Лубинец обратился в ООН и Красный Крест из-за незаконных приговоров 33 украинским военнопленным в "ДНР". ВИДЕО

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за очередных незаконных судилищ оккупантов над украинскими защитниками в так называемой "ДНР".

Об этом Лубинец сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз так называемый "суд" террористической группировки "ДНР" осуждает наших граждан. На этот раз 33 украинских военных получили сроки от 27 до 29 лет заключения. Их обвинили в обстрелах жилых домов так называемой "республики".

Циническое решение несуществующего "Верховного суда ДНР" в день, когда в результате российской ракетной атаки по жилым домам городов Украины гибнут мирные украинцы", - написал он.

Лубинец отметил, что оглашенные приговоры производятся непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями, и являются незаконными. Такой "суд" есть нарушение права на справедливый судебный процесс и очередное военное преступление России.

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Кроме того, вынесенные так называемым "судом" квазиобразования "ДНР" приговоры являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток, их можно считать военным преступлением.

"Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они вправе осуществлять правосудие на этой территории".

Я, как Омбудсман Украины, обращусь с официальными письмами в ООН и МККК для фиксации нарушений норм международного гуманитарного права.

Призываю мировое сообщество усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских защитников, которые со своей земли прогоняют врага. Мы боремся не только за территорию, но и за каждого нашего человека и вернем всех", - подчеркнул омбудсман.

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