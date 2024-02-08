Оккупант застрелился в воронке от снаряда во время боя в Крынках. ВИДЕО

Оккупант пустил себе пулю в голову во время боя в Крынках на левом берегу Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент самоубийства россиянина в воронке от снаряда.

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