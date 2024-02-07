Оккупанту не удалось спрятаться за БМП от украинского дрона на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Российский захватчик отчаянно пытался спрятаться от дрона пограничников, однако ему это не удалось. Защитники ликвидировали врага с помощью гранаты, сброшенной с дрона.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Птичка пограничников бригады Гвардии наступления "Месть" зафиксировала захватчика на Бахмутском направлении. Увидев уничтоженный БМП, военнослужащий РФ надеялся спрятаться, однако и там его достала граната", - сообщили пограничники
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