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Лубинец обратился в ООН и Красный Крест из-за незаконных приговоров 33 украинским военнопленным в "ДНР". ВИДЕО

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за очередных незаконных судилищ оккупантов над украинскими защитниками в так называемой "ДНР".

Об этом Лубинец сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз так называемый "суд" террористической группировки "ДНР" осуждает наших граждан. На этот раз 33 украинских военных получили сроки от 27 до 29 лет заключения. Их обвинили в обстрелах жилых домов так называемой "республики".

Циническое решение несуществующего "Верховного суда ДНР" в день, когда в результате российской ракетной атаки по жилым домам городов Украины гибнут мирные украинцы", - написал он.

Лубинец отметил, что оглашенные приговоры производятся непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями, и являются незаконными. Такой "суд" есть нарушение права на справедливый судебный процесс и очередное военное преступление России.

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Кроме того, вынесенные так называемым "судом" квазиобразования "ДНР" приговоры являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток, их можно считать военным преступлением.

"Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они вправе осуществлять правосудие на этой территории".

Я, как Омбудсман Украины, обращусь с официальными письмами в ООН и МККК для фиксации нарушений норм международного гуманитарного права.

Призываю мировое сообщество усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских защитников, которые со своей земли прогоняют врага. Мы боремся не только за территорию, но и за каждого нашего человека и вернем всех", - подчеркнул омбудсман.

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Автор: 

военнопленные (1070) приговор (1216) Лубинец Дмитрий (459)


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ну що там імпотенти цього разу стурбованість чи занепокоєння ? що ще повинна зробити кацапія щоб її вигнали з ООН ?
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08.02.2024 13:30 Ответить
Щодо незаконного ув'язнення полковника Червінського,пан Зе-Лубінець буде робити таке ж подання,чи служіння Єрмаку не перетинається з захистом громадян на підконтрольних територіях?
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08.02.2024 13:38 Ответить
А по поводу проекта нового закона его уже, похоже, удовлетворили.
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08.02.2024 13:46 Ответить
з тим же успіхом міг просто написати у спортлото ...
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08.02.2024 13:47 Ответить
Потрібно вимагати реакції не тільки на сам факт незаконних вироків, але і на нелюдське ставлення рашистов до полонених, що порушує всі міжнародні норми.
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08.02.2024 14:18 Ответить
А ми показуємо в яких хороших умовах містяться кацапсячі виродки. Навіть у них вдома таких умов немає... Вах-вах які ми молодчини... Млять!
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08.02.2024 15:01 Ответить
 
 