Нацгвардейцы в январе уничтожили и вывели из строя 112 российских танков на $300 млн, - Клименко. ВИДЕО

Воины Национальной гвардии, в частности, уничтожили около десятка российских Т-90 "Прорыв".

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"За первый месяц 2024 бойцы Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 российских танков общей стоимостью более 300 миллионов долларов США.

Среди отминусованных боевых машин – около десятка Т-90 Прорыв, которыми так гордились россияне. Но нацгвардейцы неоднократно доказывали, что "непробиваемых" для украинских птиц не существует", - говорится в сообщении.

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