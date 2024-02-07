Оккупанты ругаются на "Storm Shadow/SCALP", который пролетает над пусковой установкой ЗРК С-300/С-400 в оккупированном Крыму: "П#дар #баный полетел". ВИДЕО

В сети опубликована архивная видеозапись, на которой запечатлен момент пролета ракеты "Storm Shadow/SCALP" над пусковыми установками ЗРК С-300/С-400 в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышен голос одного из оккупантов, который нецензурно ругается на пролетающую ракету. Вероятнее всего видеозапись сделана 31 января 2023 года.

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