РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5029 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 107 82

Зеленский об усталости от войны: Можно себе позволить устать вечером, но с утра придется защищать государство. ВИДЕО

Усталость от войны мы не можем себе позволить. Если мы устанем, мы потеряем то, что имеем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью 4 News, передает Цензор.НЕТ.

"Усталость от войны мы не можем себе позволить, в противном случае получится так, что кто-то защищает государство, а я говорю не только о фронте, это и люди, которые работают, имеют бизнес, платят налоги, и можно устать под ракетами это делать, но люди продолжают. Это все важно, устать от этого мы не имеем права, потому что мы потеряем все, что имеем", - отметил Зеленский.

Он привел аналогию с усталостью человека после работы вечером, но с утра все опять бодрые идут работать.

"Можно себе позволить устать вечером, но с утра придется защищать государство, бороться, если мы хотим его сохранить", - добавил глава государства.

Смотрите также: Зеленский о мобилизации: Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя гибнет. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+41
Дайте йому сельодки! Бо сратиме ротом тижнями. Їбанько гундосе
показать весь комментарий
21.01.2024 12:03
+40
Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу.

Це ти про кого?
показать весь комментарий
21.01.2024 12:02
+33
Иой! Йой! Чотирижди втомлений....
показать весь комментарий
21.01.2024 12:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу.

Це ти про кого?
показать весь комментарий
21.01.2024 12:02 Ответить
Втома...
Всім відома...
Чай заверений... дома...
Завалена робота...
Поваленні мізкові шторми...

Але треба прийти в норму-
Відповісти... лайна поїсти...
показать весь комментарий
21.01.2024 12:15 Ответить
Это про ежедневный утренний детокс. Многим торчкам он помогает.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:16 Ответить
а це боневтік бонелоз бонетряпка про своє оточення, навіть про саме делеке
про всі адміністрації, чиновників всіх рівнів, про їх оточення
про всіх депутатів та тих хто сидить на тендерах.......
силовики всіх катигорій... всі грошовиті....
а самі бойові люди, це радники ОПи, яких 80+
помічники депутатів, яких тисячі
їх водії рішали та принеси-подай, а їх мабудь до сотні тисяч.
і вся блатна писдота.... навіть не кажу за батальйони монако та куршавель
це ж саме вони, прямо зранку, вже ***** 2 рови великої війни та 9 років з 2014го
кожен день просипаються ранком і писдують в окопи.
це ж завдяки їм, ЗСУ повністтю забеспечені
показать весь комментарий
21.01.2024 12:23 Ответить
Падло КО-НЧИН-е, тобі нагадати про пані конгресвумен Спартц, яка криком кричала, просячи вас всіх просунутися, гори у пеклі утирок, разом зі всім вашим кодлом..
показать весь комментарий
21.01.2024 13:10 Ответить
На жаль, вони не здатні побачити причинно-наслідкові зв'язки. Ці гуппі живуть від ранку до вечора
показать весь комментарий
21.01.2024 12:11 Ответить
Їх пращурів завезли з боліт , тому , що взяти ... генетична вада
показать весь комментарий
21.01.2024 12:14 Ответить
Що було вчора - вони вже не пам'ятають, що буде завтра - їх не стосується
показать весь комментарий
21.01.2024 12:23 Ответить
Дайте йому сельодки! Бо сратиме ротом тижнями. Їбанько гундосе
показать весь комментарий
21.01.2024 12:03 Ответить
Бутусова потрібно попросити, що б публікував лише один пост Зеленського на день, більше цензор не витримає)))
показать весь комментарий
21.01.2024 12:46 Ответить
Закинувся -- і в біи
показать весь комментарий
21.01.2024 12:04 Ответить
"Невтомний" він наш...
показать весь комментарий
21.01.2024 13:56 Ответить
Иой! Йой! Чотирижди втомлений....
показать весь комментарий
21.01.2024 12:04 Ответить
Захисничок.. чотириразовий.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:05 Ответить
Та судячи з щоденних корупційних історій, ти Вован разом з твоїми шестірками "працюєте" невтомно. Якби таку енергію, та в питаннях обороноздатності, то кордони 1991 могли б стати і реальністю. Але...... відбудова вілл в Італії, Іспанії, Монако і т.п. місцях для вас важливіше від ліній оборони та ВПК.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:06 Ответить
Так і запишемо для історії: ця зажиріла та цинічна влада ніколи не проб'є дно, бо живе на багатоповерховому дні..
ЗАхистник.. Чужими руками захищаєте ( від чого Вам втомитись ? Від банкетів за бюджетні кошти ).
показать весь комментарий
21.01.2024 12:07 Ответить
Бубачка не може собі дозволити менше пи₴діти в той час як його подільники на чолі з дєрьмаком не дозволяють собі перестати красти.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:07 Ответить
Й нікого до нього не підпустять хто може сказати Зе що відосами, оточенням з мородерів-корупціонерів, татаровими- людьми януковоча(які доречі мають бути під люстрацією), людьми які мають високий ризик бути пов'язані з фсб - Є-ак, профнепридатними арахіміями - країну не захистити!
P. S. Невже вже не повернеться Зе у реальність?
показать весь комментарий
21.01.2024 12:08 Ответить
А в нього що немає доступу до інтернету? Чи воно настільки тупе!
показать весь комментарий
21.01.2024 12:40 Ответить
Він ніколи не був у реальності (актор недоумок), тому нікуди повертатись.
показать весь комментарий
21.01.2024 13:19 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2024 12:09 Ответить
Ти візьми на себе покладену на тебе Конституціює реальну відповідальність за мобілізацію країни в цілому і мобілізацію у ЗСУ!
Поки ти , як заєць бігаєш від цих питань, "протівопріцєльнім зігзагом".
показать весь комментарий
21.01.2024 12:10 Ответить
Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу Джерело:

