На заседании Ставки был представлен план наших действий на следующий год, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 30 декабря традиционно обратился к украинцам в формате видеообращения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Ставка – особенная, итоговая за год. И о годе следующем. То, что было сделано в этом году. И то, что будет нужно сделать в следующем году. Был доклад Главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 2024-й .

Был доклад разведки – ГУР и внешней разведки. О том, к чему оккупанты готовятся. И вообще о ситуации – об общих военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире.

Несмотря на все, что будет происходить в других странах, несмотря на любые политические изменения и настроения, нам нужен достаточный потенциал, чтобы делать свое. Чтобы добиться своих целей. Понятно, что следующий год станет временем многих решений глобальных решений. И Украине нужно уметь повлиять на них – уметь добиться своих целей. Будем бороться за наше влияние, за справедливость для Украины, и я благодарен всем лидерам, которые помогают, которые с нами с 24 февраля и будут с нами в 2024 году".

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