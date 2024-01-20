Оккупант не смог убежать от украинского дрона и подорвал себя гранатой. ВИДЕО
Воины 108-го отдельного горно-штурмового батальона пытались ликвидировать российского оккупанта с помощью сбросов боеприпасов с дрона, однако россиянин самоликвидировался, подорвав себя гранатой.
На опубликованных военными кадрах можно увидеть, как российский солдат пытается спастись и бегает около траншей. В конце концов, он устает и в отчаянии подрывает себя гранатой, передает Цензор.НЕТ.
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+41 Сергей Бойко #578883
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+26 Микола Січень #584507
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стільки БК на одного мудака ! ! Тим більше що він сам себе уже підірвав..
....
А це поторочча хоч і боїться вмирати, та ще більше жахається жити.
Ну почему бы не сделать у себя дома это ?
побачиш не побачиш не знаю....
складно і боляче, але вже ні ми з мамкою Волинь, ні Волинь нас не побачить.
батькі поховані, хата порушена - сини, дочкі розлетілися - навіть не шукай...
сподіваюсь в тебе все нормально.
А тут:
Біг, перечепився, впав, очухався - концерт кобздона....
ЧлЄновреждєніє рашиста - видача білої китайської колимаги, непередбачена!
Пigapcькі самки мають кидати гранати своїм личинкам в колиски, а наступною підривйатися самі.
💣🐖💣🐖💣🐖💣