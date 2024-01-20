РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4988 посетителей онлайн
Новости Видео Война
24 681 51

Военные ГУР атаковали дроном дорогостоящий ЗРК оккупантов, - россияне попытались сбить украинский дрон ракетой, но промазали. ВИДЕО

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины подбили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР и показала видео, передает Цензор.НЕТ.

ЗРК оккупантов в российско-украинском пограничье обнаружили военнослужащие 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес". А операторы ГУР МО Украины подняли в небо БПЛА "Warmate 3.0" и отправились за предоставленными подразделением координатами.

"На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой с "Тора", но промазали - ударный БПЛА продолжил движение. В результате успешного огневого поражения вражеской цели Москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Украинские бойцы одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции на Бердянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) ЗРК (200) ГУР (426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
ракета з тора вибухнула але вражаючі елементи не пошкодили чи не достатньо пошкодили наш дрон.
Українським захисникам Хай щастить!
А путінським ублюдкам н е х у й шастать
показать весь комментарий
20.01.2024 15:10
+25
Кари, рашистам *****, страшної кари!!
Слава Україні
показать весь комментарий
20.01.2024 15:03
+18
Она взорвалась слишком далеко для дрона. Она предназначена создавать облако шрапнели для поражения самолёта. Дрон для этого слишком мал. Нужно везение чтобы так попасть. Пи@арам не повезло.
показать весь комментарий
20.01.2024 15:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є таке поняття - скорострільність....
ТОР не підтвердив свої характеристики!
показать весь комментарий
20.01.2024 14:59 Ответить
Думаю не зовсім так. Ціль дуже мала і тому виявлена доволі пізно. Далі питання в тому, що навіть самий перший Тор міг обстрілювати одночасно ціль 2-ма ракетами, але напевно було принято рішення однією (або БК був обмежений, або несхід другої ракети). По друге - ракета Тора розрахована на великі цілі (літак, гелікоптер, КР і інші з великою ЕПР), точніше її радіопідривач, але навіть в цьому випадку він спрацював, але запізно, пролетівши ціль )) (радіопідривач випромінює і приймає відбитий від цілі сигнал і підривається при накопичені визначеної кількості відбитих імпульсів, а завдяки малій ЕПР дрона він накопичив імпульси після прольоту цілі). Видно чітко, що ракета реально Торівська, бо зайшла по класичному методу наведення на ціль 3х-крапка в тил цілі, при цьому комплекс був по фронту. Да і не встигав він повторити пуск, бо мінімальна дальність пуску 1км. а БПЛА вже увійшов в мертву зону ))
показать весь комментарий
20.01.2024 21:23 Ответить
Кари, рашистам *****, страшної кари!!
Слава Україні
показать весь комментарий
20.01.2024 15:03 Ответить
ракета з тора вибухнула але вражаючі елементи не пошкодили чи не достатньо пошкодили наш дрон.
Українським захисникам Хай щастить!
А путінським ублюдкам н е х у й шастать
показать весь комментарий
20.01.2024 15:10 Ответить
Она взорвалась слишком далеко для дрона. Она предназначена создавать облако шрапнели для поражения самолёта. Дрон для этого слишком мал. Нужно везение чтобы так попасть. Пи@арам не повезло.
показать весь комментарий
20.01.2024 15:16 Ответить
Можливо дронів було кілька. Перший збили...
показать весь комментарий
20.01.2024 15:22 Ответить
Це нагадує епізод з Таксі - поліціанти збирались зупинить автівки, але бандюки проїхали на мопедах.
показать весь комментарий
20.01.2024 15:45 Ответить
Молодці наші воіни , честь вам і хвала 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
20.01.2024 15:19 Ответить
Питання не в дороговартісності ТОРа, проблема в тому, що Твори більше не виготовляються!
показать весь комментарий
20.01.2024 15:21 Ответить
А звідки інфа, що вони вже не виробляються? Щось я пропустив.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:29 Ответить
український польський дрон
показать весь комментарий
20.01.2024 15:21 Ответить
на моніторах шайтан-машини рєпоєдні криворукі оператори бачили що ціль не уражена і летить на них щоб передати привєт.
показать весь комментарий
20.01.2024 15:22 Ответить
Оператор ЗРК "ТОР" перед ураженням.
показать весь комментарий
20.01.2024 16:23 Ответить
сподіваюсь що попали, ато дрон дуже ковбасить.
ой не вистачає компютерного зору для дронів щоб
показать весь комментарий
20.01.2024 15:23 Ответить
Щоб шо?
Цінність машинного зору для БПЛА дуже сумнівна. Достатньо зробити примітивний макет техніки на яку заточений той "зір". І хай луплять по ньому до усирачки...
показать весь комментарий
20.01.2024 15:32 Ответить
Ви просто не розумієте як працює АІ... який нах... макет... оператор доводить БПЛА здалека захвачує ціль і дальше дрон летить сам... можна навіть навчити маневрувати для унеможливлення ураження... також у випадку втрати цілі через димову завісу... наприклад алгоримт повернення і перезагоду на ціль...

