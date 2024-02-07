Оккупанты ругаются на "Storm Shadow/SCALP", который пролетает над пусковой установкой ЗРК С-300/С-400 в оккупированном Крыму: "П#дар #баный полетел". ВИДЕО
В сети опубликована архивная видеозапись, на которой запечатлен момент пролета ракеты "Storm Shadow/SCALP" над пусковыми установками ЗРК С-300/С-400 в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышен голос одного из оккупантов, который нецензурно ругается на пролетающую ракету. Вероятнее всего видеозапись сделана 31 января 2023 года.
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+72 Прощай немытая раССея
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А що той аналоговнєт не вартий грошей - так всі вже знають...
Якщо вже п*здите на свинячому, то робіть це правильно...
Бухайте и наблюдайте...
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