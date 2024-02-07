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Мужчина четвертый раз за месяц пытался незаконно пересечь границу. Его снова задержали. ВИДЕО

44-летний житель Харькова четвертый раз за месяц попытался нелегально попасть за пределы Украины. За маршрут заплатил $3,5 тыс., но это не помогло.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Двух мужчин, двигавшихся в сторону границы, обнаружили благодаря дрону с тепловизором.

Когда их догнали и задержали, выяснилось, что оба уже не в первый раз пытаются незаконно перейти границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковине пограничники с выстрелами задержали троих мужчин, планировавших незаконно добраться до Румынии

"24-летнего жителя Запорожской области пограничники остановили во второй раз, а 44-летний харьковчанин уже в четвертый раз в течение месяца пытался вне пунктов пропуска нелегально попасть за пределы Украины. Мужчины за 3,5 тыс. долларов США с каждого путешествующего, воспользовались интернет-услугой по навигации беспрепятственного маршрута в соседнюю страну", - говорится в сообщении.

Против мужчин составили админпротоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.

Читайте также: ГБР разоблачило правоохранителя, который помог пересечь госграницу 5 мужчинам. Ему грозит до 7 лет заключения. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) уклонисты (836)


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Топ комментарии
+34
Ну нарешті стало зрозуміло! Ось де працює мільйон дронів! З тепловізорами. А я то все думаю куди вони поділися…
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07.02.2024 14:31
+28
Західний кордон зараз охороняється набагато краще ніж східний у лютому 2022.
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07.02.2024 14:30
+28
На західному кордоні є і дрони з тепловізорами, і катери, і пікапи, і відеокамери, і бійців вистачає. Хто тут постійно плаче, що на фронті не вистачає дронів, тепловізорів? Ви просто не там воюєте! Н етам наш ворог! наш головний ворог - біглі кріпаки!
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07.02.2024 14:33
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За маршрут заплатив $3,5

За маршрутку?
Дорогувато!
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07.02.2024 14:29 Ответить
Думав,що москальський кордон краще перетинати таким(
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07.02.2024 14:29 Ответить
Західний кордон зараз охороняється набагато краще ніж східний у лютому 2022.
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07.02.2024 14:30 Ответить
Це при тому, що у нас безвіз із Заходом...
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07.02.2024 14:34 Ответить
По секрету вам скажу, що через кордон з мордором в Чернігівській, Сумській і Харківській областях і досі шастають непоміченими купа кацапських ДРГ. Там і близько нема такої щільної охорони, як на західному кордоні
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07.02.2024 14:54 Ответить
лише тому, що тут заробіток по затримуванню кращий. можливо- я помиляюся
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07.02.2024 15:19 Ответить
Ну нарешті стало зрозуміло! Ось де працює мільйон дронів! З тепловізорами. А я то все думаю куди вони поділися…
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07.02.2024 14:31 Ответить
По клавіатурі ти клацать майстер, мамкін експерт в дронах бл ))))))
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07.02.2024 15:07 Ответить
Типу дрон на кордоні з тепловізором це ноухау якесь? Для вас кацапів може і так
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07.02.2024 18:53 Ответить
Оце дива! Важко Вам, мабуть, жити з мозком нематоди. Справа не в ноу-хау, а в пріоритетах. Користь від роботи дрона по виловлюванню тих, з кого в армії толку все одно не буде, значно менша, ніж від його роботи безпосередньо проти кацапів. На низькопріоритетну задачу задіяні надмірні ресурси.
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07.02.2024 19:55 Ответить
Тобто ти побачив одне відео з дрона і твого інтелекту вистачило тільки на ось таке "Ось де працює мільйон дронів! З тепловізорами" ? А якщо б ти побачив не дай боже десь побачив відео танка біля західного кордону на тралі котрий допустимо везли з ремонту з Польщі то ти би уже розказував що "Замість того,щоб на фронт везти техніку бідних ухилянтів притягнули розстрілювати?"
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07.02.2024 21:23 Ответить
це все що потрібно знати про боротьбу з ухилянтами - їх ловлять, потім, звичайно, відпускають, тому що є Конституція... й вони знов намагаються перетнути кордон, я думаю, що погранці теж з цього щось мають, а інакше не цікаво ловити тих самих по декілька разів...
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07.02.2024 14:32 Ответить
На західному кордоні є і дрони з тепловізорами, і катери, і пікапи, і відеокамери, і бійців вистачає. Хто тут постійно плаче, що на фронті не вистачає дронів, тепловізорів? Ви просто не там воюєте! Н етам наш ворог! наш головний ворог - біглі кріпаки!
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07.02.2024 14:33 Ответить
Причем именно те кто по дешовке хочет проскочить мимо кассы...
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07.02.2024 14:36 Ответить
"На західному кордоні є і дрони з тепловізорами, і катери, і пікапи, і відеокамери, і бійців вистачає" --- взагалі то на дворі 2024 рік, і дрони,пікапи,камери це річі котрі є повсюди на кордонах.
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07.02.2024 21:25 Ответить
Та відкрийте вже всі кордони - хай українці їдуть куди можуть та хочуть. Скіки можна ото ловити.
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07.02.2024 14:34 Ответить
а хто буде забезпечувати і захищати режим зеленського? це вони для того провернули цю аферу з узурпацією влади, щоб щоб зараз всіх відпустити? вперед ногами тепер тільки відпустятть.
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07.02.2024 14:40 Ответить
По виборам у 19 році - там було десь 4-5 міліонів чоловіків призовного віку, проголосувавших за цього шлімазела - то ось воно святе - захищайте.
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07.02.2024 14:44 Ответить
Ага,дивіться,розбіглися вони воювати!!! Їм би поржать!!!
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07.02.2024 15:00 Ответить
Ну то вже ********** на сцену та хай робить їм весело, а заодне вмовляє стати на захист свого кредо.
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07.02.2024 15:06 Ответить
та ті першими розбіглись.
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07.02.2024 16:30 Ответить
Оце вже точно...
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07.02.2024 17:31 Ответить
а що таке режим зейленського, щоб від нього втікати? зе, дєрмак і 3 ефективних менеджери?
біжить тільки бидло без національної ідентичності
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07.02.2024 14:48 Ответить
національна ідентичність, це коли воюєш за президента еврея, його завхоза росіянина і ще кількох менеджерів неукраїнців?
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07.02.2024 14:50 Ответить
шановна пані, національна ідентичність - це коли воюєш за свою країну, а не, в обісцяних штанах, шукати причину, чому вони обісцяні
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07.02.2024 14:57 Ответить
це не моя країна. що тут мого? хата в селі чи двушка в житомирі? так вони путіну не потрібні, він не за ними прийшов. досить цієї куйні, всі розуміють що таке війна і що це війна між владами, а не людьми чи народами. Ви через 5 років після війни будете з росянами спокійно спілкуватися, тільки тему війни будете оминати, бо соромно усім буде. Повірте, це не перша війна в історії людства.
Модери, забаньте вже мене, втомився від дібілів і зелених ботів, що пишуть тупу пропагандистську куйню.
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07.02.2024 15:03 Ответить
Уся, від тебе смедить кацапом.
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07.02.2024 16:50 Ответить
"Ви через 5 років після війни будете з росянами спокійно спілкуватися"

