Автомобиль с тремя оккупантами взрывается при записи "видосика": "Потерпи, тебе немного осталось...". ВИДЕО
Автомобиль, в котором ехали трое оккупантов внезапно взорвался в тот момент, когда один из захватчиков как раз записывал видео на свой телефон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, последний "видосик" оккупанта опубликован в соцсетях. На записи российский военный рассказывает о том, что они с напарником подобрали своего раненого и эвакуируют его.
"Потерпи, тебе немного осталось", - обращается он к своему "трехсотому".
На следующих кадрах появляется горящий вражеский грузовик на обочине. Именно поравнявшись с ним в воздух взлетает и автомобиль с тремя оккупантами.
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сподіваюсь хоч вони не лізуть в армію рашкі
Тут вірогідність підриву БП в машині, якраз в момент проїзду звичайно є, але вона щезаюче мала. нмд звичайно..
Знала ж «хiвря» орла куди Мала проводжати
Ой, Катюшо, шiдi-рiдi, Як будеш ти жити-
Перед танком дiточок Маеш ти водити...
Де ж тепер - та Катруся,Що у берег скиглить?
Без китайського орла Щастя, sure, не мислить.
А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають,В вiнок iх вплiтають.
китай виробляє, гарні смартфони.
витримав атаку дрона, і пролежав фіг знає скільки, поки не попав до рук наших бійців.
Йолопе - у нас ніде неприймають биту тару!