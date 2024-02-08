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Новости Видео Обмен пленными
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Большинство воинов, вернувшихся сегодня из плена, – защитники Мариуполя и "Азовстали", - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского по поводу очередного возвращения украинцев из плена.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что был проведен обмен - еще 100 наших воинов вернулись домой, в Украину, из российского плена. Солдаты и сержанты. Большинство - защитники Мариуполя и "Азовстали". Воины Национальной гвардии, пограничной службы, Вооруженных сил Украины. В целом на сегодняшний день уже освобождены из российского плена 3135 украинцев и украинок.

Я благодарю всю нашу команду, которая занимается обменами. Кирилла Буданова и всех в ГУР, кто ведет обмены. Андрея Ермака и команду Офиса. Дмитрия Усова и весь Координационный штаб по вопросам военнопленных. Всех, кто привлечен, всех помогающих. Дмитрия Лубинца и команду омбудсмена. Игоря Клименко и команду МВД. Василия Малюка и команду СБУ.

И, конечно, моя особая благодарность всем нашим воинам на передовой, каждому подразделению, которые пополняют обменный фонд и берут в плен российских оккупантов. Каждый на своей позиции обеспечивают это", – сказал Зеленский.

Смотрите также: Украина вернула из плена еще 100 защитников. ФОТОрепортаж

Автор: 

военнопленные (1070) Зеленский Владимир (20365) пленные (2140)


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Топ комментарии
+68
Которые попали в плен из-за тебя, мудака.
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08.02.2024 21:39
+51
Меня от этой морды тошнит.
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08.02.2024 21:40
+45
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08.02.2024 21:40
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Угу,а кацы вернулись домой.
Забыл ты сообщить.
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08.02.2024 21:39 Ответить
А ти пропонуєш як??
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08.02.2024 21:42 Ответить
Я пропоную правду говорить,а не обосравшись про растаявший шоколад рассказывать.
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08.02.2024 21:45 Ответить
Тепер будемо піаритися на обміні.
» Це, я ! Це все Я!»
« Усі перемоги Мої!. А поразки - то не мої».

Та чекати поки усі забудуть про Залужного.
Простий, дурний, та безсоромний…
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08.02.2024 22:00 Ответить
Кожного разу, коли "зелені" необхідно "погасити" до себе негатив з боку народу, вони домовляються зі своїми "корєшами" з раші та влаштовують "обмін".
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08.02.2024 23:04 Ответить
Кращебздоху недо*уйлу, *уйло зробило подарунок за звільнення Залужного
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08.02.2024 22:24 Ответить
а ти, ухилянте, коли повернешся?
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09.02.2024 08:21 Ответить
Которые попали в плен из-за тебя, мудака.
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08.02.2024 21:39 Ответить
"Порятунок бійців з "Азовсталі" - це заслуга особисто президента" - Дмитро Кулеба
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08.02.2024 22:04 Ответить
Порятунок это как?
Он сам в атаку ходил,их спасал.
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08.02.2024 22:08 Ответить
не через нього а по його команді здалися
головне, що воно дякує єрмаку за те що нема ніодного АЗОВЦЯ.
уібан кончений
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09.02.2024 09:43 Ответить
Меня от этой морды тошнит.
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08.02.2024 21:40 Ответить
Тільки хотів написати прохання до редакторів Цензора не вставляти відео з цією лицемірною істотою і тут Ваш коментар. Додам тільки що мене не тільки нудить, а ще і блювотина підступає. Тільки на цю чмоню такі емоції тратити, себе не поважати. Душу роздирає злість на 73 відсотки довбодятлів.
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08.02.2024 22:38 Ответить
Це тобі про бариг хто сказав - наркобігус? За 5 років НІ ОДНОЇ справи з 50 не було доведено до вироку суду. Може досить вже бути тупим зомбаком?
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09.02.2024 02:19 Ответить
моментально вимикаю , будь-який пристрій , щоб не бачити і не слухати , МІРЗЕННІШУ потвору !
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09.02.2024 06:24 Ответить
з поверненням Воїни !!!!

доброго вечора, пане Президент Залужний !!!

Слава Україні !
Героям Слава !
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08.02.2024 21:40 Ответить
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08.02.2024 23:56 Ответить
Таке враження, що кацапи зробили блаЗЄнському подарунок за відставку Залужного. (звільнили саме азовців)

Щоб мав чим покрити звільнення Залужного.
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08.02.2024 22:03 Ответить
Не враження , а факт на обличча - ДОГОВОРНЯКИ ЙДУТЬ ПО оманському-Кабо Вердійським планам
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09.02.2024 06:28 Ответить
....***** підіграв вавану-2
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08.02.2024 22:00 Ответить
"зенелох" конкретно навіть поняття не має, скільки захисників "Азова" повернулося
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08.02.2024 21:40 Ответить
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08.02.2024 21:40 Ответить
Кацапи допомогли йому зі звільненням Залужного.
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08.02.2024 21:41 Ответить
А єрмаку то за що?

