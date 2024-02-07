Бойцы подразделения "Команчі" из 40-й ОАБр за месяц уничтожили FPV-дронами "Дикі Шершні" 21 артустановку. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Команчі" из 40-й ОАБр уничтожили FPV-дронами "Дикі Шершні" за один месяц 21 вражескую установку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали фрагменты своей боевой работы.

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Поэтому если вы еще сегодня не делали инвестиций в уничтожение врага, то сделать это можно по реквизитам:

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Спасибо всем, кто присоединяется к нашим сборам на производство FPV-дронов и помогает военным.