Нацгвардейцы в январе уничтожили и вывели из строя 112 российских танков на $300 млн, - Клименко. ВИДЕО
Воины Национальной гвардии, в частности, уничтожили около десятка российских Т-90 "Прорыв".
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"За первый месяц 2024 бойцы Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 российских танков общей стоимостью более 300 миллионов долларов США.
Среди отминусованных боевых машин – около десятка Т-90 Прорыв, которыми так гордились россияне. Но нацгвардейцы неоднократно доказывали, что "непробиваемых" для украинских птиц не существует", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лідери Європейського союзу сьогодні, 1 лютого, під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!