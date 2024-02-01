РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11906 посетителей онлайн
Новости Видео Война
37 723 80

Автомобиль с тремя оккупантами взрывается при записи "видосика": "Потерпи, тебе немного осталось...". ВИДЕО

Автомобиль, в котором ехали трое оккупантов внезапно взорвался в тот момент, когда один из захватчиков как раз записывал видео на свой телефон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последний "видосик" оккупанта опубликован в соцсетях. На записи российский военный рассказывает о том, что они с напарником подобрали своего раненого и эвакуируют его.

Смотрите также: Тела ликвидированных оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции на южном направлении. ВИДЕО

"Потерпи, тебе немного осталось", - обращается он к своему "трехсотому".

На следующих кадрах появляется горящий вражеский грузовик на обочине. Именно поравнявшись с ним в воздух взлетает и автомобиль с тремя оккупантами.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) взрыв (6739) уничтожение (6916)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+78
показать весь комментарий
01.02.2024 11:00
+42
Евакуація до пекла рашистав прашла нармальна...
показать весь комментарий
01.02.2024 10:56
+33
рускіє нє здаюца! Оні горят заживо
показать весь комментарий
01.02.2024 10:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І ці в трусіках були,а тепер на праваславних нєбєсах в раю))))
показать весь комментарий
01.02.2024 10:55 Ответить
кабзДон на них зачекався!
показать весь комментарий
01.02.2024 10:57 Ответить
Ну чого ви на нього? Він не збрихав і усі не довго терпіли. Зараз вони хороші рузьке
показать весь комментарий
01.02.2024 11:06 Ответить
Ну телепон вцілів, а це не дуже добре, тільки якщо ні... окрім нього і не вціліло!
показать весь комментарий
01.02.2024 11:46 Ответить
харошиє руZZкіє!! тільки 200-ті та 300-ті.....
показать весь комментарий
01.02.2024 10:56 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2024 11:00 Ответить
Запомните: русский - это не национальность. Это - ДИАГНОЗ.
показать весь комментарий
01.02.2024 17:48 Ответить
Завжди так казав всім, ще коли мудра більшость не натягнула вишиванку, і надрачувала на яника і 'золотую серідіну' і дружбу с расієй.
показать весь комментарий
01.02.2024 17:52 Ответить
Евакуація до пекла рашистав прашла нармальна...
показать весь комментарий
01.02.2024 10:56 Ответить
рускіє нє здаюца! Оні горят заживо
показать весь комментарий
01.02.2024 10:57 Ответить
"Патірпі, тєбє німножка асталось..."- радів кабзДон, потираючи кістляві руки....
показать весь комментарий
01.02.2024 14:07 Ответить
Якась паскуда таки вижила, якщо відео з'явилось...
показать весь комментарий
01.02.2024 10:57 Ответить
далеко не факт,куча файлов записаных в инете уже после забаранивания сабжей)
показать весь комментарий
01.02.2024 10:59 Ответить
Відео вижило, а вони-навряд.
показать весь комментарий
01.02.2024 10:59 Ответить
Ні, це телефон вижив.)
показать весь комментарий
01.02.2024 11:00 Ответить
відеокмера ж не жива, валяється, затрофеюється і ось тобі відос. ти наче сьоднішній.
показать весь комментарий
01.02.2024 17:01 Ответить
Якщо це був стрім, то...
показать весь комментарий
01.02.2024 22:12 Ответить
россияне немного успевают собирать трупы своих орков, но большинство трупов остаются гнить по посадкам и полям. ...мародёрство ограничивает здравый смысл с тела можно за или подобрать различные мелочи,
показать весь комментарий
02.02.2024 06:15 Ответить
Це стрім. Він же казав "таваришу капитану, докладаю, веземо... і т.п.". А потім вже настав для них справжній т.п. (типовий 3.14здець)...
показать весь комментарий
02.02.2024 12:43 Ответить
Ну, не здаються, так не здаються, нехай політають.
показать весь комментарий
01.02.2024 10:57 Ответить
Нехай щастить!
показать весь комментарий
01.02.2024 10:59 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2024 10:59 Ответить
то шо рюзьке не сдаюца пох, головне щоб дохли регулярно
показать весь комментарий
01.02.2024 11:01 Ответить
Нє здаются!?? Та здають їх як стеклотару!!
показать весь комментарий
01.02.2024 11:01 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2024 11:03 Ответить
Останнім часом багато відосів як рашисти прикладають до голов гранати - дійсно новий бренд - а шоб у когось не виникло бажання, ну якесь дурнувате з здачею, то всім на ціп на шиї приковувати по гранаті.
показать весь комментарий
01.02.2024 11:06 Ответить
Не довезли...
показать весь комментарий
01.02.2024 11:11 Ответить
Мабуть в онлайн режимі відео писав.
показать весь комментарий
01.02.2024 11:14 Ответить
на міну наїхав!
показать весь комментарий
01.02.2024 11:48 Ответить
Чи у вантажівці БК був.
показать весь комментарий
01.02.2024 15:20 Ответить
не обов"язково. камера то не знімає, а на диску то записано. під"єднати до считувача диску і на тобі відео.
показать весь комментарий
01.02.2024 17:02 Ответить
..как-то, блд, невдобно получилось с бравыми, блд, бессмертными, блд, икутскими парнями, блд, которые, блд, ни сдаюца, блд.. ёпть..
показать весь комментарий
01.02.2024 11:15 Ответить
Опять не успел выложить рецепт бессмертия
показать весь комментарий
01.02.2024 11:22 Ответить
Пант був на заробітках в сибіру? Ну базар точно як в кацапотварюк.
показать весь комментарий
01.02.2024 11:25 Ответить
..якщо кілька місяців роботки в Омську, за розподіленням після навчання та перед армією, вважати заробітками, то - таки-да
показать весь комментарий
01.02.2024 11:30 Ответить
там в іркутській області до речі багато нащадків виселених з України

