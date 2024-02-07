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Игнат об утреннем обстреле: Предварительно было около полусотни ракет разных типов. ВИДЕО

Утром российские оккупанты атаковали Украину, применив около 50 ракет разных типов.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно можно сказать, что было около полусотни ракет разных типов. Были накануне и БПЛА", - отметил он.

По словам Игната, крылатые ракеты постоянно меняли свой курс, маневрировали в западных областях.

"И до польской границы, и в обратном направлении", - добавил спикер.

Смотрите: Оккупанты ругаются на "Storm Shadow/SCALP", который пролетает над пусковой установкой ЗРК С-300/С-400 в оккупированном Крыму:: "П#дар #баный полетел". ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27151) Игнат Юрий (592)


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в Дрогобичі ракет із заходу ніхто не очікував.... (((
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07.02.2024 10:08 Ответить
Тому і приліт відбувся, що побоялись ціляти по ракеті близько від кордону, щоби часом польський оітак не збити.
То краще, щоби ті літаки не вилітали, щаважають тільки нашій ППО.
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07.02.2024 10:10 Ответить
Там літаки не можуть не вилітати...
Потрібний спільний план ППО із поляками в прикордонній смузі!
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07.02.2024 10:19 Ответить
Краще б, щоб ті F-16 збивали б. Ракети за 50 км від кордону летять
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07.02.2024 14:20 Ответить
А ще краще було би, коли б за штурвалами тих польських літаків F-16 були б українські пілоти.
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07.02.2024 15:41 Ответить
ЗНИЩЕНО 44 ПОВІТРЯНІ ЦІЛІ: 29 РАКЕТ ТА 15 УДАРНИХ БПЛА

На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу - ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда - Крим);
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски - Енгельс, Каспійське море);
- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків - Новоросійськ);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут - Крим, Воронезької обл. - рф.);
- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків - Бєлгородська обл. -рф.).

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крилаті ракети «Калібр»;
- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
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07.02.2024 10:10 Ответить
Запуск ракет Х-22 з високотоксичним паливом над морем біля Севастополя - це був єдино можливий безпечний варіант ракетної атаки з невеликою дальністью у 300 км.
В тому районі навіть можна організовувати засаду, якби в українських винищувачів була технічна можливість пуску ракет повітря-повітря західного виробництва із дальністю ураження 70 - 100 км.
Натомість, ворожі ракнтні пуски з-під Курська - це щось новеньке. Бо тут виникає питання: а якби ракета ненароком не полетіла, а впала на Курську АЕС?
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07.02.2024 10:31 Ответить
Значить кляті бандерівці обстріляли мирний кацапський атом
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07.02.2024 14:21 Ответить
То й нічого би ні видбулось
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07.02.2024 15:23 Ответить
 
 