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На заседании Ставки был представлен план наших действий на следующий год, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 30 декабря традиционно обратился к украинцам в формате видеообращения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Ставка – особенная, итоговая за год. И о годе следующем. То, что было сделано в этом году. И то, что будет нужно сделать в следующем году. Был доклад Главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 2024-й .

Был доклад разведки – ГУР и внешней разведки. О том, к чему оккупанты готовятся. И вообще о ситуации – об общих военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире.

Несмотря на все, что будет происходить в других странах, несмотря на любые политические изменения и настроения, нам нужен достаточный потенциал, чтобы делать свое. Чтобы добиться своих целей. Понятно, что следующий год станет временем многих решений глобальных решений. И Украине нужно уметь повлиять на них – уметь добиться своих целей. Будем бороться за наше влияние, за справедливость для Украины, и я благодарен всем лидерам, которые помогают, которые с нами с 24 февраля и будут с нами в 2024 году".

Читайте также: В этом году Украина не отступила ни на одном направлении, - Зеленский провел заседание Ставки

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) обращение (748) Ставка (126)


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Топ комментарии
+42
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30.12.2023 23:06
+39
Безумній сказали, що є план?
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30.12.2023 22:58
+33

На засіданні Ставки був представлений план наших дій на наступний рік, - Зеленський
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30.12.2023 22:57
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На засіданні Ставки був представлений план наших дій на наступний рік, - Зеленський
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30.12.2023 22:57 Ответить
мільярд дерев? Бачу. Трохи не тих, і все ж... А де мільйон дронів?
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30.12.2023 23:04 Ответить
Як де? У лісі звичайно ж!
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31.12.2023 00:12 Ответить
Хоч би калькулятором навчився користуватися … мільйон дронів за рік це 2739 дронів на день.
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31.12.2023 09:34 Ответить
Єсть лі у нас план..містер Фікс..
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30.12.2023 23:26 Ответить
ха, есть лі у меня план? - да у меня целих два плана!
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30.12.2023 23:35 Ответить
Безумній сказали, що є план?
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30.12.2023 22:58 Ответить
це не той план, ромазавши по зубах і причмонкнувши сказала знавкиня
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30.12.2023 23:09 Ответить
З безумною узгодили! Вона резолюцію наклала: "в пєчять в свєт разрєшаю"!
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30.12.2023 23:09 Ответить
Безуглу удовлетворили наконец-то
Кстати в ФБ она не Безугла, а Безуглая Марьяна

Безугла, Безуглая
Ни*уя не разумная
Грацизиозно сметает
весь свой мозг с каблучка
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30.12.2023 23:34 Ответить
Безумна одобрила, а буйло розписався і печатку поставив...
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30.12.2023 23:36 Ответить
Нє, одразу пуйлу передали.
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31.12.2023 09:49 Ответить
дєрьмак зілл'є...
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30.12.2023 22:59 Ответить
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30.12.2023 22:59 Ответить
Все пофіг, бо Єрмак напевно теж буде присутнім, адже незабаром чітай у Вашингтонпост або NYT від "анонімного джерела в колах пезідента", який ні за що ніколи не відповідає.
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30.12.2023 23:02 Ответить
Дипломатію не заслуховували. Уряд - також. Але ж дипломати та Кабмін (так, поряд з Генштабом ЗСУ) - це три головні (бо є ще другорядні, важливі, але не настільки) стовпи, на яких нині тримається Україна як держава. І саме вони забезпечують виконання всіх планів країни...