помиляєшся, сцикуха. Навіть мої діти з русосранцями спілкуватись не будуть. А такому гівну як ти я до кінця життя руки не подам. Пітор вонючий , біомаса ******
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07.02.2024 19:51 Ответить
А раптом діти з тобою не схотять спілеуватись самі ?
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07.02.2024 21:23 Ответить
головне дати дітям правильне виховання і життєві установки щоб виросли людьми а не ************
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21.02.2024 22:33 Ответить
АНАЛітік, краще казки пишіть, або оперу …
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07.02.2024 19:56 Ответить
...ну повний тобі інтернаціонал, а якщо і попадуться українці та і ті гниди
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07.02.2024 17:33 Ответить
А Ви за кого воюєте, за народ України чи за Український народ?
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07.02.2024 18:24 Ответить
Тебе з Україною тільки ім'я і прізвище пов' язує.
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20.06.2024 19:40 Ответить
Настирнии -- мабуть вже п"ятии раз став на лижі
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07.02.2024 14:35 Ответить
Ні. Просто тупий. За якісь смішні 3,5 тисячі вже робить четверту спробу. Заплатив би відразу нормальні гроші - вже давно був би за кордоном.
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07.02.2024 15:08 Ответить
А 3,5 тыков баксов - это мало? Просто я не в курсе, сколько это "нормальные деньги"?
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07.02.2024 15:21 Ответить
Пишуть, що платять від 7 тисяч і то не завжди спрацьовує. А чувак хотів майже на шару проскочити. Ні, на кожну хитру дупу знайдеться ще хитріший прикордонник...
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07.02.2024 15:27 Ответить
він одного разу спіймався. тепер ніхто не хоче зв'язуватися, бо буде дуже підозріло. ніхто ж не знає - може то підсадна качка. але людина вперто платить штрафи і тисячі доларів, аби лише попасти за кордон. може в нього там дружина і діти, яких він не бачив вже два роки? Бо якби лише боявся мобілізації, то за ці гроші міг би влаштуватися десь у тилове відомство і ніхто б його не чапав би.
будьте ви не ладні ті, хто погукав війну в мою країну.
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07.02.2024 15:25 Ответить
А є такі самі відоси тільки на кордоні Сумської області - щоб русняве ДРГ палив дрон з теплаком і туди швидко приїзджали погранці і знищували його?
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07.02.2024 14:35 Ответить
є одне, щодавно, від ГУР, якщо не помиляюсь. Одне. Не "одне у день", як із західної, а одне за весь час.
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07.02.2024 16:39 Ответить
Штурмовики кордону
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07.02.2024 14:35 Ответить
Це він 4 рази по 3500 платив? А хіба за ці гроші непридатність не можна оформити? Ну бо в новинах постійно пишуть, що беруть по 7-10 тис. за рішення ВЛК...
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07.02.2024 14:35 Ответить
4 рази це брехня, після затримання всіх на підвал в ТРК відправляють. Там одиниці тікають.
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07.02.2024 14:41 Ответить
Скупий платить двічи - тупий платить тричі.
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07.02.2024 14:42 Ответить
Він ітак не придатний, по розумовим здібностям 4 рази попастись і ще й заплатити за маршрут такі гроші... загине в першому ж бою
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07.02.2024 14:46 Ответить
Для вас непридатний, для ВЛК - придатний. Там такі цілителі працюють, лікують будь-яку хворобу менш ніж за хвилину!
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07.02.2024 14:57 Ответить
Н - означає, наполегливість
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07.02.2024 14:40 Ответить
Наверняка интернет-навигация это выдумка самих погранцов что бы лохов стричь.
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07.02.2024 14:41 Ответить
Парамоша, твоя так звана "расєянская *********" взагалі нєлєпая помилка.
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07.02.2024 15:02 Ответить
пересмтаньте використовувати слово "ухилянти" до цивільних!!! ухилянти - це беркут із Дніпра, всі мусора і тцкашніки! якого буя ви цивільних обзиваете ухилянтами? вони присягу не давали
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07.02.2024 14:44 Ответить
ви так кажете, наче "ухилянт" це щось погане. В нас навіть президент 4-х кратний ухилянт, а не лох!
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07.02.2024 14:46 Ответить
І не тряпка...
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07.02.2024 15:09 Ответить
І нікому нічого не винен...
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07.02.2024 15:22 Ответить
Бо йому 42 роки.
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07.02.2024 22:19 Ответить
Скільки такий дрон з якісним тепловізором рятує життів на передовій, мені здається що більше чим з його допомогою виловлять ухилянтів...

