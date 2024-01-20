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Новости Видео Война
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Украинские бойцы одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции на Бердянском направлении. ВИДЕО

Силы обороны Украины одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В соцсети опубликованы впечатляющие кадры отражения нашей позиции с помощью одного дрона-бомбера "Дикие Шершни". На видео вы видите профессиональную работу оператора подразделения Булава из ОПБ им.Б.Хмельницкого.

Накануне оккупанты попытались штурмовать на Бердянском направлении, им удалось занять одну из наших позиций, которая вечером была отбита с помощью работы дрона-бомбера.

Дрон сбросил взрывчатку и минуснул нескольких оккупантов. После чего оператор решил не возвращаться на базу, а продолжил гоняться за оккупантами, начавшими убегать по полю. Бой дрона против нечисти снимал Mavic с телевизионной камерой.

Смотрите также: Украинские защитники нанесли удар по вражеским блиндажам FPV-дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

В результате бегства оккупантов, наши бойцы вернули свою позицию. Этот дрон был сделан за ваши донаты. Спасибо! Продолжайте поддерживать наше производство дронов и изготавливать смерть врагам!

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Автор: 

Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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Топ комментарии
+6
Сподобалось. Підкинув копійчину.
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20.01.2024 14:34
+6
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні! Смерть рашистам ***** в Україні!!
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20.01.2024 14:39
+5
Споганили українську землю, паскуди. Десятки років будуть сплачувати за сподіяну шкоду кацапи!
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20.01.2024 16:05
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Сподобалось. Підкинув копійчину.
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20.01.2024 14:34 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні! Смерть рашистам ***** в Україні!!
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20.01.2024 14:39 Ответить
Кількість воронок вражає...
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20.01.2024 15:42 Ответить
Споганили українську землю, паскуди. Десятки років будуть сплачувати за сподіяну шкоду кацапи!
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20.01.2024 16:05 Ответить
А как дружно побежали под крики #Своих НеБросаем.

У каждого волка есть шкура ,но не у каждой шкуры есть волк !!!


Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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20.01.2024 16:26 Ответить
Красівоє… прям якийсь геймченджер… пішов перераховувати гроші.
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20.01.2024 19:59 Ответить
Mavic з тепловизионной камерой
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21.01.2024 20:17 Ответить
 
 