Тоді що ж слухали? Які плани?
Можливо, переконували Залужного самому подати у відставку?
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30.12.2023 23:03 Ответить
Які плани? - подвійну каву в Криму. Через 2-3 тижня.
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30.12.2023 23:07 Ответить
Лисичка, не иронизируй, планов громадье, послезавтра начинать землю продавать иностранцам.
1.01.2024 - Вы что забыли?
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30.12.2023 23:37 Ответить
А що ще залишається?
Пам'ятаю.
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30.12.2023 23:45 Ответить
Наша дипломатія зараз вся зелена , ходять на роботу в МЗС з собачками та котиками, які ср. В коридорах. Молоді дівчата приходять на службу без білизни. Старі кадри, які розбудовували систему заслані в Мозамбік . Там немає кого заслуховувати, там зараз працюють російскі реваншисти. Посади тупо продаються. Зарплати за кордоном непомірно великі, до десяти тисяч дол США на місяць, плюс страховки медичні, які покривають майже все, навіть дитячі садочки сплачують ( хіба в Україні садочки безкоштовні?) Тим хлопцям, які зараз на передовій і не снилися такі гроші..
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30.12.2023 23:30 Ответить
Єсть лі у нєго план. У нєго целих трі плани.

Капець..наркомани на городі..
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30.12.2023 23:03 Ответить
Помовчи вже хоч раз.
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30.12.2023 23:05 Ответить
Для цього туди треба дубовий чоп зафігачити.
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31.12.2023 09:51 Ответить
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30.12.2023 23:05 Ответить
Так і Курск будь ласка
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30.12.2023 23:12 Ответить
В чергу будь ласка.
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30.12.2023 23:26 Ответить
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30.12.2023 23:24 Ответить
Ні, Маскву і Підер. Усі ці Бєлгороди, Брянськи, Курськи - це ніщо для кацапів. А відповідь повинна бути пропорційна.
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30.12.2023 23:30 Ответить
Трохи ефект дасть тому краще так, а по Москві чи Пітеру немає ракет, а західними не можна...
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31.12.2023 00:10 Ответить
"а зараз я покажу наш план на наступний рік. всі 12 мішків!" (С) ))
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30.12.2023 23:06 Ответить
Наш маленький президент Володя
Любит все грандиозное
А я хочу уточнить про не очень грандиозное
Президент уже нашел те 26000 дронов
Которые он где - то на складах потерял?
Вы ему напомните, будь ласка
А то у него с памятью не очень
Может он поэтому Залужного называет ВАЛЕРОЙ
Что просто отчество и фамилию запомнить не в силах
Он , бедный , вопрос журналиста
Через пять минут забывает
Память точно как у наркомана
Вроде уже бросил
А память так и не вернулась.....
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30.12.2023 23:06 Ответить
Кто то .. кому то ручку не позолотил и дроны " запылились " на складе или потерялись.
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31.12.2023 04:26 Ответить
Просто Залужный ему напоминает Валеру житкова - компаньона россиянина по кварталу.
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31.12.2023 06:12 Ответить
Треба зробити йому вічну пам'ять.
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31.12.2023 09:53 Ответить
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30.12.2023 23:06 Ответить
Цікаво, в Залужного є на цей випадок типу "чорна бухгалтерія"?
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30.12.2023 23:06 Ответить
Дєрьмак йухлу вже встиг доповісти, чи вовік сам побіг розказувати?
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30.12.2023 23:10 Ответить
Півгодини у дверях штовхалися.
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31.12.2023 09:54 Ответить
Бєзуглой його прєдоставьтє, бо вона кіпєшує
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30.12.2023 23:10 Ответить
К миллиарду деревьев и миллиону дронов что-то добавили?
Или так... для галочки?
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30.12.2023 23:10 Ответить
Судячи з того, що на Ставкє були присутні і Вован і Андрєйбарісавіч, то Оманські партнери з кремля вже знали про план наших дій ще ДО початку Ставки ...
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30.12.2023 23:11 Ответить
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30.12.2023 23:15 Ответить
всі маленькі шнирі ******* все велике, потужне і незламне...
це і називаєтся "комплекс Наполеона"
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30.12.2023 23:15 Ответить
ба більше - вони хейтять всіх, хто вищє їх і в коліна їм не падає...
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30.12.2023 23:58 Ответить
Интересно кто ему текст пишет?
Ведь сам Зеленский написать такой структурированный текст не может, тем более сформулировать такую мысль.
Но тот кто пишет текст, явно в курсе того что происходит. Это идеальная позиция для вражеского агента.
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30.12.2023 23:17 Ответить
Є такий собі Литвин...
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31.12.2023 00:13 Ответить
Пилять, оно исчо будит типа поэдроалять завтра нас х/з с чем, данунах..., не дай Бог...
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30.12.2023 23:17 Ответить
ви всі вже будете спати 7 am по Київу,
а ми будемо дивитися як падає яблуко у NY
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30.12.2023 23:21 Ответить
Мар'яні дайте першочергово, бо знову Залужного клюватиме
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30.12.2023 23:17 Ответить
Давай Зеля! Будем всех бамбіть
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30.12.2023 23:17 Ответить
От чого його не ******* коли прямо біля Авдіївки стояв? Бо це чувирло дуже зручне. З ним Україна приречена і це факт.
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30.12.2023 23:21 Ответить
‼️‼️‼️Цікаве відео ПРО ПРОДАЖ ЗЕМЛІ УКРАЇНЦІВ
Козаки, родноверы и правозащитники обращаются в ООН, осуждают узурпацию власти и распродажу земли

