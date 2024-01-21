За один этот день российские изверги обстреляли более ста населенных пунктов в 9 областях, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 января обратился к украинцам с традиционным обращением в видеоформате.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Зеленский отметил: "Завершается еще одна неделя этой войны и наших активных действий, нашей обороны. С начала только этих суток – уже около 60 боев. Наиболее интенсивно – Авдеевское направление, также Бахмутское, Марьинское, Купянский, юг нашего государства. Было больше чем 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще – десятки авиационных и ракетных ударов.

За один этот день российские изверги обстреляли более ста городов, городков, наших сел в девяти областях: от Черниговщины до Сумщины, Николаевщина, Кировоградщина, наши области. Особенно жестокие российские удары – по Донетчине. К сожалению, есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, близких.

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