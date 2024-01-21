Воины ВСУ в районе Урожайного отразили вражеский штурм дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Воины из подразделения Булава с побратимами из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отразили вражеский штурм в районе Урожайного дронами "Дикие Шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, позиции были удержаны и враг понес потери благодаря профессионализму украинских военных и вашей помощи на создание FPV-дронов "Дикие Шершни".

Этот дрон был передан бойцам за ваши деньги. Готовим для защитников новую партию дронов. Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикие Шершни":

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Танк оккупантов не смог защититься РЭБом от FPV-дрона "Дикие Шершни". ВИДЕО