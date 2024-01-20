В Ромнах попытка родственников погибших воинов установить вазоны с цветами на Аллее Славы закончилась потасовкой мэра Стогния и главы военной администрации Ващенко. ВИДЕО

В городе Ромны (Сумская область) на Аллее Славы произошла потасовка между городским головой Олегом Стогнием и главой Роменской военной администрации Денисом Ващенко. Причиной стала попытка родителей погибших воинов установить вазоны на могилах, против чего выступил мэр. Между Стогнием и родственниками погибших возник словесный спор. В результате глава военной администрации Ващенко со словами "Не кричи на людей" ударил мэра города.

Мэр города Ромны Олег Стогний и глава Роменской военной администрации Денис Ващенко рассказали свои версии инцидента на своих страницах в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уберите это бля.......во. Так глава громады Стогний обращается к работникам полиции, чтобы те выгнали родителей наших погибших героев из Аллеи Славы. После этого инцедента он делает видеообращение и говорит, что я избил его и еще какую-то женщину! И президент за это меня должен уволить. Из данного видео, думаю, всем будет понятно, как ведет себя городской голова, и кого защищал Ващенко!" – рассказал Ващенко и опубликовал видео инцидента.

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"Сообщаю, что в 10:00 около Аллеи Славы начались неизвестные строительные работы и массовое скопление людей.

Я, как городской голова, вышел поинтересоваться, что копают около доски погибших воинов, поскольку никто никаких разрешений на проведение земельных работ не получал.

Как оказалось, политическую акцию возглавлял начальник военной администрации, который, пользуясь служебным положением, сообщил, что им разрешения не нужны и они сами разберутся.

В дальнейшем в своих действиях пан Ващенко допустил откровенное нападение на меня лично и на работницу исполкома.

Вышеуказанное должностное лицо, не сдерживаясь, наносило удары в лицо мне и работнице исполкома, которая официально выполняла свои обязанности и проводила видеосъемку массового мероприятия.

Пострадавшая работница отдела по вопросам внутренней политики, выполнявшая свои должностные обязанности, - мать троих детей. Поднимать руку на женщину - это вообще безнравственно, а, тем более, когда это делает руководитель целого района, который должен защищать права и свободы каждого жителя.

Особого позора этому инциденту добавляет то, что этот "мужчина" - глава Роменской РГА.

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Женщина госпитализирована и получает медицинскую помощь. Это все зафиксировано на видео, которое я прилагаю к этому сообщению.

Правоохранительные органы зафиксировали обстоятельства этого события: избиения работника, нанесенные мне удары.

Дорогие жители, мы живем в обществе, которое хочет жить по европейской модели, по цивилизованным стандартам морали и права. Так вот, в таком обществе не принято опускаться до уровня аргументов пацана на районе. Нельзя делать то, что негативно влияет на имидж громады и государства, подрывает институцию или дискредитирует власть", – рассказал свою версию событий мэр Стогний.

Глава военной администрации Ващенко объяснил СМИ, что родители погибших военных пришли на Аллею Славы, чтобы установить вазоны с цветами, поскольку городские власти, по словам Ващенко, "игнорируют их просьбу".

Ващенко заявляет, что мэр попытался этому помешать, и "даже толкнул мать погибшего защитника".

"Я сразу вступился за родителей", – сказал глава военной администрации. По его словам, мэр Стогний написал на него заявление в полицию за избиение.