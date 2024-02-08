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Домой вернулись 49 воинов Нацгвардии, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, - Коордштаб. ВIДЕО

Состоялся 51-й обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"51-й по счету обмен состоялся в рамках работы Координационного штаба по поручению президента Украины", – отметили в Коордштабе.

Среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

"Все освобожденные – рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в том числе 82 – защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях. По меньшей мере, 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что удалось спасти медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа.

По данным Штаба, с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 Защитников и Защитниц.

Также в Штабе выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена.

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Дуже гарна новина для всіх нас! Шкода тільки, що жодного Азовця і виглядає все це так, що під цю радісну новину і пройшло звільнення Залужного.
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08.02.2024 21:13 Ответить
І тут "не слава Богу"!
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09.02.2024 02:45 Ответить
Спектакль розіграний чьотко: охрінівшому від ЗЕ- гниди рішення, в відкритий рот обуреному народу кинули цекерочку... Падлюки ЗЕ- владні діють в унісон з ********** ( замітьте, як підігнано одне до другого!)...
Влада зраджує Україну вже особливо не маскуючись!...
... Такі собі " шашлики" на даний момент!...
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08.02.2024 21:28 Ответить
Ну погодьтесь, для вас якби Зеленській навіть у кремль на танку в'їхав і путлера н Україну за танком на мотузці притяг, ВСЕОДНО ВСЕ Б БУЛО НЕ ТАК!
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09.02.2024 02:48 Ответить
Тупі люди ви що не розумієте що збитий літак з нашими полоненими це було нагадування оманському щоб бистріше знімав Залужного...і одразу два обміна... Зелений зрадник тісно контактує з кремлем і робить всі їхні забаганки...Пуйло сказав щоб Залужного прибрали...зелена гнида це зробила...
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09.02.2024 08:34 Ответить
 
 