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Новости Видео Война
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Усиление ПВО, повышение дальнобойных возможностей и максимальные системные потери РФ, - Зеленский о главных задачах в этом году. ВИДЕО

Обращение президента Украины Владимира Зеленского в конце 714-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Наши воины, наши боевые бригады. Сегодня есть за что отметить 47-ю отдельную механизированную бригаду. Это Авдеевское направление. Спасибо вам, воины, за вашу храбрость. Марьинское направление - 79-я отдельная бригада ДШВ. Спасибо! Бахмутское направление 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" - молодцы, воины! Северское направление - 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы и 81-я отдельная аэромобильная бригада. Спасибо всем вам, воины, за вашу крепость! И, конечно, наши артиллеристы - 40-я отдельная артиллерийская бригада, спасибо за точность!

Спасибо всем, кто воюет ради нашего государства, кто защищает украинское небо, кто защищает для Украины безопасность в Черном море. Спасибо всем, кто помогает нам! И каждому, кто работает ради того, чтобы Украина могла выстоять и достичь своих собственных целей в войне.

Можем победить – должны победить!

Слава Украине!", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


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Топ комментарии
+50
Зеленський йди у відставку - врятуй Україну
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07.02.2024 21:42
+42
«Наше завдання цього року…» - 20 травня на вихід….)
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07.02.2024 21:45
+24
Коли ж це безталанне чмо навіки стулить свою смердючу пельку???
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07.02.2024 21:46
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Зеленський йди у відставку - врятуй Україну
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07.02.2024 21:42 Ответить
Ставити рядом зеленський і Україна занадно принизливо для України.
Давайте підкоректуєм гасло: зе йди в сраку, іди нах#й!
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07.02.2024 22:10 Ответить
Язиком працювати він вміє, а ********** шукати - з цим біда - мозок не працює в цьому напрямку
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08.02.2024 05:17 Ответить
да он и языком нихера не умеет без суфлера . надо чтобы ВР запретила вовочке давать интервью западным телеканалам и газетам . у вовы язык сам по себе а мозги отдельно . Два года нас кроют ракеты ***** . а вова ****** в интервью что ***** наверно не знает что эти ракеты убивают мирных людей . ну если у тебя есть мозги ну подумай ***** что ты говориш .И эти долбоебы на западе сравнивают вову и УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЯ . Вы себе можете представить когда гитлер уничтожал бомбежками и ракетами фау города Британии чтобы ЧЕРЧИЛЬ сказал что гитлер наверно не знает сколько мирных людей гибнет каждый день от бомб и ракет в лондоне манчестере бирмингеме
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08.02.2024 06:52 Ответить
о, а ось "атвєтка" за сьогодні падлєтєла.... Патужна .
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07.02.2024 21:42 Ответить
Нікчема фсбешна.
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07.02.2024 21:44 Ответить
Та він зрадник на волонтерських засадах, бо ФСБ в агенти наркоманів не беруть!
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07.02.2024 22:06 Ответить
Коротишка , постійно з гори бреше і думає ,украінчіки мурахи , вірять ЗРАДНИКУі МАРОДЕРУ на крові?ЯКИЙ , ще рік ,тобі 2 місяці і ВСЬО ! Ст 111
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07.02.2024 23:51 Ответить
«Наше завдання цього року…» - 20 травня на вихід….)
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07.02.2024 21:45 Ответить
Не на вихід, а на вхід... в буцигарню!!!
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07.02.2024 21:50 Ответить
Не на вихід, а на вхід... в буцигарню!!!
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07.02.2024 21:51 Ответить
Не на вихід, а на вхід... в буцигарню!!!
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07.02.2024 21:54 Ответить
Хлопці, не сперечайтесь, нумо по порядку - спочатку вихід, і тут же вхід до буцегарні!
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07.02.2024 21:59 Ответить
Що ви що ви !
- третій майдан це маскавіти арганізовують , вон сколько автозаків закупив вмістом допомоги на фронт,
Янукович, Чаушеску, Хусейн всі вони теж думали що боги (
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08.02.2024 07:44 Ответить
Мамкін стратег...
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07.02.2024 21:46 Ответить
Коли ж це безталанне чмо навіки стулить свою смердючу пельку???
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07.02.2024 21:46 Ответить
Значит сидеть, терпеть,заклыкаты
А контранступление уже закончилось?
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07.02.2024 21:46 Ответить
Що би ти не ****** зе а Залужний всеодно номер 1.
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07.02.2024 21:47 Ответить
Ці покидьки закривають програму допомоги ВПО, якісь крихти, що допомагали винаймати хоч щось для проживання(
Тепер наші родини змушені виїжджати на окуповані , там нам дадуть аусвайси, погонять на "вибори пу",
дітей промиють пропагандою -
це такий подарунок ларьочника з ОПи на роковини кривавої війни,
соупадєніє?
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07.02.2024 21:47 Ответить
тим часом ми, крок за кроком, битва за битвою, вiступаємо на полi бою - на багатьох дiлянках просто нема чим їх стримувати... вiн свого добився. а нам всiм - черговий гундосик.
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07.02.2024 21:48 Ответить
З 2019 року до такого воно і не додумалося!!
Але ж сьогодні 07.‎02.‎2024, 714 доба війни,

