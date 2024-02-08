Большинство воинов, вернувшихся сегодня из плена, – защитники Мариуполя и "Азовстали", - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского по поводу очередного возвращения украинцев из плена.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что был проведен обмен - еще 100 наших воинов вернулись домой, в Украину, из российского плена. Солдаты и сержанты. Большинство - защитники Мариуполя и "Азовстали". Воины Национальной гвардии, пограничной службы, Вооруженных сил Украины. В целом на сегодняшний день уже освобождены из российского плена 3135 украинцев и украинок.

Я благодарю всю нашу команду, которая занимается обменами. Кирилла Буданова и всех в ГУР, кто ведет обмены. Андрея Ермака и команду Офиса. Дмитрия Усова и весь Координационный штаб по вопросам военнопленных. Всех, кто привлечен, всех помогающих. Дмитрия Лубинца и команду омбудсмена. Игоря Клименко и команду МВД. Василия Малюка и команду СБУ.

И, конечно, моя особая благодарность всем нашим воинам на передовой, каждому подразделению, которые пополняют обменный фонд и берут в плен российских оккупантов. Каждый на своей позиции обеспечивают это", – сказал Зеленский.

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