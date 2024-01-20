Оккупант не смог убежать от украинского дрона и подорвал себя гранатой. ВИДЕО

Воины 108-го отдельного горно-штурмового батальона пытались ликвидировать российского оккупанта с помощью сбросов боеприпасов с дрона, однако россиянин самоликвидировался, подорвав себя гранатой.

На опубликованных военными кадрах можно увидеть, как российский солдат пытается спастись и бегает около траншей. В конце концов, он устает и в отчаянии подрывает себя гранатой, передает Цензор.НЕТ.

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