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Новости Видео Война
16 043 22

Наши воины эвакуировали раненого бойца на минимальном расстоянии от врага: "Друже Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном". ВИДЕО

Воины Сил обороны Украины прямо под носом у российских оккупантов спасли своего раненого побратима. Военные использовали дрон, чтобы помочь эвакуироваться герою, лежавшему около подбитой врагом техники.

Операцию провели аэроразведчики роты ударных БПЛА "Шершні Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Видео военные показали на своей странице в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Аэроразведчики сбросили с помощью беспилотника раненому бойцу горячий чай, записку, а также зажигалку с фонариком, чтобы он смог прочесть послание. В записке было сказано: "Друже Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном"

"Несмотря на высокий риск попасть под обстрел, побратимам удалось эвакуировать раненого на минимальном расстоянии от врага", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Аэроразведчики сбросили раненому побратиму чай и вывели его на эвакуационную группу: "Друже, пий і повзи за дроном!". ВИДЕО

Автор: 

эвакуация (2072) дроны (3912) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+54
Все-таки мова має значення у самі найвідповідальніші моменти. Велика подяка за порятунок нашого бійця.
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20.01.2024 15:42
+47
Хлопці , від вашої відваги і неоцінимої допомоги нашому пораненому
дух захоплює і сльози навертаються на очі 🥲
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.01.2024 15:44
+45
Слава ЗСУ!
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20.01.2024 15:37
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Слава ЗСУ!
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20.01.2024 15:37 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.01.2024 15:38 Ответить
Все-таки мова має значення у самі найвідповідальніші моменти. Велика подяка за порятунок нашого бійця.
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20.01.2024 15:42 Ответить
...мова стопудово має значення, інакше кацапи та місцеві дебіли не кричали нам з "усих утЮгів" десятки-сотні років: "какая разніца какой ізик, лішь би хАроший асфальт і кАлбаса потолщє"
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20.01.2024 16:11 Ответить
Сусід дістав осколок біля серця, а медик поранення ноги. Хлопці витягли, врятували ,зберегли життя. Дякую, ЗСУ, що ви є,що тримайтесь і боритеся .Україна понад усе
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20.01.2024 16:30 Ответить
Хлопці , від вашої відваги і неоцінимої допомоги нашому пораненому
дух захоплює і сльози навертаються на очі 🥲
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.01.2024 15:44 Ответить
Тобто дрони не тільки вбивають орків, а й рятують наших. Тому не втомлюємося донатити на цих пташок щодня.
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20.01.2024 15:48 Ответить
Респект нашим!
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20.01.2024 15:52 Ответить
Просто порадійте за врятованого..необов'язково ролик дивитись.
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20.01.2024 16:06 Ответить
я читаю, дивлюся та дякую пацанам за все.
питання до того хто монтував...
нахрена??????
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20.01.2024 16:11 Ответить
одни думают как воевать и спасать страну и друг-друга...а другие думают как остаться при власти и стырить еще больше
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20.01.2024 16:50 Ответить
Слава тобі Господи!
Дякую вам воїни!
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20.01.2024 16:18 Ответить
Здоров'я тобі і твоїм товаришам, Тюню!
Нехай вас Бог береже!
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20.01.2024 16:20 Ответить
А де оті дрони , великі такі, з ношами для евакуаціїї?
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20.01.2024 16:23 Ответить
під асфальтом,....... ще перфоратором видовбує влада
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20.01.2024 16:52 Ответить
ойолександролександр
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20.01.2024 16:56 Ответить
Один теж обіцяв спасти воїна...але той не дочекався і помер
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20.01.2024 16:56 Ответить
Сто год тобі життя, славетний воїн . Мати Божа, допомогай нашим хлопцям, захищай . Смерть російським загарбникам та окупантам.
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20.01.2024 17:54 Ответить
ЩО ВІН ТАМ ОДИН РОБИВ !?
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20.01.2024 23:19 Ответить
тю, ховався, бо поранений. там наче бойові дії. шо за дурне питання.
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21.01.2024 10:12 Ответить
а по чому видно що свій, що там, куди показує комент?
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21.01.2024 10:10 Ответить
 
 