Зеленский об усталости от войны: Можно себе позволить устать вечером, но с утра придется защищать государство. ВИДЕО
Усталость от войны мы не можем себе позволить. Если мы устанем, мы потеряем то, что имеем.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью 4 News, передает Цензор.НЕТ.
"Усталость от войны мы не можем себе позволить, в противном случае получится так, что кто-то защищает государство, а я говорю не только о фронте, это и люди, которые работают, имеют бизнес, платят налоги, и можно устать под ракетами это делать, но люди продолжают. Это все важно, устать от этого мы не имеем права, потому что мы потеряем все, что имеем", - отметил Зеленский.
Он привел аналогию с усталостью человека после работы вечером, но с утра все опять бодрые идут работать.
"Можно себе позволить устать вечером, но с утра придется защищать государство, бороться, если мы хотим его сохранить", - добавил глава государства.
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Це ти про кого?
Всім відома...
Чай заверений... дома...
Завалена робота...
Поваленні мізкові шторми...
Але треба прийти в норму-
Відповісти... лайна поїсти...
про всі адміністрації, чиновників всіх рівнів, про їх оточення
про всіх депутатів та тих хто сидить на тендерах.......
силовики всіх катигорій... всі грошовиті....
а самі бойові люди, це радники ОПи, яких 80+
помічники депутатів, яких тисячі
їх водії рішали та принеси-подай, а їх мабудь до сотні тисяч.
і вся блатна писдота.... навіть не кажу за батальйони монако та куршавель
це ж саме вони, прямо зранку, вже ***** 2 рови великої війни та 9 років з 2014го
кожен день просипаються ранком і писдують в окопи.
це ж завдяки їм, ЗСУ повністтю забеспечені
ЗАхистник.. Чужими руками захищаєте ( від чого Вам втомитись ? Від банкетів за бюджетні кошти ).
P. S. Невже вже не повернеться Зе у реальність?
Поки ти , як заєць бігаєш від цих питань, "протівопріцєльнім зігзагом".
Ввечері - видосік, а зранку... думати, що ввечері триндіти....
Відосіки - на озброєння! Поки не заборонили гуманітарні організації - як інструмент для катувань.
Тільки на нари він зі всією своєю шоблою має піти!
цілодобово , а не тоді , коли комусь заманеться 😠
А при таких підкацапських гнидах як Зю і ко - це ще й обов'язок
Аве! Аве! Аве!
Історію переписують просто на очах.
Поняли кацапы? Мы вас баннерами с надписями всех добьём
Но ,судя по фильмам, им можно внушить практически все
Видать, Володе , внушили
Что он ВОЕВАЛ
Для убедительности ,небось, и документы сварганили Про УБД
А может быть,все еще проще
Он просто совсем КОНЧЕНЫЙ
Одного он не понимает
Когда ты - КОНЧЕНЫЙ
Народ за тобой не пойдет
Це коли його в Одесі на "небажаному контакті" з місцевим криміналітетом минулою осінню прихопили.
@RomanMoskal70
Головою наглядової ради Укроборонпрому Зеленський та його шапіто призначили спеціаліста у торгівлі рибою.. А шо - президент України у нас фахівець із гри чл...ом на роялі, то чому торговець рибою не може розбиратися у виробництві зброї??
Зе курнув уже і пішов спати....
Соррі.
відосик записаний буде своєчасно виставлений!
ще раз соооооріііііі