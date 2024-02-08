В Днепре расформируют полк особого назначения ГУНП области, все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду "Лють". ВИДЕО
Полк полиции особого назначения, члены которого отказались воевать в составе штурмовой бригады "Лють", расформируют, а спецназовцев переведут в "Лють" согласно законодательству.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины генерал полиции Александр Фацевич.
"Реагируя на единичный и недопустимый факт, что имел место в Днепропетровской области, руководством Национальной полиции принято решение о расформировании полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, и все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють" в порядке ст. 65 Закона Украины "О Национальной полиции Украины", - сказал он.
В Нацполиции напомнили о том, что в 2023 году были приняты изменения в закон "О Национальной полиции", в соответствии с которыми полицейские особого назначения могут участвовать в обороне нашей страны путем непосредственного ведения боевых действий.
Несмотря на то, что правоохранители с начала полномасштабного вторжения получили ряд дополнительных функций, именно спецназовцы стали крепкой основой в борьбе с врагом.
"Полицейские особого назначения из разных регионов, как и полицейские других подразделений, в составе бригады "Лють", а также сводных отрядов ежедневно защищают Украину и остаются верны присяге на верность украинскому народу", - добавляет Нацполиция.
Напомним, 5 февраля соцсетями разлетелись видео конфликта в полиции Днепропетровской области, на котором заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис спорит вроде бы из-за того, что спецназовцы отказывались идти воевать в составе штурмовой бригады "Лють".
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