За "налажениє_кантактікі"?
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08.02.2024 21:43 Ответить
За домовленість з кураторами про позитивні новини на фоні звільнення Залужного.
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08.02.2024 21:47 Ответить
Це добре.. тільки мабуть не треба цим "кичитись"..
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08.02.2024 21:43 Ответить
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08.02.2024 21:43 Ответить
Прикрылся ублюдок обменом, не сработает
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08.02.2024 21:44 Ответить
Треба було оставити лише лоба на фото, на цей їбальник немає сили дивитися
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08.02.2024 21:46 Ответить
Треба на тому лобі хрестик в колі намалювати.
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08.02.2024 22:45 Ответить
Клован.
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08.02.2024 21:47 Ответить
Цікаво, Володья, хто в цьому винен, Порошенко чи Залужний?
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08.02.2024 21:47 Ответить
З таким розвитком подій , я не здивуюсь що дуже скоро буде винна "НАТА"
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08.02.2024 22:14 Ответить
Наверно спецально держали наших чтоб под єто собітине преподнести чтол вдруг не сдуло шарик зради
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08.02.2024 21:50 Ответить
Яких ти *****, здав
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08.02.2024 21:53 Ответить
Прочитай історію недонаполеон ,що вічно істинні Α і Ω .......
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08.02.2024 21:54 Ответить
піариться зеленюк ---не стісняється
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08.02.2024 21:54 Ответить
А чого вони туди птортапили , через кого ?
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08.02.2024 21:54 Ответить
Колись, в СРСР, був стьоб на всі ті "комсомольскі стойки", "догонім і пєрєгонім", "пятілєтку за 3 дня" і решти ідеологічної маячні: "Ми трудностєй нє баімся: сначала іх создайом, а потом - мужєствєнно прєодолєваєм!"

От і це недолуге - гідний нащадок совка - спочатку здав усе, що не встигли захистити ЗСУ (на чолі зі звільненим Залужним) та добровольці, а тепер хизується мізерними крихтами виправлення своїх "проє@алі"...

Краще б ти, найвеличніше янетряпкове ніщо, перезавантажив себе та всю ОПу... На цвинтар перезавантажив! І на глибину метрів з 5 чи навіть більше! І щоб ніхто не знав ні адреси цього цвинтаря, ні місця на ньому!
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08.02.2024 21:54 Ответить
Пуйло тобі віддячив?
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08.02.2024 21:56 Ответить
яке ж ти гнидне, скільки людей угробило і скільки ще попереду..
зєлєнскай - барига на крові..
..і знову типово для терористів та їх місцих подєльників на Банковій - ***** "підігнало" своїм кріпакам-малоросам кривороженим "солодку пігулку" для упоротих залишків 73% за звільнення зебандою Залужного .. прикриватися військовими, полоненими, жінками та дітьми це так по-*****возєлєнскі
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08.02.2024 21:57 Ответить
Гарно що повернулися побратими) велилика Вам подяка що вивезли все це!!! А коли ти розумієш що це типу пряник що відволікти увагу від звільнення Залужного!!!!!!
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08.02.2024 22:05 Ответить
Сам ВЕРХОВНОКОМАНДУВАЧ дав їм наказ здатись в полон під свої гарантії!!!
Виявляється, що ті гарантії -- пусті слова...
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08.02.2024 22:06 Ответить
Який ВЕРХОВНОКОМАНДУВАЧ - такі і слова..
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08.02.2024 22:17 Ответить
Воно зашквар скандал звільнення Залужного пом'якшити звільнення полонених. А не вийде! Ще відгрібеш за Залужного! Точку неповернення ти пройшов!
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08.02.2024 22:07 Ответить
Доповнення: вічно істинні Α і Ω : початок в тебе зе дуже хеновий,а кінець може бути ще хеновішим дивись реакцію народу України на твої необдумані дії в тебе радники взагалі без тормозу,скоріше вони 100% кацапи і це незаперечно бо мають лишню хромосому,яка непіддається контролю особою яка її унаслідувала.
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08.02.2024 22:09 Ответить
Зеленський занепокоєний особистою долею. Не УКРАЇНИ.
Надіється, що вборонять віддані генерали
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08.02.2024 22:12 Ответить
Гарна подія але виглядає як солодка пілюля після трешу по звільненню Залужного. Слава генералу! Ганьба зрпдникам.
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08.02.2024 22:16 Ответить
Благодаря кому наши ребята в первые дни войны стали защитниками Азовстали? "Ми можемо вдвічі збільшити армію, але тоді не зможемо будувати дороги." Великое изречение великого перед самым началом войны. Насколько циничным может быть ...... (воздержусь)
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08.02.2024 22:19 Ответить
Ну що, не встигли прибрати зелепідарів, тепер вони приберуть всіх справжніх українців і розвалять всю Україну під кацапів.
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08.02.2024 22:24 Ответить
ЗЄ ПНХ!!!
Залужному шана та слава!!!
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08.02.2024 22:25 Ответить
Доречі, а може, окрім особистого страху ЗЄ, звільнення Залужного було ціною ***** за якусь "послугу" у відповідь?
Ну там обміну полоненими для піару ЗЄ, наприклад. Чи початку переговорів про замороження війни.