В чому перевага в тому що РЕБ не допоможе в даному випадку і дрон точно вразить в уразливе місце що унеможливить помилку оператора....
показать весь комментарий
20.01.2024 17:14 Ответить
І який сенс а такому "машинному зорі" - навіщо він потрібен якщо все те саме зробить оператор вручну? Набагато дешевше.
показать весь комментарий
20.01.2024 17:38 Ответить
Ви не вкурсі що з 3 пусків один вдалий... через РЕБ і помилки оператора на підльоті... чи думаєте що всі такі майстерні як на відео що в пресу попадають
показать весь комментарий
20.01.2024 19:15 Ответить
Ми в курсі як працює AI, якого не існує досі. Це ви не в курсі, що "можна навчити маневрувати" - ваші вологі недолугі вигадки. Такої технології не існує. Ні в кого. Її немає в США. Інакше - всі духи в Афганістані давно вже б перестали існувати. Тим більше немає в кацапів та китайців. Тож не меліть дурні.
показать весь комментарий
20.01.2024 22:18 Ответить
FPV дрон маневрувати при заході в шахматному порядку ви серйозно)))) в кого немає такої технології....

Сегментація на дронах вже давно працює успішно працює на чіпах ТІ... надіюсь що ви не маєте ніякого стосунку до державної програми дронів... тому що нас чекає тоді знову відставання мінімум на рік... якщо там будуть такі люди
показать весь комментарий
20.01.2024 23:18 Ответить
Ідіоти завжди плутають поняття "дрон самотужки навчається" і "дрон заздалегідь програмують".

Так ось - перше неможливе на поточній компонентній базі (а достатня для "навчання дроном самотужки" компонентна база на планеті з'явиться поточними темпами ... ну може років через 70-100). Друге - поступово розвивається.

Але ж ви різниці не бачите між цими речами... А вона є. І ДУЖЕ суттєва. Тому і марите по-ідотськи якимось AI в FPV-дронах.
показать весь комментарий
22.01.2024 10:38 Ответить
Слухайте я колись навчав АІ але дорослі алгоритми та принцип однаковий, ви кому будете цю лапшу вішати... є вже готові плати на ТІ чіпах 17 вт, бачив студенти на заході освоюють а не те що виробники, на випадок якщо не можете самі розробити ще можна заказати в китайців таку розробку, ...

Що марите? орки уже потрохи приміняють... ви чуєте трохи військових з передової ? п..ц

вам не встидно таке писати просто на вскидку студентські роботи https://www.youtube.com/watch?v=9tLCFbupeOI https://docs.beagleboard.org/latest/boards/beaglebone/ai-64/

треба збирати відео з дронів, вручну розмічати ... брати нормальний сервер і навчати... нічого само не робиться... але це б...ть ні волонтери не потягнуть ні вдома люди... потрібно перемолоти вручну дох... відео, тому що заборона польотів а потрібно тестування в різних погодних умовах...

