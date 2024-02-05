Z-пропагандист Калашников о разгроме колонны бронетехники армии РФ вблизи Новомихайловки: "Так, ребята, в войнах не побеждают!". ВИДЕО
Z-пропагандист Максим Калашников пожаловался на работу украинских операторов дронов, уничтоживших колонну российской бронетехники вблизи Новомихайловки
Как сообщает Цензор.НЕТ, Калашников признал бесперспективность устаревших тактических действий российской армии и призвал найти другой стиль ведения войны.
"Дроны уничтожили 9 из 11 машин. Так, ребята, в войнах не побеждают!", - подытожил пропагандист.
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за 25 домов в дачном поселке
Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Не понятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать, а его убили.....
пора гундяю написать жалобу высшим силам
или путину подать в суд на Господа
это по скрепному
Кари оркам *****, страшної кари! Пам'ятаймо загиблих ГЕРОЇВ !!
Слава Україні!
судячи з виразу його морди москальської !!
Здогнеш , падлюка і ти дуже скоро 😡