Украинские бойцы одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции на Бердянском направлении. ВИДЕО
Силы обороны Украины одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В соцсети опубликованы впечатляющие кадры отражения нашей позиции с помощью одного дрона-бомбера "Дикие Шершни". На видео вы видите профессиональную работу оператора подразделения Булава из ОПБ им.Б.Хмельницкого.
Накануне оккупанты попытались штурмовать на Бердянском направлении, им удалось занять одну из наших позиций, которая вечером была отбита с помощью работы дрона-бомбера.
Дрон сбросил взрывчатку и минуснул нескольких оккупантов. После чего оператор решил не возвращаться на базу, а продолжил гоняться за оккупантами, начавшими убегать по полю. Бой дрона против нечисти снимал Mavic с телевизионной камерой.
В результате бегства оккупантов, наши бойцы вернули свою позицию. Этот дрон был сделан за ваши донаты. Спасибо! Продолжайте поддерживать наше производство дронов и изготавливать смерть врагам!
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