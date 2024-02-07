Мужчина четвертый раз за месяц пытался незаконно пересечь границу. Его снова задержали. ВИДЕО
44-летний житель Харькова четвертый раз за месяц попытался нелегально попасть за пределы Украины. За маршрут заплатил $3,5 тыс., но это не помогло.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.
Двух мужчин, двигавшихся в сторону границы, обнаружили благодаря дрону с тепловизором.
Когда их догнали и задержали, выяснилось, что оба уже не в первый раз пытаются незаконно перейти границу.
"24-летнего жителя Запорожской области пограничники остановили во второй раз, а 44-летний харьковчанин уже в четвертый раз в течение месяца пытался вне пунктов пропуска нелегально попасть за пределы Украины. Мужчины за 3,5 тыс. долларов США с каждого путешествующего, воспользовались интернет-услугой по навигации беспрепятственного маршрута в соседнюю страну", - говорится в сообщении.
Против мужчин составили админпротоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За маршрутку?
Дорогувато!
біжить тільки бидло без національної ідентичності
Модери, забаньте вже мене, втомився від дібілів і зелених ботів, що пишуть тупу пропагандистську куйню.
помиляєшся, сцикуха. Навіть мої діти з русосранцями спілкуватись не будуть. А такому гівну як ти я до кінця життя руки не подам. Пітор вонючий , біомаса ******
будьте ви не ладні ті, хто погукав війну в мою країну.
а враховуючи те що там задіяний цілий загін прикордонників в хорошій екіпіровці та підготовкою, і додатково різні працівники інших силових структур яких відправили на посилення кордону та блок постів перед кордоном... це якись нонсен...
він і не пішов...
навіть всевкраїнським гауляйтером став.
Корея отдихає.
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ!!!