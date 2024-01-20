Наши воины эвакуировали раненого бойца на минимальном расстоянии от врага: "Друже Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном". ВИДЕО

Воины Сил обороны Украины прямо под носом у российских оккупантов спасли своего раненого побратима. Военные использовали дрон, чтобы помочь эвакуироваться герою, лежавшему около подбитой врагом техники.

Операцию провели аэроразведчики роты ударных БПЛА "Шершні Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Видео военные показали на своей странице в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Аэроразведчики сбросили с помощью беспилотника раненому бойцу горячий чай, записку, а также зажигалку с фонариком, чтобы он смог прочесть послание. В записке было сказано: "Друже Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном"

"Несмотря на высокий риск попасть под обстрел, побратимам удалось эвакуировать раненого на минимальном расстоянии от врага", – говорится в сообщении.

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