Бойцы ССО штурмуют вражескую позицию: "Там четыре п#дара. Ждем взрыва и сразу начинаем". ВИДЕО
На одном из операционных направлений подразделения ССО провели сложную и эффективную спецоперацию, в результате которой Силы обороны смогли улучшить свое оперативно-тактическое положение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, целью операции был захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям сил обороны не удавалось несколько месяцев.
Под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БПЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий. Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а два горе-десантника противника были захвачены в плен.
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Данилов може це хронологічно показати з 2022 року, як вони уболівали за Україну! Навіть, змушені у тилу, оті фліски зелені вдягнути та якесь «символізуюче» темне убрання (Данило, в курсі його «іміджу»)!!
Це Стефанчук з корнієнком, якісь альтернативи за Регламентом ВРУ майструють чи маніпулюють, аби ОСОБИСТО видпетляти від Захисту України!! Співпадіння чи навмисно…
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