https://youtu.be/5fwDkNRmKH4?si=ANUtYc1Chjl4bU9f

Зеленський мае здогадатися, що за цей продаж землі будуть сідити усі слуги у в'язницях , хоча землю СКУПОВУЮТЬ у українців не вони , а БАРИГІ
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30.12.2023 23:22 Ответить
Ще ніхто з попередників у нас не сів надовго... тому всі наступні себе так ведуть.... навіть з тих що втекли в рашу... вже санкції познімав ЄС і спочійно живуть насолоджуються награбованим
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31.12.2023 00:12 Ответить
Єдине питання! Чи був там єрмаков, цей " псевдо віце-президент" ???
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30.12.2023 23:24 Ответить
А без нього найвеличніший боневтік просто ганчірка у кутку.
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31.12.2023 09:59 Ответить
Дуже сподіваюся, що справжні плани Залужного цим ватним підарам з ОПЗЄ невідомі.
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30.12.2023 23:26 Ответить
Ми пахали, теревеніла муха, сидячи у ВОЛА на ярмі!
Мабуть верещучка і шатли заправила… на Крим…
Памятаймо та пильнуймо, Українці! Бориспіль уже тестують… а на отих прикардоннікаф у ньому, надії ніякої… ЯкунОвоща теж …
Ну, ви знаєте, не маленькі…
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30.12.2023 23:30 Ответить
КО КО КО, БЛА БЛА БЛА.....
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30.12.2023 23:37 Ответить
Найкращий план- це пересадити всю зе-команду в тюрму!
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30.12.2023 23:38 Ответить
Страшно и представит что за план. Особенно если посмотреть на все прошлые планы !
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30.12.2023 23:38 Ответить
Дружбану своему х.йлу уже слил? Или после НГ?
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30.12.2023 23:46 Ответить
там еще стрелочки синенькие и красненькие надо дорисовать и поставить круглую печатку
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31.12.2023 00:04 Ответить
План Зеленского і Ко настільки простий і прозорий, що його вже всі в Світі знають. Робити все, щоб рейтинг піднімався, і мочити і чужих і своїх, хто стане загрожувати перевершити Найвідосішого.
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31.12.2023 00:11 Ответить
Кандидат на должность Главнокомандующего

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31.12.2023 00:22 Ответить
Після слів "Козацького Руху" чомусь стоїть кома
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31.12.2023 10:40 Ответить
За кожну міну зняту з Чонгару ти виб..док будеш теж відповідати ,за шашлички ,за війни не буде ,за там же люди по ту сторону ...
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31.12.2023 01:05 Ответить
Представляю интересный диалог



Вы

Хорошо , а как добиться того что бы мужчины не уклонялись от мобилизации вов время войны

