Оккупант застрелился в воронке от снаряда во время боя в Крынках. ВИДЕО
Оккупант пустил себе пулю в голову во время боя в Крынках на левом берегу Херсонщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент самоубийства россиянина в воронке от снаряда.
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+15 govtva
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+13 Qq Qqq #455433
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+12 Sergei M #570318
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1. за спробу самотужки дістатися тилу - його загород-загони розстріляють.
2. якщо поранений - евакуації не буде гарантовано.
Тому і клякнуть у вирвах навіть коли бачать, що прямо на них скид гранат іде.
Тому і стріляють себе навіть коли немає поранень.
До того, що спереду страшне ЗСУ вбиває, а ззаду командири і загород-загони вбивають - вони вже дотумкали. Тому і клякнуть. Нічого, скоро дотумкають, що командирів і загород-загонів менше, ніж ЗСУ, і перестріляти командирів - ЗНАЧНО легше. ЗСУ якісно навчає.
И никогда не относись так пренебрежительно к противнику - всегда можешь получить копытом в яйца даже от козы в щекотливой ситуации!
Через стрес і страх не кожен російськомовний ванька здатний порішити себе з першої спроби .
А тут самогубець, який зламався від розпачу, безнадії і больового шоку. Дивно, що ви бачите те, чого немає. Бідних чмобів ідеалізують тільки росіяни.
. . .
і мя снарядАм лішилі "кАнца"
ну а заслужено потерпевшему - здоровья и место в первых рядах на концерте Кобздона