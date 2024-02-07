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Бойцы подразделения "Команчі" из 40-й ОАБр за месяц уничтожили FPV-дронами "Дикі Шершні" 21 артустановку. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Команчі" из 40-й ОАБр уничтожили FPV-дронами "Дикі Шершні" за один месяц 21 вражескую установку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали фрагменты своей боевой работы.

Смотрите также: Бойцы уничтожили вражеский внедорожник, танк и САУ "Мста" с помощью дронов "Дикі Шершні". ВИДЕО

Поэтому если вы еще сегодня не делали инвестиций в уничтожение врага, то сделать это можно по реквизитам:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/ALcBKwkkKa

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Спасибо всем, кто присоединяется к нашим сборам на производство FPV-дронов и помогает военным.

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) артиллерия (635) 40 артиллерийская бригада (33) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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побачивши ЦЮ ПРЕКРАСНУ новину, я закинув ще 1000грн . пану Сергію Стерненкові на подальшу закупку дронів для ЗСУ.....
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07.02.2024 14:30 Ответить
а якби ує Пан Стерненко не вийобувся б на початку 2019 року, то й війни ніякої не було б.
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07.02.2024 15:04 Ответить
ВІЙНУ, до речі руZZкій мір (попередник савітскій саюз) все своє існування планував та планує....

згадую 70-роки... :
Ефіопія, 2 Х В´єтнам, Камбоджа, Афганістан..раніше північна корея...китай...,
а тепер послухайте що ари та жиди вливають руZZкій біомасі в вуха....

а Стерненко, піріварот, майдан, біндеравци, Саакашвілі, Прібалти , "акружилі врагі..."..і т.д. -ЦЕ тільки "інформаційне забезпечення" людожерських планів руZZкого міра...
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07.02.2024 15:32 Ответить
не вважаю, шо ує пан стерненко - то агент руського міра.

скоріш за все - то просто гопник, який рішив заробити на хайпі.

сидів на кортах і тут вдруг очьочки надів, шоб умним казаться, як зеленський голос поміняв для солідності.

чи в нього реально зрєніє упало ?
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07.02.2024 16:01 Ответить
 
 