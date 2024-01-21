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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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За один этот день российские изверги обстреляли более ста населенных пунктов в 9 областях, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 января обратился к украинцам с традиционным обращением в видеоформате.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Зеленский отметил: "Завершается еще одна неделя этой войны и наших активных действий, нашей обороны. С начала только этих суток – уже около 60 боев. Наиболее интенсивно – Авдеевское направление, также Бахмутское, Марьинское, Купянский, юг нашего государства. Было больше чем 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще – десятки авиационных и ракетных ударов.

За один этот день российские изверги обстреляли более ста городов, городков, наших сел в девяти областях: от Черниговщины до Сумщины, Николаевщина, Кировоградщина, наши области. Особенно жестокие российские удары – по Донетчине. К сожалению, есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, близких.

Смотрите также: Готовим международные мероприятия в поддержку Украины и реанимируем международное право, - Зеленский. ВИДЕО

Читайте также: Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (747)


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Топ комментарии
+17
Потужно. Сильно. Велично. Вже не знаю яких ще слів підібрати бо сльози гордості клаву заливають.
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21.01.2024 22:04
+17
Дякуємо за звернення. Нажаль, немає змоги назвати конкретну суму, бо це таємна інформація, але можемо Вас запевнити, що вся наша команда потужно попрацювала на цьому напрямку. Результати справді вражаючі. - Офіс преЗЕдента України.
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21.01.2024 22:08
+16
А скільки Зєліне шапіто за цей день змародерило в України?
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21.01.2024 22:00
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21.01.2024 21:57 Ответить
А я чекав цього пердливого хрипіння
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21.01.2024 22:39 Ответить
А скільки Зєліне шапіто за цей день змародерило в України?
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21.01.2024 22:00 Ответить
Дякуємо за звернення. Нажаль, немає змоги назвати конкретну суму, бо це таємна інформація, але можемо Вас запевнити, що вся наша команда потужно попрацювала на цьому напрямку. Результати справді вражаючі. - Офіс преЗЕдента України.
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21.01.2024 22:08 Ответить
може це тому що в голові одного недоумка війна вже закінчилась ?
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21.01.2024 22:03 Ответить
А ще тому, що 30 здорових бугаїв бігають за журналістом, а журналістів багато
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21.01.2024 22:12 Ответить
Йшов би вже з тими "нетлінними" промовами в Тік-Ток, тим паче, що тамтешня аудиторія не відрізняється видатними розумовими здібностями, отже, є всі шанси на успіх.
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21.01.2024 22:03 Ответить
Ти теж за все будеш відповідати, я в це свято вірю ...
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21.01.2024 22:03 Ответить
а то зря )))

нарід вже раз вибирав якуневича з двома судимостями, потім вибрав Верховним Головнокомандувачем чувака з 4-мя відкосами.

Далі буде Поворознюк
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21.01.2024 22:42 Ответить
Потужно. Сильно. Велично. Вже не знаю яких ще слів підібрати бо сльози гордості клаву заливають.
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21.01.2024 22:04 Ответить
Добавляйте до кожного - надзвичайно..
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21.01.2024 22:28 Ответить
Так кацап кожен день гатить....Чого про це мова,та акцент вечером 21.01?
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21.01.2024 22:05 Ответить
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21.01.2024 22:06 Ответить
То нехай ***** столицю в хабаровск перенесе.
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21.01.2024 22:08 Ответить
Та ні - на Магадан - саме безпечне місце на зараз...
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21.01.2024 22:19 Ответить
Хабаровськ китайці вже по своєму перейменували,путіну туди зась! Вони перші і їм туди ближче!
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22.01.2024 01:17 Ответить
ти реально вважаэш, шо тв БПЛА відмажуть тебе від здохнуть в окопі, шоб захистити Лисого з Кварталу ?
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22.01.2024 01:19 Ответить
У Подляківських позітівістов Мародерні новий сайт - див нижче . Та раз висвітилося інервю Буданова ЦЬОМУ САЙТУ в листопаді 2021 року де він точно назвав початок впономасштабної . навіть про Маріуполь й Запоріжжя тютілька в тютільку спрогнозував у листопаді 2021 р . От шкода сайт знесла скопіювала- а от стаття більше не знаходиться . Пошук тільки архіві тільки на 2024 рік відкривається - й там Зєля- Буданов ,Буданов -Зеля й плахой Арестович... й апять Зєля-Буданов ...ОБРИГАТЬСЯ

