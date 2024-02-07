"Очередной город-призрак на карте Украины. Зона сплошного геноцида": Юрий Бутусов показал, как выглядит сейчас Авдеевка. ВИДЕО
Российские войска продолжают стирать с лица земли Авдеевку. Враг непрерывно штурмует город. От населенного пункта остались одни развалины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, город после прихода оккупантов превратился в сплошные руины: снесены дома, больницы, уничтожены детские площадки. Журналист Юрий Бутусов показал, как выглядит сейчас Авдеевка.
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- хуже Нє будєт
- сайдёмся пасєрєдінє
- просто пірістать стрілять
- я-ні-лох
- аружиє убірітє
- рузкіє тоже люді
- шашликі в має
- я-ні-тряпка
- пачіму етот гєнєрал мєня пугаєт
- єслі б тратілі на оборону, то нє маглі б строить дорогі
- і б втрачав по сім мільярдів на місяць
- пачіму мьі нє в наті
...
Біосміття яке там живе цього не оцінить, для них расєюшка понад усе
Тому українці її боронять.
Бо без української Авдіївки, Мар'їнки, Новоміхайливки, та всіх інших, не буде ні Дніпра, ні Житомира, ні Франківська, тощо..
Є ще одна дивина: до створення "Ставки" успішність дій ЗСУ була досить висока, а от після...
Можете назвати мене "конспірологом", але... Я бачу ситуацію саме так.