або піти по шляху простої сегментації, не така складна х...ня як розпізнавання типу техніки.... і робити просто як зробили орки, оператор дотягує на відстань де візуально видно обєкт ураження і захвачує ціль... дальше дрон веде її сам, мобільна реб буде неефективна в даному випадку... тільки великої потужності
показать весь комментарий
22.01.2024 12:48 Ответить
Ви бачите "ШІ" в тому ролику з биками. А я бачу примітивне використання бібліотеки OpenCV, яка таке вміла робити ще років 15 тому.

Тож не лізьте з своїм невіглаством до спеціалістів. А я - дипломований (факультет кібернетики КДУ, кафедра і диплом з систем управління, машинного навчання та нейромереж) спеціаліст з "ШІ". І кажу вам - всі ці "студентські роботи" - хєрня. До реального "ШІ" всьому цьому як до неба рачки.
показать весь комментарий
22.01.2024 20:04 Ответить
Вибачайте але тому наші дипломи в світі вважають мусорними, вивчіть трохи специфікацію чіпів

https://www.ti.com/product/TDA4VM

OpenCV на дроні в ріалтайм 15 років тому , сегментація з розпінаванням виду тварин... щей такої кількості по часткових ознаках....
показать весь комментарий
23.01.2024 09:25 Ответить
Сміття то в тебе в голові. Якщо твій диплом - смісття і навчався ти, вивчаючи сміття, то не розповсюджуй свій негативний досвід зі свого гімняного ВУЗ-а на всіх. Ідіоти типу тебе ж і не знають, що практичному "машинному навчанню" вже років так 70. А в 1997 році я працював з голосовим управлінням через вже стандартизований, куплений в роздріб, програмний пакет Dragon NaturallySpeaking. Та й сам аналогічний функціонал розробляв на власноруч створеному математичному апараті.

Ідіотам здається, що ось, в тирнетах розповіли, що тепер за підписочку в 50 баксів можна з ШІ спілкуватись, тексти генерувати та зображення трансформувати. І ідіоти побігли нести в маси, попугайничати за стерненками - ШІ, воно вже тут! В дронах за 300 баксів вже. Вже саме все робить! Наводиться і в дупцю влучає! Он, навіть в специфікаціях якихось проців "ШІ" вказно. А, зрада-зрадонька.

І так, навіть на процесорах dx2-66, з частотою 66 мегагерц, розпізнавання і голосу, і зображень, вже працювало "в ріалтаймі". І те, що створював я щодо розпізнавання голосу - теж на тих же процесорах працювало "в ріалтаймі" і мало фукнцію навчання і кількість помилок менше 10%. Хоча обробку сигналу за допомогою рядів фур'є тощо вимушений був реалізовувати на асемблерних вставках з повною реалізацією купи мат.функцій - тодішні відповідні бібліотеки C для мене були занадто повільні.
показать весь комментарий
23.01.2024 23:42 Ответить
складно говорити з людиною яка думає що знає все і перше чим називати когось ідіотом треба глянути в зеркало, а не ідіот часом в ньому... і мені нех... тикати

розпізнати зображення не складно, складно його розпізнати в нестандартних умовах і при наявності шумів в даних... на відео що я скинув обєкти зверху це вже не повна ознака.. об'єктів багато і це все Арм із 17 Вт споживанням.. тому думаю що порівняння з dx2-66 та OpenCV просто х........

В мене 10 років стажу написання АІ алгоритмів розпізнавання в фінсфері, але там навіть складніше через великий об'єм даних які надходили в ріалтайм... І наші алгоритми точно точніші і швидші за людину.... потім все кинув... тепер не займаюсь АІ...

