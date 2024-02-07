РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13396 посетителей онлайн
Новости Видео Война
22 671 41

Оккупанты ругаются на "Storm Shadow/SCALP", который пролетает над пусковой установкой ЗРК С-300/С-400 в оккупированном Крыму: "П#дар #баный полетел". ВИДЕО

В сети опубликована архивная видеозапись, на которой запечатлен момент пролета ракеты "Storm Shadow/SCALP" над пусковыми установками ЗРК С-300/С-400 в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышен голос одного из оккупантов, который нецензурно ругается на пролетающую ракету. Вероятнее всего видеозапись сделана 31 января 2023 года.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: "И это цена за Крым?!": В Москве распространяют антивоенные листовки. ФОТОрепортаж

Автор: 

крылатые ракеты (881) Крым (26384) ПВО (2748)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+72
Відео надане "Рособоронпромом" на правах реклами комплексів С-300/С-400....
показать весь комментарий
07.02.2024 10:07
+37
Кривизна Земли снова помешала аналоговнетам Печалька
показать весь комментарий
07.02.2024 10:04
+32
"Storm Shadow/SCALP"шукає свою ціль..... І знайде!
показать весь комментарий
07.02.2024 10:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Storm Shadow/SCALP"шукає свою ціль..... І знайде!
показать весь комментарий
07.02.2024 10:03 Ответить
Кацапи диряві…
показать весь комментарий
07.02.2024 10:03 Ответить
Кривизна Земли снова помешала аналоговнетам Печалька
показать весь комментарий
07.02.2024 10:04 Ответить
Кацапи такі кацапи..
показать весь комментарий
07.02.2024 10:05 Ответить
Підари, це ви їба...а русня. А ракети, це ваша візитівка до кабздона.
показать весь комментарий
07.02.2024 10:05 Ответить
Відео надане "Рособоронпромом" на правах реклами комплексів С-300/С-400....
показать весь комментарий
07.02.2024 10:07 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2024 10:36 Ответить
Жарти жартами, але ж це відео мало б стати вірусним (завдяки українським кібервійськам) і якомога швидше дістатися оборонних відомств країн-покупців російських "аналогвнетів"!
показать весь комментарий
07.02.2024 10:47 Ответить
це відео не бачили хіба що малдавани, а якщо бачили то не зрозуміли)
показать весь комментарий
07.02.2024 15:56 Ответить
Особливо приємні емоції зараз у турків, які кілька років тому закупилися дивізіоном с-400.
показать весь комментарий
07.02.2024 16:14 Ответить
Нащо йому ставати ще відомішим?!? Аби воно дійшло до начальства цих гандонів і наступного разу, отримавши від начальства нахлобучку, вони встигли розчохлити свій "аналоговнєт"?

А що той аналоговнєт не вартий грошей - так всі вже знають...
показать весь комментарий
07.02.2024 16:31 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2024 11:51 Ответить
Які влучні слова сказала нелюдь про себе
показать весь комментарий
07.02.2024 10:07 Ответить
Завжди згадую Ердогана, який купив ці С-400 за грубі гроші. Какцапському ВПК кердик після цієї війни...
показать весь комментарий
07.02.2024 10:08 Ответить
Індія уже відмовляється від "цього хламу"...
показать весь комментарий
07.02.2024 10:10 Ответить
Не думали гниди, що в цю гру можна грати вдвох ...
показать весь комментарий
07.02.2024 10:09 Ответить
"... в цю гру можна грати вдвох ..." та ще й не в одні ворота!
показать весь комментарий
07.02.2024 10:12 Ответить
С400 - анал? ого! в? нет!
показать весь комментарий
07.02.2024 10:10 Ответить
"анало-говнет".
показать весь комментарий
07.02.2024 10:13 Ответить
Нее - "до п*дарів ї*аних полетів!".
Якщо вже п*здите на свинячому, то робіть це правильно...
показать весь комментарий
07.02.2024 10:12 Ответить
оператори просто не встигли добігти до своїх місць, а от якби встигли...
показать весь комментарий
07.02.2024 10:14 Ответить
... то отримали б ще й AGM-88 по ї%%%%%%%у.
показать весь комментарий
07.02.2024 16:15 Ответить
Кацапы, так держать!
Бухайте и наблюдайте...
показать весь комментарий
07.02.2024 10:14 Ответить
Це рекламне відео до аналоговет комплекса с400
показать весь комментарий
07.02.2024 10:18 Ответить
Надо-бы султану Эрдогану отправить. Пусть еще закажет.
показать весь комментарий
07.02.2024 11:53 Ответить
Одічалиє матюками відганяють Storm Shadow?
показать весь комментарий
07.02.2024 10:23 Ответить
Найкраща реклама!)))
показать весь комментарий
07.02.2024 10:24 Ответить
Зачем тратить на какую то ракету боеприпасы... Все равно она тяжелее воздуха, сама упадет)
показать весь комментарий
07.02.2024 10:26 Ответить
Нова опція аналоговнєтного комплексу : ---обзивати всі пролітаючі цілі нєхарошими словами. Це ,без сумніву, значно підвищує цінність установки на платформі міжнародної торгівлі. Можна ще жести застосовувать.
показать весь комментарий
07.02.2024 10:27 Ответить
Ще один доказ того що "все целі поражені нашими средствами ПеВеО"
показать весь комментарий
07.02.2024 10:30 Ответить
Дурний кацап не розуміє що ото шо полетіло то гарна добра ракета-а отим шо воно висрало ротом є воно само...
показать весь комментарий
07.02.2024 10:34 Ответить
кацапське пепео не тілько засікло цілі а щей прокоментувало аналлоховгавнєт !
показать весь комментарий
07.02.2024 10:36 Ответить
-Иди сюда. Дятел. *** 😁.

Да ви усі до одного, дятли ***
показать весь комментарий
07.02.2024 10:38 Ответить
"3.14дар їб@ний" - це режисьор
показать весь комментарий
07.02.2024 10:44 Ответить
ох і аналоговнєти - ракети прям над пусковими установками пролітають....
показать весь комментарий
07.02.2024 10:53 Ответить
Так ті С-300 та 400 напевно гумові вироби ....
показать весь комментарий
07.02.2024 11:19 Ответить
Турки С-400 у кацов купили,пусть одевают памперсы
показать весь комментарий
07.02.2024 11:29 Ответить
Таке в них зветься полє брані.
показать весь комментарий
07.02.2024 12:12 Ответить
Неправильно, лапоть. П/дари від українських дронів "літають"! То англосакс полетів.
показать весь комментарий
07.02.2024 12:29 Ответить
Скалпи і Сторми роблять з вас підо.рів бо ї.буть вас і ваші ППО в усі задні отвори.
показать весь комментарий
07.02.2024 13:36 Ответить
Це тонкий тролінг від Штормшедов кацапівських ПеВеО
показать весь комментарий
07.02.2024 15:58 Ответить
 
 