Автомобиль с тремя оккупантами взрывается при записи "видосика": "Потерпи, тебе немного осталось...". ВИДЕО

Автомобиль, в котором ехали трое оккупантов внезапно взорвался в тот момент, когда один из захватчиков как раз записывал видео на свой телефон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последний "видосик" оккупанта опубликован в соцсетях. На записи российский военный рассказывает о том, что они с напарником подобрали своего раненого и эвакуируют его.

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"Потерпи, тебе немного осталось", - обращается он к своему "трехсотому".

На следующих кадрах появляется горящий вражеский грузовик на обочине. Именно поравнявшись с ним в воздух взлетает и автомобиль с тремя оккупантами.

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