АІ кращий за людину в таких задачах.... говорити що це не так... самообман... ми лиш починали ще ніхто не вірив що АІ може там замінити людину в такі короткі сроки, стояв план поетапного впровадження спочатку яу асистента, а коли завершили то багато людей втратило роботу, поетапно взагалі їх витіснили... через те і пішов ... не хочу брати в цьому участь
показать весь комментарий
24.01.2024 02:28 Ответить
я аж чаєм подавився... AI в фінсфері... Ну в тебе і манія величі... Називати примітивні правила скорингу чи фінмоніторингу "AI в фінсфері".

Ти реально пришелепкуватий і ніхєра в ШІ не петраєш.

Чому - звісно зрозуміло. Бо ти навіть в профільному ВУЗ-і не навчався. Базової термінології, очедивдно, не знаєш. І тепер терміном "AI" називаєш будь-що... Як же ви забєбалі, прищелепкуваті випускники курсів програмування з манією величі. "AI алгоритмів розпізнавання в фінсфері". Просто гіпертрофоване ЧСВ в тебе...
показать весь комментарий
24.01.2024 10:43 Ответить
Ідіот я виграв Хакатон в таких як ти ще на першому курсі інституту, у б..ть недороблених ІТ старшокурсників із термінологією))) і мій проект до цього часу працює в нафтогазі...

АІ в фінсфері якщо пишеш що примітивні, то просто слів немає як тебе назвати... вивчити матчастину спочатку... може в Україні вони і примітивні ...але Україною однією світ не завершується

б..ть я реально думав що ти реально крутий а ти просто пиз...н заучка, напевно якись .... на кафедрі десь і якщо маєш відношення до розробки дронів... то дуже сумно....
показать весь комментарий
24.01.2024 12:43 Ответить
Бач як я тебе вирахував, прищелепкуватий випускник курсів програмування та дебільних хакатонів.

А от всі твої вигадки про мене - повз реальність. Тож роби висновки - з логікою в тебе явно проблема. Давно до психіатра ходив? В тебе явний розлад когнітивних здібностей.
показать весь комментарий
25.01.2024 12:39 Ответить
І в мене багато створених проектів, причому в напрямках які лиш починали набирати оберти і в які дехто з керівників з "термінологією" із застарілим мисленням в свій час не вірив... але ми вибили фінансування, зробили їх і тепер це готові продукти які приносять людям користь і які розвиваються...

А що зробив ти щоб когось судити і ****...ти отаку ху...ню через свої власні амбіції які не здійснились....

і коли я бачу що напрямок перспективний і він реалістичний... то я кажу що це реалістично .... але завжди чогось бачу скептиків які з "термінологією" п...ть що то нереально воно не буде працювати... от реально на старті кожного проекта було таке...

Звернись до психолога реально така агресія, вік напевно за 40... , приведе до того що або в чарку підеш або будеш на сім'ї це все виливати...
показать весь комментарий
25.01.2024 16:11 Ответить
З Ідіотами краще не спорити лиш час втрачаєш і нічого не зміниш
показать весь комментарий
24.01.2024 12:50 Ответить
Нарешті ти, прищелепкуватий, більш уважно уважно прочитав мої пости і звернув увагу на те, що "...я...в 1997році...".

Ще раз перечитай, може щось в пустій макитрі ще з'явиться.
показать весь комментарий
25.01.2024 16:12 Ответить
вище відписав більше не буду тратити час...
показать весь комментарий
25.01.2024 16:14 Ответить
Взагалі вам до відома, дрони цивільні уже вміють підлітати по траеторії, облітати цілі, заходити до об'єкта по складній траекторії... візуально на нього орієнтуючись....

а про військові .... на кого ця ваша писанина розрахована.... Ви бачили останні розробки військових в амерів які зараз тестуються рої міні дронів для знешкодження терористів... один розбиває скло пострілом інші залітають за ним...

