Усиление ПВО, повышение дальнобойных возможностей и максимальные системные потери РФ, - Зеленский о главных задачах в этом году. ВИДЕО
Обращение президента Украины Владимира Зеленского в конце 714-го дня войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Наши воины, наши боевые бригады. Сегодня есть за что отметить 47-ю отдельную механизированную бригаду. Это Авдеевское направление. Спасибо вам, воины, за вашу храбрость. Марьинское направление - 79-я отдельная бригада ДШВ. Спасибо! Бахмутское направление 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" - молодцы, воины! Северское направление - 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы и 81-я отдельная аэромобильная бригада. Спасибо всем вам, воины, за вашу крепость! И, конечно, наши артиллеристы - 40-я отдельная артиллерийская бригада, спасибо за точность!
Спасибо всем, кто воюет ради нашего государства, кто защищает украинское небо, кто защищает для Украины безопасность в Черном море. Спасибо всем, кто помогает нам! И каждому, кто работает ради того, чтобы Украина могла выстоять и достичь своих собственных целей в войне.
Можем победить – должны победить!
Слава Украине!", - сказал Зеленский.
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Давайте підкоректуєм гасло: зе йди в сраку, іди нах#й!
- третій майдан це маскавіти арганізовують , вон сколько автозаків закупив вмістом допомоги на фронт,
Янукович, Чаушеску, Хусейн всі вони теж думали що боги (
А контранступление уже закончилось?
Тепер наші родини змушені виїжджати на окуповані , там нам дадуть аусвайси, погонять на "вибори пу",
дітей промиють пропагандою -
це такий подарунок ларьочника з ОПи на роковини кривавої війни,
соупадєніє?
Але ж сьогодні 07.02.2024, 714 доба війни,
55 діб - до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
Тому йому і пишуть, під кінець… а він глаголить, без пояснення, чому не робив це раніше !! ДОЗ, ракетні програми, СТУГНИ ….
У Генпрокурора це краще знають, ст.28 ККУ !
Тільки ця псина за 5 років такий бардак створила, що просто мама не горюй.
@oUqXP4RXQRmPtlw
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2 год
Нардеп Слуга народу Богдан Торохтій задекларував, що під час повномасштабного вторгнення він придбав 2 елітних автомобілі Mercedes G400 за 10000 грн кожний.
При цьому ринкова вартість таких автомобілів 150000 доларів.
атвЄтка
Потужна.......
цуки - депутати, ВИ КОЛИ ПОВЕРНЕТЕ НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ ? Дайте людям мати авто по европейським цінам . Досить АВТОБАРИГАМ заробляти на українцях ‼️‼️
Мільярд дерев 4 тис дол зарплата вчителів закінчити війну мільйон дронів в 2024 роціщо цей балабол ще придумає?
Тварина - скільки людей із-за тебе загинуло.
Соромно чи страшно, що нах пошлють?