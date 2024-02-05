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Новости Видео Война
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Z-пропагандист Калашников о разгроме колонны бронетехники армии РФ вблизи Новомихайловки: "Так, ребята, в войнах не побеждают!". ВИДЕО

Z-пропагандист Максим Калашников пожаловался на работу украинских операторов дронов, уничтоживших колонну российской бронетехники вблизи Новомихайловки

Как сообщает Цензор.НЕТ, Калашников признал бесперспективность устаревших тактических действий российской армии и призвал найти другой стиль ведения войны.

"Дроны уничтожили 9 из 11 машин. Так, ребята, в войнах не побеждают!", - подытожил пропагандист.

Читайте: За неделю Силы обороны уничтожили около 6640 оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19238) кремль (725) пропаганда (3676) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+26
Eхал руZZкий убивать,а его убили...

Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

Не понятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать, а его убили.....
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05.02.2024 10:15
+20
Пакажі,как нада ваєвать.....і здохни.
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05.02.2024 09:48
+13
А для чого иому перемога -- утилізація
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05.02.2024 09:48
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А для чого иому перемога -- утилізація
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05.02.2024 09:48 Ответить
в войнах...
за 25 домов в дачном поселке
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05.02.2024 13:04 Ответить
Пакажі,как нада ваєвать.....і здохни.
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05.02.2024 09:48 Ответить
Eхал руZZкий убивать,а его убили...

Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

Не понятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать, а его убили.....
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05.02.2024 10:15 Ответить
как-то непоскрепному
пора гундяю написать жалобу высшим силам
или путину подать в суд на Господа
это по скрепному
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05.02.2024 13:05 Ответить
Може, і правду русня пише.

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05.02.2024 09:55 Ответить
Це воно забуло, про свій хлахман, крейсер мацква, на дні Чорного моря України!!
Кари оркам *****, страшної кари! Пам'ятаймо загиблих ГЕРОЇВ !!
Слава Україні!
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05.02.2024 09:59 Ответить
Видос из Новомихайловки смотрел позавчора... файно палало💥💥💥✊💪🇺🇦🕊️🕊️🕊️
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05.02.2024 10:04 Ответить
Це новий Нiколай Озеров : Такой футбол нам не нужен!
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05.02.2024 10:20 Ответить
про яку війну воно теревенить?в них же там якесь "сво"(себе в очко)
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05.02.2024 10:25 Ответить
Він пропонує поміняти у РФ верховного головнокомандувача? Ну так за дискредидацію збройних сил у РФ - серйозна стаття.
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05.02.2024 10:27 Ответить
возьми за щеку
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05.02.2024 10:38 Ответить
Цьому козлу треба ще було слідом за ЗЕ заявити про "патову ситуацію", процитувати відомого українського генерала, дати прогноз, коли ж армія РФ при таких наступах залишиться без техніки.
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05.02.2024 10:56 Ответить
він не пропагандист. він просто фашист.
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05.02.2024 11:07 Ответить
в 80-х такие напульсники моднячие біли)
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05.02.2024 11:18 Ответить
Кацапу не до вподоби робота наших військових і він образився ,
судячи з виразу його морди москальської !!

Здогнеш , падлюка і ти дуже скоро 😡
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05.02.2024 12:51 Ответить
Візьми парашист в хавальник.
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05.02.2024 13:36 Ответить
гіркіну склади компанію
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05.02.2024 15:30 Ответить
Та пішов ти на йух...
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05.02.2024 15:46 Ответить
 
 