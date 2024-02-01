Оккупанты жалуются на российскую военную медицину: "Живем хуже бомжей, йопта. Уколы, таблетки прописали, но ничего нет". ВИДЕО

Несколько российских оккупантов из 144-й мотострелковой бригады армии РФ пожаловались на условия лечения в военно-полевых условиях на временно оккупированной части Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что больные захватчики находятся в неприспособленном для лечения помещении. Спать им приходится на поддонах для стройматериалов, питанием практически не снабжены, медикаменты отсутствуют.

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