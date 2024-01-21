Зеленский об усталости от войны: Можно себе позволить устать вечером, но с утра придется защищать государство. ВИДЕО

Усталость от войны мы не можем себе позволить. Если мы устанем, мы потеряем то, что имеем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью 4 News, передает Цензор.НЕТ.

"Усталость от войны мы не можем себе позволить, в противном случае получится так, что кто-то защищает государство, а я говорю не только о фронте, это и люди, которые работают, имеют бизнес, платят налоги, и можно устать под ракетами это делать, но люди продолжают. Это все важно, устать от этого мы не имеем права, потому что мы потеряем все, что имеем", - отметил Зеленский.

Он привел аналогию с усталостью человека после работы вечером, но с утра все опять бодрые идут работать.

"Можно себе позволить устать вечером, но с утра придется защищать государство, бороться, если мы хотим его сохранить", - добавил глава государства.

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