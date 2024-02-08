Домой вернулись 49 воинов Нацгвардии, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, - Коордштаб. ВIДЕО

Состоялся 51-й обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"51-й по счету обмен состоялся в рамках работы Координационного штаба по поручению президента Украины", – отметили в Коордштабе.

Среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

"Все освобожденные – рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в том числе 82 – защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях. По меньшей мере, 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Украина вернула из плена еще 100 защитников. ФОТОрепортаж

Отмечается, что удалось спасти медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа.

По данным Штаба, с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 Защитников и Защитниц.

Также в Штабе выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена.

Смотрите также: Украина вернула домой 207 военнопленных. ФОТОрепортаж