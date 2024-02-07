Игнат об утреннем обстреле: Предварительно было около полусотни ракет разных типов. ВИДЕО
Утром российские оккупанты атаковали Украину, применив около 50 ракет разных типов.
Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно можно сказать, что было около полусотни ракет разных типов. Были накануне и БПЛА", - отметил он.
По словам Игната, крылатые ракеты постоянно меняли свой курс, маневрировали в западных областях.
"И до польской границы, и в обратном направлении", - добавил спикер.
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То краще, щоби ті літаки не вилітали, щаважають тільки нашій ППО.
Потрібний спільний план ППО із поляками в прикордонній смузі!
На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу - ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.
Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:
- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда - Крим);
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски - Енгельс, Каспійське море);
- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків - Новоросійськ);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут - Крим, Воронезької обл. - рф.);
- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків - Бєлгородська обл. -рф.).
У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:
- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крилаті ракети «Калібр»;
- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В тому районі навіть можна організовувати засаду, якби в українських винищувачів була технічна можливість пуску ракет повітря-повітря західного виробництва із дальністю ураження 70 - 100 км.
Натомість, ворожі ракнтні пуски з-під Курська - це щось новеньке. Бо тут виникає питання: а якби ракета ненароком не полетіла, а впала на Курську АЕС?