Ввечері - видосік, а зранку... думати, що ввечері триндіти....
показать весь комментарий
21.01.2024 12:13 Ответить
Крутити відосіки гіркіну в тюрмі. Хай корчить бандита та терориста.
Відосіки - на озброєння! Поки не заборонили гуманітарні організації - як інструмент для катувань.
показать весь комментарий
21.01.2024 13:05 Ответить
А вночі баїньки під колискову від Єрмака? Зранку знову "позахищав, ввечері втомився і так далі?
показать весь комментарий
21.01.2024 12:16 Ответить
Йому напевно кажуть що в нього високий рейтинг...
показать весь комментарий
21.01.2024 12:17 Ответить
Що він має на увазі? Ввечері можна задутися коксом?
показать весь комментарий
21.01.2024 12:18 Ответить
П
показать весь комментарий
21.01.2024 12:19 Ответить
і
показать весь комментарий
21.01.2024 12:20 Ответить
І кожен вечор, ми почанаем квн!
показать весь комментарий
21.01.2024 12:20 Ответить
Можно просидеть в кресле президентский срок,но по его окончанию ты должен уйти и не искать причины остаться без избрания.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:22 Ответить
Ееее, куда уйті?!
Тільки на нари він зі всією своєю шоблою має піти!
показать весь комментарий
21.01.2024 12:30 Ответить
це ти гнусавопике курво про тих 73%, які "усталі ат вайни" в 2019 ? Зато зараз всі непогано "відпочивають" і всім, нарешті "вєсєло та прікольно", все, як замовляли... Виродки грьобані.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:27 Ответить
У людей уже давно не война в головах. В 22 люди жили войной, поэтому и результат был. Сейчас же боевые действия воспринимаются как что-то далекое, которое тебя не касается.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:28 Ответить
На вечір так втомився ******* гроші,а зранку знов є натхнення
показать весь комментарий
21.01.2024 12:28 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2024 12:30 Ответить
Клоун бредит под порошком🤡
показать весь комментарий
21.01.2024 12:33 Ответить
Вкотре, ЦН не перетворюйтесь в УП.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:33 Ответить
Зелена потвора не може второпати , що краіну потрібно захищати
цілодобово , а не тоді , коли комусь заманеться 😠
показать весь комментарий
21.01.2024 12:35 Ответить
"янелох янетряпкович Боневтiк" - жгi iсчьо...
показать весь комментарий
21.01.2024 12:37 Ответить
Таке вже наговорило, що Кличко відпочиває
показать весь комментарий
21.01.2024 12:39 Ответить
Можна нюхнути коксу і захищати державу хоч круглі сутки і відосики записувати.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:43 Ответить
Что там та усталость от войны в сравнении с усталостью от тебя.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:43 Ответить
Я всегда на позитиве. А ты из тех похоже кто встал не стой ноги сегодня..
показать весь комментарий
21.01.2024 13:02 Ответить
чморити владу улюблена розвага українців.