сподіваюсь хоч вони не лізуть в армію рашкі
показать весь комментарий
01.02.2024 13:14 Ответить
Уже не лізуть - бо мертві
показать весь комментарий
02.02.2024 02:38 Ответить
Таки не сдались...)
показать весь комментарий
01.02.2024 11:20 Ответить
Хотілось би відмітити геніальність українських дроноводів, які геніально поставили дрон з міною якраз в розрахунку на рускій інтєлєхт...
показать весь комментарий
01.02.2024 11:20 Ответить
Судячи з движняку зйомки у момент вибуху - то щось рвонуло к кузові палаючої машини, коли вони проїжджали повз Автомобіль- відеостудію "клало набік", перевертаючи...
показать весь комментарий
01.02.2024 12:01 Ответить
Не можна сказати точно, але це стандартний прийом наших дроноводів. Цукерок. - Дрон з міною сидить на дорозі, економлячи батарею, злітає при наближенні транспорту.
Тут вірогідність підриву БП в машині, якраз в момент проїзду звичайно є, але вона щезаюче мала. нмд звичайно..
показать весь комментарий
01.02.2024 12:12 Ответить
По суті. головне - РЕЗУЛЬТАТ! Заперечення лише одне: оператор не посадить дрон поряд з вогнищем - адже у БПЛА половина деталей з пластику... А він плавиться ...
показать весь комментарий
01.02.2024 12:39 Ответить
Головне результат, так. Відосік вже вірусний, тягають навіть турки і китайці...
показать весь комментарий
01.02.2024 12:44 Ответить
Нехай здоровиться дохлякам.
показать весь комментарий
01.02.2024 11:23 Ответить
Вперше бачу, що москаль не збрехав - каже нєдолго асталось...
показать весь комментарий
01.02.2024 11:23 Ответить
Ой, Катрусю , Шiдi-рiдi, Хвате вже волати:

Знала ж «хiвря» орла куди Мала проводжати

Ой, Катюшо, шiдi-рiдi, Як будеш ти жити-

Перед танком дiточок Маеш ти водити...

Де ж тепер - та Катруся,Що у берег скиглить?

Без китайського орла Щастя, sure, не мислить.