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21.01.2024 22:17 Ответить
Я пропоную закидати русню асфальтом......
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21.01.2024 22:26 Ответить
Зараз це неможливо він примерз!
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22.01.2024 01:18 Ответить
Треба просто не стріляти.Журналістів остав в спокої, конферансьє війни.
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21.01.2024 22:26 Ответить
Вже п'ять років одна нелюдь гвалтує Україну зсередини
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21.01.2024 22:27 Ответить
Картина нннада?? Двадцять хвилин тому ще стояла, можно ще встигнути активувати олх-доставку.
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21.01.2024 22:28 Ответить
нахрена мне Ваша каждовечерняя статистика я все могу это прочитать в том что происходитиь Ваша вина если бы сказали что положили в 8 областях раши грады кучу рашистов и больше не было обстрелов то это да
а это вы просто пришли в инофрмационный тупик и бьетесь лбом в стену кроме Вас это уже не интересно никому
все все видят это только деньги на единный марафон все больше а толку зеро
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21.01.2024 22:30 Ответить
Ви просто потужний мрійник
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21.01.2024 22:38 Ответить
Шо чувак кури? Млять
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21.01.2024 22:37 Ответить
про андрія луганського...
правда в тому, що москвороті з паспортом громадянина України, а не рускоязичні українці, зневажають мову і продовжують своїх внуків привчати до собачого язика. І ще б можна було якось це терпіти в умовах миру. Але зараз, коли кацапи винищують все українське, вбивають людей за мову, за українство, прагнуть сплюндрувати Україну, стерти на порох назву, культуру, традиції, віру, пам'ять, будь-яку згадку про українське, потурання москворотим вважаю огидним та блюзнірським чином, злочином
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21.01.2024 22:53 Ответить
в якомусь савєцькому кіні про развєдчіків такий епізод стався, коли молодий вишколений есесівець дізнається, що його батьки були ідейними ворогами націонал-соціалізму, то їх репресували (знищили) а їх сина (його) виховали в гітлерюгенді відданим справі гітляра. Так от, коли він втямив що над ним вишукано надругалися, зґвалтувавши справу та ідеї батьків, перетворили його на маріонетку, то він пішов і застрелився, бо переконання поміняти вже не міг, але самоусвідомлення своєї маріонеточності, трагедію всього того глуму, що над ним вчинили вбивці його батьків, не залишили йому іншого виходу. Так от і андрій.. твоїх предків зрусифікували в огидний спосіб, а ти пишаєшся своєю упослідженністю... коли ж до тебе дійде??? чи допетраєш??? шанс є, як мені здається
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21.01.2024 23:22 Ответить
Є таке , підтверджую
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21.01.2024 23:29 Ответить
сьогодні в стрімі луганський відзначив що з московії глядачів 2-3%, а всі інші - українці з усього світу. Зауважив, як же він розрізняє де українці, бо більшість пише йому єзиком. Він не відповів - "отморозився", а дійсно, подумав я.. це ж "рускоєзичний українєц" шо та тайська дівка з яйцями (я)
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22.01.2024 00:35 Ответить
Оцінивши діяльність зеленського на посту президента, я прийшов до висновку, що його з легкістю змогли б замінити Siri чи Alisa: штучні інтелекти від Aple та Google.

По перше, вони б з легкістю справилися зі створенням «відеозвернень».
По друге, навіть найдурніший штучний інтелект не додумається до того, щоб на зустріч з представниками демократичної країни, одягтися як наркобарон, чи латиноамериканський диктатор.
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21.01.2024 23:47 Ответить
Пiдсадили дурака, аби пiдписи ставив вiд iменi Украiни.
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22.01.2024 00:23 Ответить
Казав,що як піде з посади, ми будем плакати за ним! Зараз вже хочеться плакати,тільки б пішов!
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22.01.2024 01:25 Ответить
Я вам ничего не должен..., войны не будет... готовим шашлыки...а видосик записать...что два пальца об Крещатик ...
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22.01.2024 05:57 Ответить
 
 