а враховуючи те що там задіяний цілий загін прикордонників в хорошій екіпіровці та підготовкою, і додатково різні працівники інших силових структур яких відправили на посилення кордону та блок постів перед кордоном... це якись нонсен...
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07.02.2024 14:44 Ответить
Чотири повістки отримав? От дурний, то магічне число.
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07.02.2024 14:44 Ответить
я знаю одного, він їх чотири також ніби не отримав, і тато сказали: не йди...
він і не пішов...
навіть всевкраїнським гауляйтером став.
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07.02.2024 14:50 Ответить
Що? Це наш наступний президент?
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07.02.2024 15:10 Ответить
так. Зможе балотуватись.
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07.02.2024 15:24 Ответить
Перекличка дівчат у штанцях в коментах . Нічо і з вас медсестричок зроблять
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07.02.2024 14:45 Ответить
Жестоко.)
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07.02.2024 14:50 Ответить
так, перегнув, але вже заіпали ці "нафронтніки".
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07.02.2024 14:52 Ответить
Оці бігуни своїми штрафами пів бюджету наповнять!!!
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07.02.2024 15:01 Ответить
хай пробує ще. Тєорвєр ніхто не відміняв.
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07.02.2024 15:23 Ответить
Подозрительно много новостей с западного кордону в стиле - мы тут нужны,здесь ооочень много работы.Судя по всему хлопчики в камуфляже не жалеют зеленый нал для самопиара в прессе,похоже что и беглецы в большинстве подставные.
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07.02.2024 15:23 Ответить
Схоже на те. Який прикордонник при здоровому глузді відмовиться від кількох тисяч баксів? Кілька місячних зарплат за 5 хвилин, нічого, навіть, робити не треба, просто відвернутись і вдати, що нікого не бачиш. Це треба вже зовсім дебілом бути, щоб відмовитись...
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07.02.2024 15:37 Ответить
Я не понимаю, почему не дают выехать за границу? Просто надо брать расписку, что после войны они обязательно вернуться, с теми украинцами которые уже выехали.
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07.02.2024 15:28 Ответить
А якшо не хоче людина повертатися? Чи Україна - СРСР2.0 з прикордонником Карацупою шоб ніхто не втік? Яка різниця після війни повернеться він чи ні? Навпаки! Забрати громадянство і не пускати назад (як тут пропонують деякі). Будуть на теренах України одні герої. Під керівництвом найвеличнішого лідера **********. Розквітне країна!
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07.02.2024 16:19 Ответить
...ну от - готовий новий преЗедент для жлобів-сцикунів-уклоністів...не вистачає лише Бєні та його ******** телеканалізації Г+Г
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07.02.2024 15:40 Ответить
самий захищєний кордон в нас виходить з сусідами партнерами.
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07.02.2024 15:41 Ответить
Настойчивый! По нему разведка плачет...
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07.02.2024 15:46 Ответить
Нефартовий
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07.02.2024 16:41 Ответить
Пашлі на®уй зешобла.
Корея отдихає.
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07.02.2024 16:52 Ответить
Ох і наскіглило ж отих страждальців … 30 років жили в Україні, потерпали і чекали на сруськай мір, як і оті, з тимчасово окупованих територій на Сході, допоки і їх ***** не погнав на фронт проти України!!
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07.02.2024 20:01 Ответить
ТВАРИНИ!!!! ЦЕ НА ЦІ ДРОНИ ВИ ВИМАГАЄТЕ НА МАРОФОНІ???
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ!!!
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07.02.2024 21:36 Ответить
 
 