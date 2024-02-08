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Бойцы ССО штурмуют вражескую позицию: "Там четыре п#дара. Ждем взрыва и сразу начинаем". ВИДЕО

На одном из операционных направлений подразделения ССО провели сложную и эффективную спецоперацию, в результате которой Силы обороны смогли улучшить свое оперативно-тактическое положение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, целью операции был захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям сил обороны не удавалось несколько месяцев.

Под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БПЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий. Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а два горе-десантника противника были захвачены в плен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ССО высадились на добывающую платформу в Черном море и уничтожили оборудование для управления иранскими дронами. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4053) ССО (526) бой (165)


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Топ комментарии
+23
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.02.2024 10:47
+17
Гарна робота! Слава ЗСУ!
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08.02.2024 10:47
+12
Захисники боронять Україну щоденно, 24/7, а у ВРУ та КМУ з отими ОПУ, зміни да законодавства мусолять, щоб самим не йти Захищати Україну!
Данилов може це хронологічно показати з 2022 року, як вони уболівали за Україну! Навіть, змушені у тилу, оті фліски зелені вдягнути та якесь «символізуюче» темне убрання (Данило, в курсі його «іміджу»)!!
Це Стефанчук з корнієнком, якісь альтернативи за Регламентом ВРУ майструють чи маніпулюють, аби ОСОБИСТО видпетляти від Захисту України!! Співпадіння чи навмисно…

08.‎02.‎2024 715 доба війни

54 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…??!!🤑🤑🤑🤑🫢🫢🫢
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08.02.2024 10:50
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.02.2024 10:47 Ответить
Віропітечка безмозка, ти звідки пишеш? І коли вже дозвонишся, чи тебе навіть вигаданий лох послав?
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08.02.2024 15:36 Ответить
Примітив, то може мені на фронт, тебе обгидженого захищати, поки ти на дивані повоюєш?
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08.02.2024 15:38 Ответить
Себе захищай або попроси щоб за тебе син лохородиці воював.
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08.02.2024 15:45 Ответить
Що, злилось? Не здатне нікого захистити. Твій максимум, смердіти. Смерди далі, немічне.
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08.02.2024 16:14 Ответить
Хто тут злився так це ти віропітечка яка не може дозвонитися до своєї химери та розповісти чим ця химера помагає, помолися та хай такий непотріб як захищає твоя химера, а не инші люди, але все що ти можеш це скиглити, скиглити та скиглити, нікчемна віропітечка.
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08.02.2024 16:20 Ответить
Цікаво чому віропітечка вважає себе не примітивом, адже лише печерні люди вірять у вигаданих богів.
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08.02.2024 15:49 Ответить
Яким ідіотом потрібно бути, щоб боротися з Богом, взявши собі ніком "
Чи ти, по своїй притітивності, не знаєш, хто це?
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08.02.2024 16:24 Ответить
Уявляєш собі знаю хто це, і ніхто з твоєю химерою не бореться, бо нема з ким, тільки з відбитим стадом котре вірить у вигадану ними ж потвору.
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08.02.2024 16:27 Ответить
Нікчемна віропітечка, тобі навіть не варто згадувати про античну міфологію, бо в порівнянні з нею твоя нікчемна недорелігя не витримує жодної критики.
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08.02.2024 16:40 Ответить
ага, значить Гермес теж бог, най буде.
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08.02.2024 17:13 Ответить
То що там химера каже?
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08.02.2024 15:38 Ответить
У хемери і спитай.
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08.02.2024 15:41 Ответить
Так ти ж донеї постійно голосиш, тому тобі краще знати.
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08.02.2024 15:44 Ответить
Якщо мізків немає, скористайся інтернетом. Забий в пошуковик "химера", щоб не ганьбитись. Та, схоже, що для тебе ганьба, це норма.
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08.02.2024 16:17 Ответить
Якщо мізкив не має, віропітечка, то я тобі поясню - химера вигадана мерзенна істота, тепе,р недорозвинена, тобі доходить?
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08.02.2024 16:22 Ответить
*тепер,
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08.02.2024 16:23 Ответить
Хоч загугли. примітиве. Це ж твоя улюблена тем, "грецька міфологія".
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08.02.2024 16:26 Ответить
Примітивна тут тільки печерна віропітечка котра вірить, що професійна повія народила від сирості її лоха при живому чоловіку
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08.02.2024 16:29 Ответить
То що? Додзвонилась? Коли твій лох пришле снаряди?
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08.02.2024 16:37 Ответить
Схоже для віропітечки скиглити до химери не ганьба та ще й показувати свою тупість цим хвалячись.
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08.02.2024 16:24 Ответить
Гарна робота! Слава ЗСУ!
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08.02.2024 10:47 Ответить
Захисники боронять Україну щоденно, 24/7, а у ВРУ та КМУ з отими ОПУ, зміни да законодавства мусолять, щоб самим не йти Захищати Україну!
Данилов може це хронологічно показати з 2022 року, як вони уболівали за Україну! Навіть, змушені у тилу, оті фліски зелені вдягнути та якесь «символізуюче» темне убрання (Данило, в курсі його «іміджу»)!!
Це Стефанчук з корнієнком, якісь альтернативи за Регламентом ВРУ майструють чи маніпулюють, аби ОСОБИСТО видпетляти від Захисту України!! Співпадіння чи навмисно…

08.‎02.‎2024 715 доба війни

54 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…??!!🤑🤑🤑🤑🫢🫢🫢
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08.02.2024 10:50 Ответить
Хижаки! Честь і шана!
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08.02.2024 11:00 Ответить
Згадав кацап про діда з Польщі, в тому положенні,де він перебував можна про багато чого договоритись. Молодці воїни! Нехай береже вас Господь!
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08.02.2024 12:34 Ответить
Кацапам місце тільки в пеклі , бо це не люди , а заторможені алкаші і наркомани , яких женуть в Украіну на убой 🤬
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08.02.2024 13:18 Ответить
Профі, що тут ще скажеш крім величезної подяки
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08.02.2024 14:45 Ответить
Ти диви, дійсно підора спіймали! У Польщу подорожував...
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08.02.2024 20:02 Ответить
 
 