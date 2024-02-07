Бойцы подразделения "Команчі" из 40-й ОАБр за месяц уничтожили FPV-дронами "Дикі Шершні" 21 артустановку. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Команчі" из 40-й ОАБр уничтожили FPV-дронами "Дикі Шершні" за один месяц 21 вражескую установку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали фрагменты своей боевой работы.
Поэтому если вы еще сегодня не делали инвестиций в уничтожение врага, то сделать это можно по реквизитам:
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ПриватБанк: 4731219611037825
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Спасибо всем, кто присоединяется к нашим сборам на производство FPV-дронов и помогает военным.
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згадую 70-роки... :
Ефіопія, 2 Х В´єтнам, Камбоджа, Афганістан..раніше північна корея...китай...,
а тепер послухайте що ари та жиди вливають руZZкій біомасі в вуха....
а Стерненко, піріварот, майдан, біндеравци, Саакашвілі, Прібалти , "акружилі врагі..."..і т.д. -ЦЕ тільки "інформаційне забезпечення" людожерських планів руZZкого міра...
скоріш за все - то просто гопник, який рішив заробити на хайпі.
сидів на кортах і тут вдруг очьочки надів, шоб умним казаться, як зеленський голос поміняв для солідності.
чи в нього реально зрєніє упало ?