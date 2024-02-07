Усиление ПВО, повышение дальнобойных возможностей и максимальные системные потери РФ, - Зеленский о главных задачах в этом году. ВИДЕО

Обращение президента Украины Владимира Зеленского в конце 714-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Наши воины, наши боевые бригады. Сегодня есть за что отметить 47-ю отдельную механизированную бригаду. Это Авдеевское направление. Спасибо вам, воины, за вашу храбрость. Марьинское направление - 79-я отдельная бригада ДШВ. Спасибо! Бахмутское направление 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" - молодцы, воины! Северское направление - 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы и 81-я отдельная аэромобильная бригада. Спасибо всем вам, воины, за вашу крепость! И, конечно, наши артиллеристы - 40-я отдельная артиллерийская бригада, спасибо за точность!

Спасибо всем, кто воюет ради нашего государства, кто защищает украинское небо, кто защищает для Украины безопасность в Черном море. Спасибо всем, кто помогает нам! И каждому, кто работает ради того, чтобы Украина могла выстоять и достичь своих собственных целей в войне.

Можем победить – должны победить!

Слава Украине!", - сказал Зеленский.