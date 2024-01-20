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Оккупант не смог убежать от украинского дрона и подорвал себя гранатой. ВИДЕО

Воины 108-го отдельного горно-штурмового батальона пытались ликвидировать российского оккупанта с помощью сбросов боеприпасов с дрона, однако россиянин самоликвидировался, подорвав себя гранатой.

На опубликованных военными кадрах можно увидеть, как российский солдат пытается спастись и бегает около траншей. В конце концов, он устает и в отчаянии подрывает себя гранатой, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: 9 ликвидированных оккупантов разбросаны по полю после неудачного штурма. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+41
Не бегай , подохнеш уставшим.
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20.01.2024 18:03
+32
Навіщо такі складності, він що не міг пірвати себе дома?
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20.01.2024 18:06
+26
шустрий мальчонка...бил...
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20.01.2024 18:06
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Не бегай , подохнеш уставшим.
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20.01.2024 18:03 Ответить
---
стільки БК на одного мудака ! ! Тим більше що він сам себе уже підірвав..
....
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20.01.2024 20:08 Ответить
потім, але ж треба було його якось до цієї правильної думки і її реалізації підвести.
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21.01.2024 09:10 Ответить
кошка самоубілася.
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20.01.2024 18:04 Ответить
мана.
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20.01.2024 20:09 Ответить
Смажена оркятина з требухами.
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20.01.2024 18:05 Ответить
шустрий мальчонка...бил...
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20.01.2024 18:06 Ответить
Не бегай по священной земле, мри на россии!!
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20.01.2024 18:06 Ответить
Навіщо такі складності, він що не міг пірвати себе дома?
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20.01.2024 18:06 Ответить
Вдома би не заплатили, а так є шанс іпотеку закрити
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20.01.2024 18:09 Ответить
ну, якщо його тушку притягнуть і ідентифікують, якщо його долю не спи-в командир у скрєпну кишеню...
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20.01.2024 20:46 Ответить
Краще б підірвав себе вночі в учєбці серед кацапні..
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20.01.2024 18:10 Ответить
В них мізки працюють не так, як в людей. Ці мразоти за наказом будуть що завгодно робити - вбивати, гвалтувати, різати, голі в льодяний льох підуть на смерть або самі на кулемети ЗСУ підуть. А от пристрелити "командира", який таке наказує - нє, чєлюсть не така, така ідея в мозку не може сформуватись...
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20.01.2024 22:35 Ответить
Это не первый случай, несколько напрягает фанатизм россиян, то, что они не цепляются за жизнь до последнего. В годы войны с немцами, "подорвал себя гранатой", советской пропагандой декларировалось как героизм.
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21.01.2024 09:56 Ответить
бандерівці за Україну не помирать, а вбивають (с)
А це поторочча хоч і боїться вмирати, та ще більше жахається жити.
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21.01.2024 10:48 Ответить
Згоден👍!.. А так наші хлопці витратили на цього бігуна гранати. А підірвався б на рашкє- тушку б орчиння отримала, ладу б прикупила.. А якби не сам підірвався, а з воєнкомом-вдвічі корисніше був!
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20.01.2024 18:14 Ответить
Блін, з останнім скидом на мить поспішили, можна було зекономити.
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20.01.2024 18:08 Ответить
Лучше перебдеть. Меньше орков-чище мир.
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20.01.2024 18:59 Ответить
почему надо было приехать за тысячу км чтобы самоубиться ?
Ну почему бы не сделать у себя дома это ?
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20.01.2024 18:08 Ответить
Легендарна і непереможна 10 з Прикарпаття ! Героям тричі Слава! Слава! Слава!
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20.01.2024 18:08 Ответить
Бігав і кудкудахтав як квочка.
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20.01.2024 18:11 Ответить
Класний лайфхак. Може оркам просто скидувати записку "Не примушуй нас напружуватися- краще вбийся сам". ********** можна економити.)
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20.01.2024 18:15 Ответить
фантомич4, до тебе...
побачиш не побачиш не знаю....
складно і боляче, але вже ні ми з мамкою Волинь, ні Волинь нас не побачить.
батькі поховані, хата порушена - сини, дочкі розлетілися - навіть не шукай...
сподіваюсь в тебе все нормально.
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20.01.2024 19:14 Ответить
хотел добежать до Варшавы-Лондона, но заблудился в трёх соснах.. у холопов ***** традиция такая - "они заблудились"
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20.01.2024 18:26 Ответить
Це від приреченості. Уже ідучи на передову він мабуть думав, "скоріше би все закінчилось", так думають приречені до страти.
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20.01.2024 18:26 Ответить
Пригадалася "Бриллиантовая рука": "Шел, подскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся - гипс".

