Военные ГУР атаковали дроном дорогостоящий ЗРК оккупантов, - россияне попытались сбить украинский дрон ракетой, но промазали. ВИДЕО

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины подбили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР и показала видео, передает Цензор.НЕТ.

ЗРК оккупантов в российско-украинском пограничье обнаружили военнослужащие 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес". А операторы ГУР МО Украины подняли в небо БПЛА "Warmate 3.0" и отправились за предоставленными подразделением координатами.

"На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой с "Тора", но промазали - ударный БПЛА продолжил движение. В результате успешного огневого поражения вражеской цели Москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

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