ChatGPT

ChatGPT

Вопросы мобилизации и службы во время войны касаются сложных социальных, политических и культурных аспектов. Эффективная мобилизация требует широкой поддержки со стороны общества, а также чувства ответственности и участия со стороны граждан. Вот несколько аспектов, которые могут быть учтены:
Справедливость и равенство: Важно, чтобы система мобилизации была воспринимаема обществом как справедливая и равноправная. Граждане должны видеть, что все служат на основе общих принципов и без привилегий. Образование и пропаганда: Эффективные кампании образования и пропаганды могут подчеркнуть важность национальной безопасности и обязанности служить военной службе. Экономическая поддержка: Обеспечение социальной и экономической поддержки тем, кто служит, и их семьям, может сделать службу более привлекательной и справедливой. Участие общества: Важно включить общество в процесс принятия решений относительно мобилизации. Обсуждения, открытые диалоги и прозрачность могут содействовать пониманию и поддержке граждан. Патриотизм и национальная гордость: Стимулирование чувства патриотизма и национальной гордости может усилить участие граждан в оборонительных усилиях. Альтернативные службы: Предоставление возможности для альтернативной гражданской службы может быть важным элементом для тех, кто по каким-то причинам не может служить в вооруженных силах. Справедливая консервация: Разработка механизмов справедливой консервации для тех, кто временно освобожден от службы по различным причинам, может помочь предотвратить уклонение.

Важно подчеркнуть, что эти меры могут быть эффективными в контексте общественных ценностей и культуры конкретной страны. Политика и действия должны соответствовать особенностям и потребностям общества, чтобы обеспечить максимальную поддержку мобилизации.

Вы

Хорошо , представь себе ,что россия полномасштабно вторглась в Украину и идет война. Мужчины уклоняются от призыва. Какие могут быть причины?

ChatGPT

ChatGPT

Возможные причины, по которым мужчины могут уклоняться от призыва в условиях конфликта, могут быть разнообразными и часто зависят от сложных социальных, экономических и политических обстоятельств. Ниже приведены некоторые возможные причины:

Страх: Мужчины могут испытывать страх перед военными действиями, травмами или даже смертью. Эмоциональные и психологические аспекты войны могут быть мощным мотиватором для уклонения. Отсутствие поддержки общества: Если в обществе не существует единства или значительной поддержки военных действий, граждане могут чувствовать, что участие в войне нецелесообразно или несправедливо. Недоверие к власти: Граждане могут уклоняться от службы из-за недоверия к правительству, его политике и целям войны. Недостаток доверия к власти может сделать службу неприемлемой для определенных групп населения. Экономические факторы: Если мужчина является основным кормильцем семьи, его участие в военных действиях может представлять значительные экономические риски для семьи. Неопределенность в отношении будущего и обеспечения семьи может стать мотивом для уклонения. Идеологические убеждения: Мужчины могут иметь сильные идеологические убеждения, которые противоречат войне или политике правительства. Они могут считать, что участие в войне не соответствует их ценностям. Отсутствие военной подготовки: Граждане, не прошедшие военную подготовку, могут чувствовать себя неспособными эффективно служить в вооруженных силах. Социальные и этнические факторы: Существование социальных или этнических напряжений в обществе может влиять на решение мужчин принять участие в войне.

Эти причины не исключают возможности того, что многие мужчины все равно решат служить из патриотических соображений, чувства долга перед страной или по иным мотивам.



Вы

Можно ли заставить служить мужчин применив методы принуждения

ChatGPT

ChatGPT

Применение методов принуждения для заставления людей служить против их воли поднимает вопросы этики и прав человека. Международные стандарты и нормы включают право на свободу и личную неприкосновенность. Принуждение к службе может нарушать эти права.

Применение принудительной службы или принуждение к службе может вызывать негативные последствия, включая ухудшение морального состояния военнослужащих, уменьшение эффективности военных действий и повышение риска для жизни и здоровья самих военнослужащих. В результате, многие страны в современном мире предпочитают добровольную военную службу.

Вмешательство в личные права и свободы граждан может вызвать негодование в обществе и мировом сообществе. Вместо этого, рекомендуется разрабатывать политику и меры, которые содействуют добровольному вступлению в армию, например, путем создания благоприятных условий для службы, улучшения условий жизни военнослужащих и предоставления социальных льгот для тех, кто служит.

