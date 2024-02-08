РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7859 посетителей онлайн
Новости Видео
19 078 109

В Днепре расформируют полк особого назначения ГУНП области, все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду "Лють". ВИДЕО

Полк полиции особого назначения, члены которого отказались воевать в составе штурмовой бригады "Лють", расформируют, а спецназовцев переведут в "Лють" согласно законодательству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины генерал полиции Александр Фацевич.

"Реагируя на единичный и недопустимый факт, что имел место в Днепропетровской области, руководством Национальной полиции принято решение о расформировании полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, и все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють" в порядке ст. 65 Закона Украины "О Национальной полиции Украины", - сказал он.

В Нацполиции напомнили о том, что в 2023 году были приняты изменения в закон "О Национальной полиции", в соответствии с которыми полицейские особого назначения могут участвовать в обороне нашей страны путем непосредственного ведения боевых действий.

Несмотря на то, что правоохранители с начала полномасштабного вторжения получили ряд дополнительных функций, именно спецназовцы стали крепкой основой в борьбе с врагом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сколько еще агентов работает по методичке ФСБ?": военнослужащий Николай Серга прокомментировал скандальное заявление Безуглой. ВИДЕО

"Полицейские особого назначения из разных регионов, как и полицейские других подразделений, в составе бригады "Лють", а также сводных отрядов ежедневно защищают Украину и остаются верны присяге на верность украинскому народу", - добавляет Нацполиция.

Напомним, 5 февраля соцсетями разлетелись видео конфликта в полиции Днепропетровской области, на котором заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис спорит вроде бы из-за того, что спецназовцы отказывались идти воевать в составе штурмовой бригады "Лють".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили беспилотником по полицейскому авто на Днепропетровщине: правоохранители не пострадали. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16468) скандал (4475)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+64
Ждем новостей о плывущих через Тису полицаев.
показать весь комментарий
08.02.2024 12:15
+38
Ну как минимум таких ********* не будет в полиции.
показать весь комментарий
08.02.2024 12:17
+36
ще б депутатів, суддів і прокурорів до цього списку нам в поміч
показать весь комментарий
08.02.2024 12:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Цікаво, невже інакше не можна було?
Якщо я правильно зрозумів, вони не відмовлялись, лише пропонували, щоб іхні командири та начальники теж йшли.
Якщо главменти залишаються в кабінетах, відправляючи підлеглих у військо, це мотивує підлеглих?
Фацевич думає, що загнані палкою до війська менти будуть ефективні?
показать весь комментарий
08.02.2024 14:12 Ответить
І отого вбивцю з Дніпр не забудьте Залютить )
показать весь комментарий
08.02.2024 14:51 Ответить
Я так розумію, ож це ці не хочуть воювати. Усяка іншака беркутня хоче, але її не відпускають, Бо хтось мусай шроші заробляти начальству.
показать весь комментарий
08.02.2024 14:54 Ответить
Розформують - тобто звільнять і розпустять підрозділ....
Бажаючим залишитись в "системі" запропонують поповнинти лави Люті, а інші 98% звільнених поповнять ряди "тітушок" та "приватних охоронних підприємств"
показать весь комментарий
08.02.2024 15:20 Ответить
Тільки так можна навчити "родіну любить"
показать весь комментарий
08.02.2024 15:52 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2024 16:14 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2024 21:16 Ответить
Розголос робить дива!
показать весь комментарий
08.02.2024 16:49 Ответить
Не "Одиничний", а "Поодинокий"!

Русняві поліцейські керівники не можуть Українською!
показать весь комментарий
08.02.2024 21:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 