, зараз буде цікаво, бо у когось, так виглядає, зкріпи задиміли.
Подвиг одніх це завжди злодіяння інших!
Зеленський їх і призначив для цього!! Данилов може підтвердити, і указ є.
Скорее всего и планировалось наступление с херсона и с Запорожье одновременно.Но русские взорвали дамбу и затопили территории.
Без этого плацдарма выход на мелитополь в разы сложнее.