Вы

Каково боде поведение мужчин в армии вов время войны если их насильно погнали на войну

ChatGPT

ChatGPT

Сложно
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31.12.2023 01:20 Ответить


Вы

Каково боде поведение мужчин в армии вов время войны если их насильно погнали на войну

ChatGPT

ChatGPT

Сложно предсказать точное поведение мужчин в армии в условиях насильственной мобилизации во время войны, поскольку оно может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая личные характеристики, обстоятельства, обучение и этические убеждения. Однако возможны следующие реакции:
Недовольство и дезертирство: Многие мужчины, которые были насильственно призваны, могут испытывать недовольство и отрицание. Это может привести к актам дезертирства, когда люди пытаются уклониться от службы или покинуть армию. Психологическое напряжение: Насильственная мобилизация может вызвать серьезное психологическое напряжение у военнослужащих, что может отразиться на их эмоциональном состоянии, морали и боеспособности. Отказ от выполнения приказов: Военнослужащие могут отказываться выполнять приказы или вести себя пассивно, если они чувствуют, что были насильственно привлечены к войне и не разделяют целей конфликта. Социальные и моральные последствия: В насильственных условиях мобилизации могут возникнуть социальные и моральные проблемы. Военнослужащие могут сталкиваться с непониманием и осуждением со стороны общества, что также влияет на их психологическое состояние. Попытки сбежать или уклониться: В определенных случаях военнослужащие могут предпринимать попытки сбежать или уклониться от военной службы.

Необходимо отметить, что ответы могут различаться в зависимости от индивидуальных характеристик и контекста. Подобные ситуации подчеркивают важность уважения прав человека, этического обращения с военнослужащими и стремление к решению конфликтов путем дипломатии и переговоров.
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31.12.2023 01:22 Ответить
Цікаво і хто розумніший ,програма , або наші керманичі? Також цікаві діалоги щодо економіки , тощо .
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31.12.2023 01:23 Ответить


Вы

Уяви собі , що росія напала на Україну , а пезидент в Україні зрадник і працює на росію , як би він себе вів в такому разі

ChatGPT

ChatGPT

Спершу важливо зазначити, що дана ситуація є уявною та фіктивною, але я можу спробувати припустити, як президент України міг би вести себе у подібній ситуації.

Мова і виступи: Президент виступав би перед громадськістю і світовою спільнотою, використовуючи сильну риторику та відзначаючи незаконність російської агресії. Він закликав би світове співтовариство до негайної реакції та покладав відповідальність на Росію.

Мобілізація нації: Президент активував би систему національної мобілізації, закликаючи громадян до підтримки оборони країни. Запроваджено би консультації зі стратегічними партнерами для надання військової та гуманітарної допомоги.

Дипломатія: Незважаючи на військові дії, президент продовжив би дипломатичні зусилля для залучення міжнародної підтримки проти російської агресії. Звертався би до міжнародних організацій та держав, закликаючи до об'єднання проти порушень міжнародного права.

Інформаційна війна: Президент використовував би інформаційні ресурси для розкриття фактів російської агресії та дестабілізації. Залучав би світову громадськість до підтримки України та використовував соціальні мережі для мобілізації громадської думки.

Соціальна підтримка: Забезпечив би підтримку для постраждалих громадян та організовував гуманітарну допомогу. Створював би механізми для психологічної підтримки та реабілітації тих, хто постраждав внаслідок конфлікту.

Міжнародні партнерства: Зміцнював би військові та економічні партнерства з країнами, що підтримують Україну, для підтримки обороноздатності та економічного відновлення.

Ці заходи мали б на меті підтримати оборону країни та залучити світове співтовариство до спільної реакції проти агресії.



Вы

Я ж сказав що він зрадник і працює на росію

ChatGPT

ChatGPT

Припущення про те, що президент України є зрадником і працює на Росію, робить ситуацію ще складнішою. У такому випадку, реальна реакція громадян і політичних лідерів може бути дуже різноманітною. Однак, можна уявити, як президент міг би діяти в подібній ситуації:

Громадянські протести: З ймовірністю великої громадянської обуреності, можливий масовий протест проти президента. Люди можуть вимагати його відставки та проведення нових виборів.