А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-

Най забаву дiти мають,В вiнок iх вплiтають.
показать весь комментарий
01.02.2024 11:29 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2024 11:49 Ответить
"Русские не сдаются..." Кажется, всё таки, сдались. На милость судьбе-злодейке.
показать весь комментарий
01.02.2024 12:02 Ответить
Смерть руссофашистам!
показать весь комментарий
01.02.2024 12:13 Ответить
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
показать весь комментарий
01.02.2024 14:11 Ответить
Здається, він об шось ує... врізався
показать весь комментарий
01.02.2024 12:07 Ответить
Пророк...
показать весь комментарий
01.02.2024 12:25 Ответить
"Русские не сдаются" - объявление на пункте приема стеклотары!
показать весь комментарий
01.02.2024 12:31 Ответить
ххммм...
китай виробляє, гарні смартфони.
витримав атаку дрона, і пролежав фіг знає скільки, поки не попав до рук наших бійців.
показать весь комментарий
01.02.2024 13:27 Ответить
За то, чтобы ВСЕ!
показать весь комментарий
01.02.2024 13:38 Ответить
тєрпіло не дотерпів)
показать весь комментарий
01.02.2024 13:44 Ответить
Красівоє! Надо повторіть!
показать весь комментарий
01.02.2024 14:05 Ответить
Дурачок, лучше бы ты сдался.
показать весь комментарий
01.02.2024 14:05 Ответить
Какое жизнеутверждающее видно!
показать весь комментарий
01.02.2024 14:06 Ответить
Видео
показать весь комментарий
01.02.2024 14:07 Ответить
якесь свино-собаче гавкання перед тим як здохнути. здихайте підари як завжди
показать весь комментарий
01.02.2024 14:15 Ответить
Смерть рашистським окупантам.
показать весь комментарий
01.02.2024 14:50 Ответить
Ну,і наступний висновок))небіжчик б себе не виставляв))отже,вцілів телефон,зверніть увагу американський,і наші воїни знайшли його на місці огляду реінкарнації праваславних мальчікав в анґєлав)))
показать весь комментарий
01.02.2024 15:36 Ответить
Живчиком таким підр був, зажигалочка просто. А на гробові його партнерша заведе собі Джамуда.То чи варто воно того було??
показать весь комментарий
01.02.2024 15:57 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
01.02.2024 16:25 Ответить
Зачем я это слушал, надо было звук выключить. 🤢Чуть не стошнило. Ну зато хэппи-енд
показать весь комментарий
01.02.2024 16:27 Ответить
и не сдались
показать весь комментарий
01.02.2024 17:35 Ответить
Сподiваюсь що вони таки сдохли. Але вiдео залишилося, то трохи бентежить що хтось мiг залишитися живим
показать весь комментарий
01.02.2024 17:42 Ответить
Гарне кіно. Так би мовити - є пролог, який веде скрєпна свиня, і є закономірна розв'язка сюжету.. дуже гарно.
показать весь комментарий
01.02.2024 17:51 Ответить
Парень с юмором, особо по КАМАЗу не сокрушался, интересно, кто выложил это видео, наверняка взято откуда-то, и что на самом деле произошло.
показать весь комментарий
01.02.2024 18:17 Ответить
Щоб ці тварюки поздихали в страшних муках
показать весь комментарий
01.02.2024 19:15 Ответить
Патєрпі ,нємножко осталось)))) Як у воду дивився)))))
показать весь комментарий
01.02.2024 22:37 Ответить
Ой !........
показать весь комментарий
01.02.2024 22:43 Ответить
Остання фраза епічна.
показать весь комментарий
01.02.2024 23:43 Ответить
Хех...))) - "Руськіє не здаюца"...
Йолопе - у нас ніде неприймають биту тару!
показать весь комментарий
02.02.2024 01:21 Ответить
That's beautiful!
показать весь комментарий
02.02.2024 02:56 Ответить
Вот, вроде, ничего смешного нет, но поржал.
показать весь комментарий
02.02.2024 05:25 Ответить
Мені подобається в таких відео, що наші хлопці-дроноводи теж приймають участь у їх записі та з'являються зі своєю технікою в потрібний час. )
показать весь комментарий
02.02.2024 09:09 Ответить
Как оказалось, русским лучше бы сдаваться
показать весь комментарий
02.02.2024 09:18 Ответить
нє унивайтє пасани...
показать весь комментарий
02.02.2024 16:44 Ответить
 
 