55 діб - до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
Тому йому і пишуть, під кінець… а він глаголить, без пояснення, чому не робив це раніше !! ДОЗ, ракетні програми, СТУГНИ ….
У Генпрокурора це краще знають, ст.28 ККУ !
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07.02.2024 21:49 Ответить
І цьому всьому дуже заважає Залужний?
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07.02.2024 21:50 Ответить
Ага, для цього треба звільнити військове керівництво, яке не допустило повної окупації, очистило від загарбників половину територій й влаштувати в Генштабі 95-й квартал. Єрмак може й ЗСУ керувати разом із Шурмою й Татаровим.
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07.02.2024 21:51 Ответить
стратеХ...
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07.02.2024 21:53 Ответить
Давайте скажем просто ху#ло!
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07.02.2024 22:04 Ответить
Нєа, ху#лятко
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07.02.2024 22:39 Ответить
Бла-бла-бла
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07.02.2024 21:56 Ответить
А наше завдання - дати копняка безтолковому ішаку. І чим скоріше тим краще для країни. Тупорилий ішак - це баласт, якого треба якимось чином позбутись.
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07.02.2024 21:57 Ответить
Ну що ж ви плутаєте рило зейла з інтелігентним обличчям віслюка
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07.02.2024 22:03 Ответить
Як би ото дотягнутися до його горлянки і врятувати від буцегарні.
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07.02.2024 21:57 Ответить
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07.02.2024 21:58 Ответить
Давлят - нема в нас достатньо зброі шоб відбитися
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07.02.2024 22:00 Ответить
За кількістю подяк на хвилину він зараз собачку нагадує, що на бардачку в авто сидить і головою ківає під час руху.
Тільки ця псина за 5 років такий бардак створила, що просто мама не горюй.
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07.02.2024 22:00 Ответить
Браслети свої з іменами полонених куди подів атєц_нації ?

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07.02.2024 22:01 Ответить
Поки що, максимальних системних втрат від твоєї діяльноті зазнає саме Україна. І кінця-краю цьому жаху не проглядається...
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07.02.2024 22:03 Ответить
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07.02.2024 22:05 Ответить
Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
2 год
Нардеп Слуга народу Богдан Торохтій задекларував, що під час повномасштабного вторгнення він придбав 2 елітних автомобілі Mercedes G400 за 10000 грн кожний.
При цьому ринкова вартість таких автомобілів 150000 доларів.
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07.02.2024 22:08 Ответить
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07.02.2024 22:09 Ответить
POTUZHNA
атвЄтка
Потужна.......
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07.02.2024 22:10 Ответить
Зеленський правильно розуміє завдання на цей рік. Чому ж він нічого не робить для виконання цих завдань? А якщо і робить, то так недолуго. Невже такий криворукий і тупоголовий?
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07.02.2024 22:13 Ответить
Хто поклав лапу на тему дронів? Якусь жінку поставили керувати , замість досвідчених спеців. БЛИН, кожна влада робить з чогось монополію для себе, коханих
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07.02.2024 22:15 Ответить
О така мала зелена падлюка, а загубить всю країну.
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07.02.2024 22:16 Ответить
Шоб тобі повилазило. Потужно повилазило.
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07.02.2024 22:21 Ответить
Ракетна атака на Київщину: постраждали 3 людини, пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир, будинок культури, заклад освіти, поштове відділення, 12 автоДжерело:

