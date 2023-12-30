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Морпехи под обстрелами переправляют через Днепр технику и бойцов на левый берег Херсона. ВИДЕО

Воины Сил обороны Украины на лодке попали под мощные вражеские обстрелы, когда переплывали к плацдарму на левом берегу Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом, морские пехотинцы и бойцы территориальной обороны усиливают присутствие на левом берегу Днепра.

Смотрите также: Американская БМП Bradley обстреляла из пушки позиции оккупантов возле Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6587) Херсонская область (4772)


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Топ комментарии
+40
Вражає подвиг наших бійців , які впевнено йдуть до перемоги
над нашим північним ворогом !!

Смерть клятим москалям на нашій , святій землі😠
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30.12.2023 14:55
+13
ЗСУ жертвують життям заради тебе, ти нездогадувалась? Чи мабудь ти мордвино - весп? який розповсюджуе тут капітулянські висери.
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30.12.2023 15:25
+8
Подоляковський бот? Чи кацапський?
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30.12.2023 16:22
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Вражає подвиг наших бійців , які впевнено йдуть до перемоги
над нашим північним ворогом !!

Смерть клятим москалям на нашій , святій землі😠
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30.12.2023 14:55 Ответить
Аби тільки корупційна "зелена" влада нахабних младоолігархів не пішла б на поступки нацистам з рФ,бо надто вже багато Україна постраждала від московитських загарбників.Вороття назад не має!Треба бити ворога всюди та всім українцям допомагати нашому війську чим може кожен!
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30.12.2023 15:21 Ответить
Ужас
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30.12.2023 14:58 Ответить
ЗСУ жертвують життям заради тебе, ти нездогадувалась? Чи мабудь ти мордвино - весп? який розповсюджуе тут капітулянські висери.
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30.12.2023 15:25 Ответить
Кого не суди? Що не суди? Чому не суди? Смердюча москальська ботяра пішла ти *****! Підорастіна рязанська.
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30.12.2023 16:42 Ответить
То що, тре' капітулювати?
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30.12.2023 17:21 Ответить
Як би це написати, щоб було м'якше...
Там ні про що не написано. Від слова взагалі. Одне скиглення. Не скигліть! Коли самостійно втерти шмарклі не можете - підіть до психологині: вона вам це зробить.
Наші військовики знають свою справу. І вони її роблять. І роблять якісно!
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30.12.2023 18:00 Ответить

Агій на ті, слудване! Напіворив - дихтіти нічим! Аби-м ті крипир микнув!
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31.12.2023 00:00 Ответить
Не слухайте "люську", і не ретранслюйте "її" дурню.
Йде війна. Втрати на війні неминучі. І якби Безвуглі, Обдристовичі та інші покручі сиділи б да дупі ціхо і не пхали своїх писків туде, де не слід, було б набагато краще. Але вже маємо, що маємо. Ситуація непроста, але й далека від того, щоб бути безнадійною. Це якщо коротко. Деталі вам, людині цивільній навряд чи будуть цікаві. Та й навряд чи це вам треба.
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30.12.2023 18:06 Ответить
ну треба як мінімум бути конченим дегенератом, щоб посилатися на арестовича, ще й з великої літери!
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30.12.2023 23:48 Ответить

Схоже, мадама втямила, що "спалилася", і - "бігом у кущі". Поспостерігаймо, зараз буде цікаво, бо у когось, так виглядає, зкріпи задиміли.
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31.12.2023 00:04 Ответить
Тодi може розповiш до якого Закарапаття ЗСУ повиннi ВIДСТУПИТИ? Але чур ти тодi залишишся на окуповнiй терiторiï домовились? Але можна це зробити i без додаткових трагедiй, ти виïзджаϵшь на московiю i проблема загалом вирiшена.
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30.12.2023 18:34 Ответить
Чи то у вас, пані, проріс на голівоньці какошнік, чи то мені лише так здається?..
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30.12.2023 20:33 Ответить
Подоляковський бот? Чи кацапський?
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30.12.2023 16:22 Ответить
То що, сарако, твої борошна стали геть чисто нестерпними?
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30.12.2023 20:37 Ответить
Де?! В яій державі ще є такі ВОЇНИ???! Нато і підошви ЗСУ не варто!
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30.12.2023 15:26 Ответить
Варто!
Подвиг одніх це завжди злодіяння інших!
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30.12.2023 15:43 Ответить
там немає переправи. Кожний раз інша.
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30.12.2023 15:40 Ответить
Це форсування -- переправа- це без обстрілу.
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30.12.2023 15:51 Ответить
Тоді відомий вислів "Самольоти лєтят бамбіть переправу" треба замінити на "бомбіть форсування"
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30.12.2023 16:24 Ответить
На човнах, мабуть, ПЛИВУТЬ баканів з резніковим та хорошковський, ох і проворні ці карманиЧІ… постійно на ФРОНТІ - за грошима…
Зеленський їх і призначив для цього!! Данилов може підтвердити, і указ є.
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30.12.2023 15:59 Ответить
Нетреба вдень плавати, тільки вночі, хіба шо термінова евакуація
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30.12.2023 16:28 Ответить
у кацапні уже бпла / фпни і із нічними та тепловізорними....- мусим находити інші рішення...
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30.12.2023 17:19 Ответить
"плацдарм"если его можно так назвать,заставляет русских перекидывать силы с других направлений.
Скорее всего и планировалось наступление с херсона и с Запорожье одновременно.Но русские взорвали дамбу и затопили территории.
Без этого плацдарма выход на мелитополь в разы сложнее.
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30.12.2023 16:46 Ответить
Ні, то ми підірвали, щоб не дати собі ж переправитися на інший берег. Угорець довбаний слухай Орбана більше.
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30.12.2023 18:34 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.12.2023 16:57 Ответить
Саме так виглядає героїзм наших захисників. Всупереч лютому підступному ворогу, наперекор смерті, щодня, щогодини вони затуляють Україну собою. Господи, спаси й сохрани наших Воїнів та дай їм здійснити свою справу над антихристами, які замість Господа вірують в свого хана-царя, а Людину принижують, бо всі вони раби їхнього царя, і Людей в них немає.
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30.12.2023 17:57 Ответить
Кацапські боти під українськими прапорцями обсіли коменти!
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30.12.2023 18:18 Ответить
Не тільки. Тут уже кілька днів дохолєри "подоляцьких".
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30.12.2023 23:13 Ответить
Не такий і широкий там водорозділ.Можна підземний тунель прорити і ганяти по ньому **********.
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30.12.2023 20:29 Ответить
Масштаб не той - нема епічного розмаху. Треба вже відразу, "щоб двічі не вставати", створювати портал.
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30.12.2023 23:26 Ответить
 
 