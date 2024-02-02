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Сегодняшнее решение ЕС о 50 млрд евро для Украины – это четкий сигнал через Атлантику. Ждем решений Америки, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал решение Евросоюза о выделении финансовой помощи Украине четким сигналом для США. И заявил, что ожидает ответов от американских партнеров.

Об этом он сказал в ежедневном видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня долгожданное решение Евросоюза – 50 миллиардов евро для Украины. Программа поддержки. Долговременная – на четыре года. И это значит: у украинцев есть финансовые гарантии для нашей социальной стабильности. Решение принято сегодня на Европейском совете – на уровне лидеров. Ради него команда Украины и наши друзья в Евросоюзе работали достаточно глубоко и активно – по разным каналам, на разных уровнях.

Европа продемонстрировала именно такое единство, которое нужно. 27 стран – вместе. Институции Евросоюза – в полном взаимодействии. Это четкий сигнал Москве, что Европа выстоит и что Европу не сломить какими-либо деструктивными волнами, которые всегда придумывают в Кремле. Но в то же время, это четкий сигнал через Атлантику – сигнал о том, что Европа берет на себя обязательства. Относительно безопасности. Сильные. Ждем решений Америки", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский о 50 млрд евро от ЕС для Украины: "Не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию"

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748) США (26637) Евросоюз (17121)


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Топ комментарии
+28
набрид. геть.
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01.02.2024 23:48
+22
Це про одні гроші балакає(((
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01.02.2024 23:50
+16
Закрий пельку, дурень!

Ти думаешь що дуже добре « потролив» США?

Діпломат, хренов!

Коли ти мовчишь, то це більше допомагае Україні.

А от про Залужного розповідай та вибачайся. Я не то мав на увазі. Мене не так понялі…
Я зустрічався з генералом Залужний… щоб нагородити його орденом.

А ось і орден. Мамой, клянусь…
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02.02.2024 01:47
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набрид. геть.
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01.02.2024 23:48 Ответить
Дають сигнали, а гроші одно в яйця і асфальт😄
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02.02.2024 00:40 Ответить
Та отож, задовбав вже своїми відосами.. .
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02.02.2024 00:48 Ответить
Сідай й вивчай наступну статтю генерала! Почастіше його "знімай"- вІн ще напише багато корисних статей!
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02.02.2024 01:37 Ответить
Закрий пельку, дурень!

Ти думаешь що дуже добре « потролив» США?

Діпломат, хренов!

Коли ти мовчишь, то це більше допомагае Україні.

А от про Залужного розповідай та вибачайся. Я не то мав на увазі. Мене не так понялі…
Я зустрічався з генералом Залужний… щоб нагородити його орденом.

А ось і орден. Мамой, клянусь…
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02.02.2024 01:47 Ответить
Це про одні гроші балакає(((
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01.02.2024 23:50 Ответить
Що кому , а курці просо 😠
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02.02.2024 00:10 Ответить
воно
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02.02.2024 09:42 Ответить
Тіко наше Зе так ото через Атлантіку може...
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02.02.2024 00:38 Ответить
Ти головне сам тупих рішень не наприймай, а американці самі розберуться
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01.02.2024 23:51 Ответить
А вже розібрались хто пистанув в бік Австралії - "що нам не потрібно ваше літаюче сміття"? Це типу за F-18 Хорнети.
Топ новина на Яхоо...
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01.02.2024 23:53 Ответить
Таких "новостей" пруд-пруди. Я помню как в 2019 весной одно "позитивное" чмо написало что Украина отказалась от завода по совместному с Израилем (!! !!) производству самолётов F-16. И некоторые, особо альтернативно одаренные, на полном серьёзе это обсуждали И до сих пор иногда вспоминают.
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02.02.2024 00:25 Ответить
Угу, угу. Тільки тут, на Цензорі, теж була новина, днів п'ять тому, що Австралія почала утилізацію бойових вертольотів, хоча могла безоплатно передати нам, якби ми попросили. Але нам не потрібно «літаюче сміття»! Чи Цензор також бреше? А що ти робиш на брехливому сайті новин??
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02.02.2024 07:38 Ответить
Там акцент був на хамстві якогось укрополітика, який подібним чином відповів австралійцям.
Про Хорнети написали що вряд чи Україна потягне два типи літаків соколи і власне хорнети. Тобто сама відмова зрозуміла...
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02.02.2024 13:09 Ответить
" Может Зінка?"©
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02.02.2024 00:34 Ответить
вже ж вдень ****** про 50 млрд.
твоєї заслуги у цьому нема - твої "менеджери" тільки крадуть та зраджують

