За один этот день российские изверги обстреляли более ста населенных пунктов в 9 областях, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 января обратился к украинцам с традиционным обращением в видеоформате.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.
Зеленский отметил: "Завершается еще одна неделя этой войны и наших активных действий, нашей обороны. С начала только этих суток – уже около 60 боев. Наиболее интенсивно – Авдеевское направление, также Бахмутское, Марьинское, Купянский, юг нашего государства. Было больше чем 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще – десятки авиационных и ракетных ударов.
За один этот день российские изверги обстреляли более ста городов, городков, наших сел в девяти областях: от Черниговщины до Сумщины, Николаевщина, Кировоградщина, наши области. Особенно жестокие российские удары – по Донетчине. К сожалению, есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, близких.
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нарід вже раз вибирав якуневича з двома судимостями, потім вибрав Верховним Головнокомандувачем чувака з 4-мя відкосами.
Далі буде Поворознюк
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а это вы просто пришли в инофрмационный тупик и бьетесь лбом в стену кроме Вас это уже не интересно никому
все все видят это только деньги на единный марафон все больше а толку зеро
правда в тому, що москвороті з паспортом громадянина України, а не рускоязичні українці, зневажають мову і продовжують своїх внуків привчати до собачого язика. І ще б можна було якось це терпіти в умовах миру. Але зараз, коли кацапи винищують все українське, вбивають людей за мову, за українство, прагнуть сплюндрувати Україну, стерти на порох назву, культуру, традиції, віру, пам'ять, будь-яку згадку про українське, потурання москворотим вважаю огидним та блюзнірським чином, злочином
По перше, вони б з легкістю справилися зі створенням «відеозвернень».
По друге, навіть найдурніший штучний інтелект не додумається до того, щоб на зустріч з представниками демократичної країни, одягтися як наркобарон, чи латиноамериканський диктатор.