Від "хто завгодно тільки не Порошенко" до "що попало аби не Залужний".
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08.02.2024 22:30 Ответить
Почнемо спочатку: ти розмінував Чонгар і Маріупіль..............
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08.02.2024 22:31 Ответить
То ти далеко як же дороги замість зброї і розведення віфськ і інше що він чудив ще в 2019.
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08.02.2024 23:29 Ответить
Выглядит как подарок от Путина в связи с увольнением Залужного.
Это же надо, как "совпало"!
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08.02.2024 22:45 Ответить
І як же ш воно так чудово співпало, що визволення бійців в один день з відставкою Залужного, ге.
Дивина, дивина.
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08.02.2024 22:47 Ответить
Выглядит как подарок от Путина за увольнение Залужного.
И как совпало по времени, а!
"Совпадение? Не думаю" (с)
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08.02.2024 22:47 Ответить
А міг стати героєм, міг увійти в історію....
Поки ти грав на піаніно, інші вчилися, працювали, іх клятва Украіні справжня......
Як будеш спати, дивитися в очі синові, дочці, дружині?
Який негідний кінець....
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08.02.2024 23:19 Ответить
Жодного бійця азову !
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08.02.2024 23:23 Ответить
а де зараз більшість азовців - в полоні, чи на свободі?
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08.02.2024 23:27 Ответить
Скільки азовців?? Ніодного....................
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08.02.2024 23:33 Ответить
Обмін і звільнення Залужного..Піарщики...Всі піаряться у владі на обміну..
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08.02.2024 23:37 Ответить
Потвора зеленська гребана...ти ж з дав 2 500 Азовців, позорно вивіз їх прямо у руки кремля, шоб ти здох ,чим скоріше тим краще ...для України ...добродетель ху..вий
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08.02.2024 23:39 Ответить
Зелений чмоня, а де Азов?
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08.02.2024 23:49 Ответить
Соврал... 😡 Совсем, как путен...
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09.02.2024 00:07 Ответить
В ФСБ, щоб прикрити свого васала після звільнення Залужного, вирішили підсолодити пілюлю і підігнали під цю подію обмін.
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09.02.2024 00:26 Ответить
Не читав ваш комент, писав з кнопки. Агентуру підтримуть як можуть
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09.02.2024 02:12 Ответить
Як цікаво - рішення про звільнення Залужного приймав єрмак та зє(тобто єрмак), кацапи дозволили другий обмін за тиждень. Ну не палеться агентура, ну ніяк
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09.02.2024 02:11 Ответить
Біда що розуміють це зовсім небагато людей, а для більшості, в якої коротка пам'ять, радісна подія затуляє негатив.
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09.02.2024 02:28 Ответить
Може досить вже видаляти коментарі бл? Чим же ви тоді від кацапів і шашличниками відрізняєтесь, якщо видаляєте правду?
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09.02.2024 02:22 Ответить
Не знаю що вам видалили, але тут на форумі така демократія , коли якесь недолуге хамло облажавшись, скаржиться адміну, а той не розбираючись видаляє тільки ваш комент.
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09.02.2024 02:38 Ответить
Спочатку всі ці незалежні змі, своїми руками посадили щєлю на трон, а тепер зі страху обісралися і або повністю відключили коментарі або видаляють , коли люди правду про віслюка пишуть .
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09.02.2024 02:49 Ответить
Цинічна квартальна ****.
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09.02.2024 08:08 Ответить
Допомогли ОАЕ, а щось, блд, Оман ніхрена не допомагає?
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09.02.2024 09:53 Ответить
 
 