херпіду, і думати забудь про звільнення Залужного
народ не пробачить тобі і ярмаку! згадають тобі шашлички і те, що ти готував здати Україну
і зараз про це мрієш
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01.02.2024 23:55 Ответить
Ну Мелані на нього повилась як жінка. Вона і дала срача орбану. Мелоні як мігера рвала Орбана
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02.02.2024 00:33 Ответить
тому мені все рівно що до чого- головне що є результат 50 млрд евро на 4 роки у нс є- а з уим уже можно воювати. економіка в нас не працює як до війни аі це важдиво. воякам будуть гроші на ЗП
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02.02.2024 00:35 Ответить
Чітким сигналом України для США був би розстріл українських казнокрадів, включаючи тих, хто засів в ОП.
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01.02.2024 23:56 Ответить
Так ОПг іми і керує і кришує
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02.02.2024 01:01 Ответить
Розуму вам всім політиканам та інстинкту збереження…
бо до влади як метелики на лампу…
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01.02.2024 23:58 Ответить
Чітко подано сигнали про корупцію, дерьмака, а результат один. Я самий,самий, самий нелох
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01.02.2024 23:59 Ответить
Нет повести печальнее на свете чем выступление Зе в вечернем стат отчете
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02.02.2024 00:02 Ответить
В мене таке враження наче вони живуть на іншій планеті - грошей напіздив і на пенсію як нічого й не було, **** в мене кіт і той розуміє що розплата прийде за вкрадену ковбасу
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02.02.2024 00:07 Ответить
Влни теж розуміють. Тому чіплятимуться за владу зубами. "Либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня - к прокурору!" (х/ф "Ксвказская плєнніца")
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02.02.2024 03:41 Ответить
Що , зечмобіки , запахло грішми ?
Знову є чим поповнювати власні офшори ? 🙁
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02.02.2024 00:08 Ответить
Перестаньте красти гроші американських платників податків!
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02.02.2024 00:11 Ответить
Ні один аудіт інспекторів США ( а іх було декілька)
НЕ Виявів ніякого розкрадання американських коштів та зброї.
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02.02.2024 01:51 Ответить
там усі корумповані аудитори на чолі з Пріцкер
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02.02.2024 06:12 Ответить
Де хоть одне посилання на « коррупціонні дела» проти аудіторів з США? Та Пріцкер особисто?

Джерело, plz?
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02.02.2024 14:44 Ответить
А де справи на Зермаків?
Відсутність справи це не доказ.

Трамп прийде на всіх справи відкриють і на Пріцкер знайдуть
Людина з чікагского кола Обами не може бути не коррумпована 😬
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02.02.2024 18:30 Ответить
Боже! Яке ти дурне! Зброю дійсно не розкрадають, її нікуди продати. Гроші? Гроші вони крадуть з бюджету України, а діри, потім, латають за рахунок американських коштів. Так зрозуміло? Чи далі пояснювати на пальцях
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02.02.2024 07:44 Ответить
виявили недостачу 1млрд. долярів....не можуть у Зе пояснити де ділись....у вас стара методичка, хай вам новеньку дадуть.
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02.02.2024 09:47 Ответить
По перше:

1. наведіть джерело. Звідки ці данні про вкрадений милліпрд американських грошей? Бо кацаппи тільки про це і пишуть.

Де линк на цей факт?
Нуланд з інспекторами про це нічого не повідомляла…

2. Буле линк- поговоримо далі. Нема факта- це значить що це ваша приватна фантазія/думка. Не більше.

3. Ніхто тут не виступає адвокатом зеленої банди нонеймів. Вони дійсно злочинці. Але требо четко висловлять факти: хто, кого, де і як?
Не « все пропало!», «рятуйтесь!».
А усі ходи повинні бути аккуратно записані.

Це усе знадобиться.
Після Перемоги буде разбір полетів та залетів.
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02.02.2024 15:01 Ответить
это было еще до приезда Нуланд, обнаружили первые ревизоры которые приехали к нам.
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02.02.2024 15:50 Ответить
а кацапня хай пише, в них теж крадуть і не мало
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02.02.2024 15:57 Ответить
Що буде далі з країною яка звикла жити під наркозом сотень мільярдів чужих доларів. Збулася мрія ідіота.
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02.02.2024 00:15 Ответить
Мрія ідіота, а розкажі будь ласка:

Щоб було з Україною зараз якби не було західної допомоги?
Не було « сотень миліардвв чужих доларів»,
на як купуеться зброя та платиться ЗП ЗСУ?