а ви про якись підльот по складній траекторії...
показать весь комментарий
20.01.2024 23:25 Ответить
русня цим вже користується (( Стерненко та інші богери казали
показать весь комментарий
21.01.2024 02:18 Ответить
Стерненко хєр від пальця не відрізнить в царині дронів, AI, нейромереж тощо. Його освіта "молодший спеціаліст з права", а "кар'єра" складається з "хіп-хоп співака ротом" та "блогер".

Тобто - він повний нуль в технічних питаннях. Але ідіотам - і хєрограя в президенти норм, так, Владімір?
показать весь комментарий
22.01.2024 10:42 Ответить
дай посилання на свій блог, покажи скільки ти назбирав на дрони, малі та великі. Чи ти вважаєш, що неможна стати спеціалістом, займаючись справою не за фахом?? я так розумію, ти спец у цих справах, в тебе мабудь у диплом вищої освіти по ФПВ дронам? )) Чи 3,14здіти не мешки ворочить?? ))
показать весь комментарий
22.01.2024 18:34 Ответить
В мене диплом факультета кібернетики КДУ: системи управління, машинне навчання, нейронні мережі. І працюю я за фахом. Хоч і не з FPV-дронами.

Тож я точно більше твого чи стерненкового розумію в "ШІ". І кваліфіковано кажу - хєрня це все поки що. Років 50-70 до реального "ШІ" в fpv-дронах.
показать весь комментарий
22.01.2024 20:00 Ответить
зроби щось краще - потім дай посилання на свій блог і корисну модель, я задоначу! А потім може і Стерненко.
показать весь комментарий
22.01.2024 20:52 Ответить
Відео склеєне з трьох шматків з трьох різних дронів. Зрозуміти щось складно. Очевидно, що третій дрон все ж як мінімум пошкодив "Тор".
показать весь комментарий
20.01.2024 15:32 Ответить
спам
показать весь комментарий
20.01.2024 17:27 Ответить
ага, залетел во внутрь и немного "повредил". Пару листов фанеры, вд40, и немного скотча, будет как новый.
показать весь комментарий
20.01.2024 19:52 Ответить
Дрон один і той же. А от відос - не оригінал з самого дрона, а знімали на телефон з екрана пульта управління - видно характерні тіні.
показать весь комментарий
20.01.2024 22:13 Ответить
https://pikabu.ru/story/legkim_dvizheniem_ruki_divannyie_voyska_prevrashchayutsya_9495683 Легким движением руки диванные войска превращаются в https://pikabu.ru/story/otvet_na_post_mechta_kombata_mnogotselevoy_takticheskiy_radar_9228387 многоцелевой тактический радар



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Fdivannyie_voyska_nesut_poteri_8942281&psig=AOvVaw094TRiTKwZeD7M-QYo2T_I&ust=1703931891612000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwi_s56Kt7SDAxW6gP0HHdsjBSIQr4kDegQIARBO Диванні війська зазнають втрат…. ЗМІ: у петербурзі чоловік впав з дивана і розбився ... будьте пильні! 38-річний житель м. пензи впав з дивана та загинув......усі стратеги диванних військ ходять по краю.
показать весь комментарий
21.01.2024 09:49 Ответить
По сообщению «Россия 24», российский зенітно-ракетний комплекс "Тор перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью украинского БПЛА "Warmate.
показать весь комментарий
20.01.2024 15:34 Ответить
Кгасиво, ***** головой мотать і ушами хлопать. АРХ М
показать весь комментарий
20.01.2024 17:30 Ответить
Цікаво, це вони себе безсмертними відчували в тій ******** (бо дрон після промаху на радарах точно було видно), чи командир їх кайданками до сидінь прикував?
показать весь комментарий
20.01.2024 22:10 Ответить
Топити кацапів без жалю.
показать весь комментарий
20.01.2024 22:24 Ответить
 
 