А тут:
Біг, перечепився, впав, очухався - концерт кобздона....
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20.01.2024 18:33 Ответить
еххх, поспішили з крайнім скидом
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20.01.2024 18:38 Ответить
А все через забобони Заходу. Якби нам дали томагавки, тауруси і ф-16, то ми б утилізували орків гуманно і без страждань.
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20.01.2024 18:38 Ответить
Сафарі закінчилось несподівано ...
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20.01.2024 18:41 Ответить
Все одно це не звільняє від виплати іпотеки...
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20.01.2024 18:59 Ответить
game over
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20.01.2024 19:01 Ответить
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20.01.2024 19:09 Ответить
Уявляю нашого оператора,такий з примруженим оком вицелював рєпоєда щоб останній ********* в холосту не скинути,а тут такий облом )) Тьфу блть,весь кайф обламав ))
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20.01.2024 19:11 Ответить
Біг рашист для цього, аж з мухосранську!!
ЧлЄновреждєніє рашиста - видача білої китайської колимаги, непередбачена!
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20.01.2024 19:17 Ответить
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20.01.2024 19:30 Ответить
Убит известный москальский Дроновод по кличке Моисей в р-неКрынок.Этого вояку настигло возмездие украинскими дронами.
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20.01.2024 19:43 Ответить
Я дуже засмучений. Це відео було занадто коротким 😁
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20.01.2024 19:44 Ответить
Ви хотіли, щоб кацап від інсульту здох?
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20.01.2024 19:59 Ответить
Убит известный московитский дроновод по кличке Моисей в р-не Крынок.Попал под Украинский Дрон,Падлюка.
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20.01.2024 19:52 Ответить
Да он ведь просто в дупу пьяный!
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20.01.2024 20:33 Ответить
Хер с этой рашистской тварью, сердце разрывает то , что вся деревья и кусты под ноль осколками скошены! Из КАЖДОГО этого дерева должен был сделан кол, который будет всажен в анус рашистским выродкам!"
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20.01.2024 21:01 Ответить
Ви сер естет і гурман.
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21.01.2024 11:20 Ответить
То шо, оно таки не добежало до Львова и ЛондОна через Рейкьявик?
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20.01.2024 21:07 Ответить
А СРАЗУ НЕЛЬЗЯ БЫЛО КОГДА ГРАНАТУ ДАЛИ !?
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20.01.2024 21:15 Ответить
Ідейний виродок.
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20.01.2024 22:25 Ответить
А мені так нравицця як вони так бігають, суєтяцця.(с)
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21.01.2024 06:53 Ответить
то в його макітрі старих газєт напихано - он як аркуші розлетілися) - "гудок", "труд" і "красная звізда"
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21.01.2024 10:40 Ответить
придивився от.. і, знаючи брехливу натуру кацапську, скажу так - останній скид не зайвий, бо кацап підірвав не справжню гранату, а якусь хлопавку з конфєті шоп обманути нашого пілота. Та тут же отрамав пригоршню шрапелі в макітру, чим і заспокоївся
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21.01.2024 10:55 Ответить
Ще 💯 МЛН таких петард і т.зв. руzкій вапрос буде закрито назавжди.

Пigapcькі самки мають кидати гранати своїм личинкам в колиски, а наступною підривйатися самі.

💣🐖💣🐖💣🐖💣
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21.01.2024 12:04 Ответить
 
 