Де б стояли танки кацапів під Варшавою, чи під Берліном?

Та існувала би Незалежна Україна взагалі?
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02.02.2024 15:07 Ответить
ЗЕ каазьол
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02.02.2024 00:24 Ответить
Бабосікі - напевно уже всі поділили
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02.02.2024 00:33 Ответить
Дали 50...з яких 33 в кредит.
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02.02.2024 01:04 Ответить
Ну я конечно не "эксперт", но там вроде что бы получить это финансирование, ставятся определенные условия. А глядя на список условий, мне кажется получения этих денег не реальным... Ведь за все годы при власти, "зе-*****" делала абсолютно противоположное.
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02.02.2024 01:14 Ответить
Що воно верзе і в якій манері. Кретин.
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02.02.2024 02:56 Ответить
Богу дякувати я його взагалі не слухаю
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02.02.2024 11:41 Ответить
я жду пока вы с эрмаком свалите

жду пока резникова и баканова - посадят

давать деньги, пока зелень у власти - отсрочить развал страны.

как бы не обсуждали пороха - зелень хуже, верните петю
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02.02.2024 03:24 Ответить
Да для себе я теж зробив таке відкриття, що Порушено краще Зеленського
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02.02.2024 03:29 Ответить
Тепер Зеленський з Ярмаком можуть ще 50 млрд вкрасти
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02.02.2024 03:27 Ответить
Сначала асфальт, брусчатка и десяток деревьев,остальное на 9 мая и шашлыки,и немного Братану дЕрмаку 😁Я никого не забыл ..?ах да ..Татаров Гетьманцев и Серёге Лещенко 😁
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02.02.2024 04:00 Ответить
...на ці гроші купиш собі ще хвойд типу арахнід-безумних-татарових-гидьманцевих...
а честь, совість, гідність не продається, та ти би й не купив - "дєньгі на чЄпуху тратіть"
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02.02.2024 06:23 Ответить
Попрошайка- крадій. Коли ти, гнида, вже закупиш у корейців міліон снарядів, коли хоч щось будете для ЗСУ робити, а не пугати Европу шо ***...ло нападе на них, після нас, тому давайте гроші - для дерібану.
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02.02.2024 07:01 Ответить
Попрошайка.
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02.02.2024 07:07 Ответить
так, це дуже чіткий сигнал пуйлу: ваш хлопчик недопрацьовує
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02.02.2024 07:09 Ответить
Бидон ,дай миллион !
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02.02.2024 07:35 Ответить
Попрошайка
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02.02.2024 07:49 Ответить
зеленский как актриса немецких фильмов для взрослых - готов принять с любой стороны
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02.02.2024 07:55 Ответить
Руки свербять так хочеться гроші вкрасти?
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02.02.2024 07:54 Ответить
Верховний ждун грошей!
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02.02.2024 08:02 Ответить
Очередная тема для собственного пиара.
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02.02.2024 08:11 Ответить
чмо
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02.02.2024 08:25 Ответить
Заради нього команда України і наші друзі в Євросоюзі працювали достатньо глибоко та активно - по різних каналах, на різних рівня ! Звучить прямо як цитата з німецького фільму для дорослих, де один актор готовий прийняти з любого боку, та в любой кількості.
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02.02.2024 09:24 Ответить
"сигнал о том, что Европа берет на себя обязательства"
ЕС это ничего не стоит, 33млрд это кредиты, 17млрд это проценты за счет замороженных русских денег.
Т.е. 33млрд заплатит Украина, 17млрд россия
И на 4 года - т.е. до новых выборов, а потом пусть ктото другой решает проблемы

https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg На шару дают, на шару берем
супервыгодный лендлиз был не выгоден, а вот 50млрд это оказывается выгодно, которые нельзя использовать на финансирование военных и большую часть которых прийдется отдавать

https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Палата представителей республиканцы продлила лендлиз на 2024 год, но Сенат демократы отказались

Объяснение простое
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."

Проблема только, что имея остаток 4.5млрд президентских полномочий, Байден ими не пользуется.
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02.02.2024 11:02 Ответить
торби для грошей лєнка вже нашила?
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02.02.2024 12:08 Ответить
 
 