Мужчина четвертый раз за месяц пытался незаконно пересечь границу. Его снова задержали. ВИДЕО

44-летний житель Харькова четвертый раз за месяц попытался нелегально попасть за пределы Украины. За маршрут заплатил $3,5 тыс., но это не помогло.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Двух мужчин, двигавшихся в сторону границы, обнаружили благодаря дрону с тепловизором.

Когда их догнали и задержали, выяснилось, что оба уже не в первый раз пытаются незаконно перейти границу.

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"24-летнего жителя Запорожской области пограничники остановили во второй раз, а 44-летний харьковчанин уже в четвертый раз в течение месяца пытался вне пунктов пропуска нелегально попасть за пределы Украины. Мужчины за 3,5 тыс. долларов США с каждого путешествующего, воспользовались интернет-услугой по навигации беспрепятственного маршрута в соседнюю страну", - говорится в сообщении.

Против мужчин составили админпротоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.

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