Міжнародний тиск: Міжнародна спільнота, дізнавшись про зрадницькі дії президента, може призупинити співпрацю та надання допомоги, а також застосувати санкції проти України.

Внутрішня опозиція: Політична опозиція та інші гілки влади можуть об'єднатися проти зрадницького президента. Можливий імпічмент або інші законні процедури для відсунення його від влади.

Масовий відхід від армії: З імовірністю великого недовіри до президента, можливий масовий відхід військових від його командування, що може вплинути на обороноздатність країни.

Міжнародна реакція на Росію: Інші країни можуть взяти на себе обов'язок підтримати Україну в обличчя агресії Росії, навіть якщо їхні відносини з поточним президентом є напруженими.

У цьому варіанті дуже важливо враховувати, що реальна ситуація завжди є складною і залежить від безлічі факторів, включаючи реакцію населення, владних структур, зовнішній тиск та багато інших чинників.



Вы

АЛе ніхто не знає що він зрадник , які його дії

ChatGPT

ChatGPT

Якщо інформація про зрадницькі дії президента є конфіденційною і не відома громадськості, то можна припустити, що президент спробує утримати цю інформацію в секреті, зокрема використовуючи свої повноваження та контроль над ЗМІ.

Політична репресія: Президент може використовувати свою владу для придушення будь-яких спроб опозиції чи розслідувань. Це може включати арешти політиків, журналістів та активістів, які спробують викрити його зрадницькі дії.

Маніпуляція ЗМІ: Президент може використовувати свій вплив на ЗМІ для контролю за інформацією та спрямовування громадської думки. Він може забороняти публікації, впливати на зміст новин та створювати дезінформацію.

Політична ізоляція: Президент може намагатися ізолювати себе від політичних опонентів та подальших розслідувань, встановлюючи своїх прибічників на ключових посадах.

Фальшива пропаганда: Він може прагнути змінити громадську думку шляхом активної пропаганди, представляючи свої дії як стратегічно обґрунтовані чи як захист від імагінарних загроз.

Відмова від відкритості: Президент може уникати публічних виступів і питань від ЗМІ, вибираючи стратегію "запитання та відповіді" із залишенням найбільше можливою кількістю справ в тіні.

Ці дії спрямовані на те, щоб зберегти владу та залишитися в неймовірно важкому політичному становищі. Це, звісно ж, є гіпотетичним сценарієм і в реальній ситуації може бути багато інших факторів та дій.
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31.12.2023 01:31 Ответить
ставка сходиться і два рази на тиждень..
а плану про мобілізацію суспільства проти відкритої агресії рф,
так і нема..

то зброї нема, то грошей нема, то людей нема.. - і плану нема..
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31.12.2023 02:25 Ответить
Заспокоїли безмозглу?
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31.12.2023 06:04 Ответить
Було б смішно, якби це був номер Кварталу, але ж, бляха, це наше життя....
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31.12.2023 07:06 Ответить
По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), запущенные за прошедшие сутки украинские беспилотники, вероятно, поразили многие из намеченных целей в России, об этом может свидетельствовать разница в цифрах: украинцы заявили о более 70 запущенных дронов, россияне сказали о 32 перехваченных.
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31.12.2023 07:22 Ответить
При каждой неудаче. Давать умейте сдачи.
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31.12.2023 07:43 Ответить
"Непрофессиональные действия ПВО": в Российском Белгороде уже 22 погибших
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31.12.2023 08:16 Ответить
бэры
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31.12.2023 08:18 Ответить
Поки в Україні не почнеться справжня боротьба з корупцією - ми приречені!
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31.12.2023 08:33 Ответить
Уявляю, як вони там розкладали два лантухи картоплі
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31.12.2023 10:03 Ответить
А цей план ,надіюсь,з путіним не погодили? Але в це ,щось не віриться.
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31.12.2023 11:33 Ответить
Який план у тебе зелене дерьмо,ти готуй сраку тобі скоро твій план тобі у сраку заколотять.
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31.12.2023 15:02 Ответить
 
 