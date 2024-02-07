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Оккупанту не удалось спрятаться за БМП от украинского дрона на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Российский захватчик отчаянно пытался спрятаться от дрона пограничников, однако ему это не удалось. Защитники ликвидировали врага с помощью гранаты, сброшенной с дрона.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Птичка пограничников бригады Гвардии наступления "Месть" зафиксировала захватчика на Бахмутском направлении. Увидев уничтоженный БМП, военнослужащий РФ надеялся спрятаться, однако и там его достала граната", - сообщили пограничники

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Автор: 

армия РФ (19224) Госпогранслужба (6431) ликвидация (3538) Бахмут (1602)


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Видео похоже совсем свежее, буквально вчерашнее.
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07.02.2024 21:39 Ответить
Розігравали орка, перед кончиною його!!
Дали час, за життя його нікчемне помислити….
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07.02.2024 21:40 Ответить
Живуча падаль але дронич таки заїбав гниду.
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07.02.2024 21:40 Ответить
Набігався, та подох втомлений.
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07.02.2024 21:48 Ответить
Звісно, в личака були різні варіанти нікчемного життя, але лише до перетину кордону.
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07.02.2024 21:54 Ответить
Викурювали кацапа , як таргана переляканого
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07.02.2024 22:05 Ответить
руся, де ти? А я тебе бачу!
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07.02.2024 22:20 Ответить
Воно не від подриву гранати померло - воно побігло до накабздона загнане роєм дрончиків)
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08.02.2024 01:29 Ответить
Гра в жмурки. Орк програв.
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08.02.2024 09:50 Ответить
 
 