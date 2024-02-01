РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11906 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 189 5

Нацгвардейцы в январе уничтожили и вывели из строя 112 российских танков на $300 млн, - Клименко. ВИДЕО

Воины Национальной гвардии, в частности, уничтожили около десятка российских Т-90 "Прорыв".

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"За первый месяц 2024 бойцы Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 российских танков общей стоимостью более 300 миллионов долларов США.

Среди отминусованных боевых машин – около десятка Т-90 Прорыв, которыми так гордились россияне. Но нацгвардейцы неоднократно доказывали, что "непробиваемых" для украинских птиц не существует", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы беспилотника ликвидировали вражеских связистов прямо на вышке, когда те меняли свое оборудование. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6916) Национальная гвардия (2117) Клименко Игорь (397)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де указ про массову мобілізацію ментів???Чому в нацгвардії воюють тільки ті,хто пішов добровільно?
показать весь комментарий
01.02.2024 12:38 Ответить
Ну говорить о том что эта техника сколько то стоила не очень корректно - если бы ее можно было просто покупать в неограниченных количествах - рашка заморила голодом всех своих пенсионеров - но 100 тысяч танков в духе маршала Тухачевского - купила бы. Значительно важнее что подавляющую часть этого вооружения рашка либо не сможет восстановить никогда, либо только через очень продолжительное время. Которого у нее скорее всего не будет.
показать весь комментарий
01.02.2024 12:42 Ответить
⚡️ЄС схвалив допомогу Україні

Лідери Європейського союзу сьогодні, 1 лютого, під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
показать весь комментарий
01.02.2024 12:46 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2024 12:48 Ответить
Сидять вовки в байраці. Один другому каже:
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
показать весь комментарий
02.02.2024 03:38 Ответить
 
 