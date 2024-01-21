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Новости Видео Война
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Воины ВСУ в районе Урожайного отразили вражеский штурм дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Воины из подразделения Булава с побратимами из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отразили вражеский штурм в районе Урожайного дронами "Дикие Шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, позиции были удержаны и враг понес потери благодаря профессионализму украинских военных и вашей помощи на создание FPV-дронов "Дикие Шершни".

Этот дрон был передан бойцам за ваши деньги. Готовим для защитников новую партию дронов. Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикие Шершни":

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Танк оккупантов не смог защититься РЭБом от FPV-дрона "Дикие Шершни". ВИДЕО

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Отдельная президентская бригада (68) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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Щиро дякуємо, нашим Захисникам України!!
Памятаймо та підтримуймо Захисників, хто і, як може!
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21.01.2024 15:17 Ответить
перше враження (Булава, Дикі шешні) із "бойового розвороту" - РЕСПЕКТ!
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21.01.2024 15:58 Ответить
два промахи. бмп чудом загорілась.
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21.01.2024 16:31 Ответить
то новачки вчаться щоб до Мадяра заявку подати в підрозділ Птахи Мадяра
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21.01.2024 17:33 Ответить
Это Времевский выступ (бывший), с чего началось наше контрнаступление.
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21.01.2024 17:57 Ответить
 
 