цуки - депутати, ВИ КОЛИ ПОВЕРНЕТЕ НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ ? Дайте людям мати авто по европейським цінам . Досить АВТОБАРИГАМ заробляти на українцях ‼️‼️
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07.02.2024 22:27 Ответить
Почекай. Бабла не вистачає. Зараз там як придумають де його взяти- не до тачок буде...
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07.02.2024 22:37 Ответить
Що ж це за українці з яких не лупити три шкури ?!
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08.02.2024 07:36 Ответить
УРЯД НАЦіОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ - посилить державу, суспільство та можливо збереже тобі життя і всім…!!!!
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07.02.2024 22:31 Ответить
Скільки можна брехати і погрожувати? Чим ти збираєшся завдавати системних втрат ворогу, асфальтом? Там де ти - там повний завал. Не чіпай хоч Головнокомандувача, хай воює тим, що є. Це остання довіра людей з твоєї команди.
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07.02.2024 22:35 Ответить
Евровидение готовит рояль для Зе.
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07.02.2024 22:35 Ответить
Мільярд дерев
4 тис дол зарплата вчителів
закінчити війну
мільйон дронів в 2024 році
що цей балабол ще придумає?
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07.02.2024 22:39 Ответить
завдасть втрати ращці хером по піаніну
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07.02.2024 22:45 Ответить
Якщо в Україні відбудеться системна втрата "зезедента",то таку системну втрату вже варто вважати непоганим прибутком для України і її народу
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07.02.2024 22:57 Ответить
А як же "2023 - рік перемоги"? А тепер 2024 шоб лиш патєрпєть і не здохнути? Нормально, нормально...
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07.02.2024 23:00 Ответить
Ходить по хатам чорний призєдєнь і роздає чорні причорні шашличкі )))
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08.02.2024 07:32 Ответить
Зелений - закопайся сам. Будь хоч шреком а не жабою.
Тварина - скільки людей із-за тебе загинуло.
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07.02.2024 23:00 Ответить
Жодного коментаря на підтримку Стюарта від його фанів.

Соромно чи страшно, що нах пошлють?
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07.02.2024 23:21 Ответить
вони тут не читають, вони срещенка і абдристовича слухають
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07.02.2024 23:28 Ответить
А що з завдань попереднього року ЗЄ виконав?
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08.02.2024 00:11 Ответить
******* на форумах) який це зепідор, у Вас тільки на це вистачачає яїць) Ви все чекаєте коли Ми повернемося і п порядки наведемо) Открию Вам прикол) Ми можемо не повернутися, поки Ви ***** не робете) ДУМАЙТЕ)
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08.02.2024 00:14 Ответить
Закликаю тебе яйцями по 17 - ВЕРНИСЬ.
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08.02.2024 07:30 Ответить
Коли я повернуся, я вставою свою подружгу м4 а2 в твій шоколалний глаз) Чекай)
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08.02.2024 21:47 Ответить
Коли ти падло зеленське передоз зловиш...? Чим скоріше ти 🤡 здохнеш тим більше українського життя збережеться !
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08.02.2024 00:14 Ответить
По більший мірі звиздять ті, хто цього під.ра не вибирав ! А ті хто вибрав , то виїхали за кордон , так і тут топлять за те чмо 🤡 ...треба повернути їх ,хто за 🤡 до України ! Суки вибрали війну ...замість Миру аби не Порох ! прокляті потвори !
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08.02.2024 00:21 Ответить
В цьому році? А ти не *****, поц?
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08.02.2024 00:28 Ответить
Яке воно кончене!
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08.02.2024 00:44 Ответить
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08.02.2024 00:49 Ответить
Ни про незаконную слежку за журналистами, ни про антиконституционный законопроект о мобилизации...., пронюханный трижды уклонист и сцыкун который боится брать на себя ответственность за свои действия и бездействия...., хотя о чем это я... , перед 24 февраля зеленый обещал шашлыки, а Байден все нагнетал, ведь наше СБУ лучше знало что и как делать
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08.02.2024 01:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G1Jng5-mY-o Це ще пізній Кучма, чи вже ранній Янукович?
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08.02.2024 04:51 Ответить
Закупка автозаків - концепція перемоги
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08.02.2024 07:28 Ответить
і що цей відеогундос для цього пропонує зробити? збільшити податки і далі звинувачувати всіх у тому, що в ЗСУ немає снарядів, ракет, зброї?
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08.02.2024 07:43 Ответить
Сволото ********!
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08.02.2024 08:56 Ответить
проблема зеленського відсутність довіри уже не тільки українців , партнерів та ЗСУ але й тих зелебобіків що за нього голосували , втратити довіру легко ,а от повернути та відмитись від корупційного бруду практично нереально в сьогоднішніх умовах і вихід у нього один - про це ще на початку сказав Степан Ількович
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08.02.2024 09:09 Ответить
Можливо головним завданням для України і українців буде позбавитись одного криворагульного і 5-7 детективних менеджерів? Бо все вказує на те що Україна не переживе 24 року
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08.02.2024 12:32 Ответить
 
 