А при таких підкацапських гнидах як Зю і ко - це ще й обов'язок
показать весь комментарий
21.01.2024 16:57 Ответить
його ноги з подолякової дупи стирчать) ...Реєстрація:21.01.2024
показать весь комментарий
21.01.2024 13:12 Ответить
Це у нас боневтік бонетряпкович разом з кварталом 95 Україну захищають?
показать весь комментарий
21.01.2024 12:44 Ответить
Це воно красиво зачитує для тих, хто на передку в окопах, інколи по п'ять діб без сну, відбиває хвилі наступу кацапів? Убоге в бункері читає тексти сценаристів лайнокварталу.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:52 Ответить
пожалуйста- собери всех своих шидов, оторви от кормушки, дай по лопате, кулебе-две лопаты и в окопы
показать весь комментарий
21.01.2024 12:53 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2024 12:54 Ответить
В цій втомі добра половина завдячуючи тобі.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:54 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2024 12:55 Ответить
Один блаЗЕнь так довго та вдало пародіював Президентів України, що й сам став пародією на президента.
показать весь комментарий
21.01.2024 13:56 Ответить
Дякую, низко вклоняюсь двум найвидатнішім особистостям ***********, оплоту вільного Світу, ставшим на захист України - Володимиру Олександровичу і Андрію Борисовичу !
Аве! Аве! Аве!
показать весь комментарий
21.01.2024 12:56 Ответить
От смердючий гівнюк. Тай не простий смердючий гівнюк а смердючий гівнюк-підераст.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:58 Ответить
Клован чудить...
показать весь комментарий
21.01.2024 13:05 Ответить
Від тебе і твого ЗЕбидла втомилися вже давно усі адекватні люди в цій країні, відтак, пішов на х.. тупий клоун.
показать весь комментарий
21.01.2024 13:07 Ответить
базікало, від тебе втомилися. Бо ти вже дістав усіх "своєй душевной простотой". Вова, папа Саша, мама Ріма так за тобою скучили, не можу передати словами...
показать весь комментарий
21.01.2024 13:08 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2024 13:10 Ответить
У грудні кульома заявив, що то не сенатори Зеленського наХ послали під час вересневого турне, а від початку так планувалося.
Історію переписують просто на очах.
показать весь комментарий
21.01.2024 13:53 Ответить
В Киеве во время войны открыли футбольный стадион команды "Левый берег".Арена рассчитана на пять тысяч зрителей. Поле имеет натуральное покрытие, обогрев и автоматический полив.Также на арене разместили большой баннер, на котором написано "Слава Украине. Героям Слава".

Поняли кацапы? Мы вас баннерами с надписями всех добьём
показать весь комментарий
21.01.2024 13:20 Ответить
Яке воно кончане
показать весь комментарий
21.01.2024 13:30 Ответить
У меня нет знакомых наркоманов
Но ,судя по фильмам, им можно внушить практически все
Видать, Володе , внушили
Что он ВОЕВАЛ
Для убедительности ,небось, и документы сварганили Про УБД
А может быть,все еще проще
Он просто совсем КОНЧЕНЫЙ
Одного он не понимает
Когда ты - КОНЧЕНЫЙ
Народ за тобой не пойдет
показать весь комментарий
21.01.2024 13:33 Ответить
ВиЗЕри подібного кшталту найкраще прокомментував лідор "сук урода" Арахамія: "Ну што ж мне тіпєрь і в отпуск ні єздіть?".
Це коли його в Одесі на "небажаному контакті" з місцевим криміналітетом минулою осінню прихопили.
показать весь комментарий
21.01.2024 13:48 Ответить
Лопати роздай , тряпка!
показать весь комментарий
21.01.2024 13:55 Ответить
Нельзя устать воровать.
показать весь комментарий
21.01.2024 14:16 Ответить
А военное производство будут инопланетяне развивать? Только 300.000 в ОПК, при миллионах безработных и уехавших. Но тут вина и Зеленского и народа тоже, надо быть объективным
показать весь комментарий
21.01.2024 15:07 Ответить
Невтомно тырить деньги с бюджета на войне- вот его слоган
показать весь комментарий
21.01.2024 17:27 Ответить
Так тебе ж обрали "уставшиє ат вайни", альо. Ти ж якраз на темі "нада пєрєстать стрєлять" виліз. А тепер ти киданув свій лохторат, виходить? Зебіли, ку-ку, ваш Лідор вас кинув!
показать весь комментарий
21.01.2024 18:31 Ответить
Роман Москаль

@RomanMoskal70

Головою наглядової ради Укроборонпрому Зеленський та його шапіто призначили спеціаліста у торгівлі рибою.. А шо - президент України у нас фахівець із гри чл...ом на роялі, то чому торговець рибою не може розбиратися у виробництві зброї??
показать весь комментарий
21.01.2024 19:28 Ответить
19.42
Зе курнув уже і пішов спати....
Соррі.
відосик записаний буде своєчасно виставлений!
ще раз соооооріііііі
показать весь комментарий
21.01.2024 19:43 Ответить
Заснув би ти навіки.
показать весь комментарий
21.01.2024 23:10 Ответить
Ти задовбав свій народ ,як тебе люди терпіти не можуть і харю твою
показать весь комментарий
22.01.2024 09:04 Ответить
 
 