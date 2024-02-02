Сегодняшнее решение ЕС о 50 млрд евро для Украины – это четкий сигнал через Атлантику. Ждем решений Америки, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал решение Евросоюза о выделении финансовой помощи Украине четким сигналом для США. И заявил, что ожидает ответов от американских партнеров.

Об этом он сказал в ежедневном видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня долгожданное решение Евросоюза – 50 миллиардов евро для Украины. Программа поддержки. Долговременная – на четыре года. И это значит: у украинцев есть финансовые гарантии для нашей социальной стабильности. Решение принято сегодня на Европейском совете – на уровне лидеров. Ради него команда Украины и наши друзья в Евросоюзе работали достаточно глубоко и активно – по разным каналам, на разных уровнях.

Европа продемонстрировала именно такое единство, которое нужно. 27 стран – вместе. Институции Евросоюза – в полном взаимодействии. Это четкий сигнал Москве, что Европа выстоит и что Европу не сломить какими-либо деструктивными волнами, которые всегда придумывают в Кремле. Но в то же время, это четкий сигнал через Атлантику – сигнал о том, что Европа берет на себя обязательства. Относительно безопасности. Сильные. Ждем решений Америки", - подчеркнул Зеленский.

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