Большинство воинов, вернувшихся сегодня из плена, – защитники Мариуполя и "Азовстали", - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского по поводу очередного возвращения украинцев из плена.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что был проведен обмен - еще 100 наших воинов вернулись домой, в Украину, из российского плена. Солдаты и сержанты. Большинство - защитники Мариуполя и "Азовстали". Воины Национальной гвардии, пограничной службы, Вооруженных сил Украины. В целом на сегодняшний день уже освобождены из российского плена 3135 украинцев и украинок.
Я благодарю всю нашу команду, которая занимается обменами. Кирилла Буданова и всех в ГУР, кто ведет обмены. Андрея Ермака и команду Офиса. Дмитрия Усова и весь Координационный штаб по вопросам военнопленных. Всех, кто привлечен, всех помогающих. Дмитрия Лубинца и команду омбудсмена. Игоря Клименко и команду МВД. Василия Малюка и команду СБУ.
И, конечно, моя особая благодарность всем нашим воинам на передовой, каждому подразделению, которые пополняют обменный фонд и берут в плен российских оккупантов. Каждый на своей позиции обеспечивают это", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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» Це, я ! Це все Я!»
« Усі перемоги Мої!. А поразки - то не мої».
Та чекати поки усі забудуть про Залужного.
Простий, дурний, та безсоромний…
Он сам в атаку ходил,их спасал.
головне, що воно дякує єрмаку за те що нема ніодного АЗОВЦЯ.
уібан кончений
доброго вечора, пане Президент Залужний !!!
Слава Україні !
Героям Слава !
Щоб мав чим покрити звільнення Залужного.
За "налажениє_кантактікі"?
От і це недолуге - гідний нащадок совка - спочатку здав усе, що не встигли захистити ЗСУ (на чолі зі звільненим Залужним) та добровольці, а тепер хизується мізерними крихтами виправлення своїх "проє@алі"...
Краще б ти, найвеличніше янетряпкове ніщо, перезавантажив себе та всю ОПу... На цвинтар перезавантажив! І на глибину метрів з 5 чи навіть більше! І щоб ніхто не знав ні адреси цього цвинтаря, ні місця на ньому!
зєлєнскай - барига на крові..
..і знову типово для терористів та їх місцих подєльників на Банковій - ***** "підігнало" своїм кріпакам-малоросам кривороженим "солодку пігулку" для упоротих залишків 73% за звільнення зебандою Залужного .. прикриватися військовими, полоненими, жінками та дітьми це так по-*****возєлєнскі
Виявляється, що ті гарантії -- пусті слова...
Надіється, що вборонять віддані генерали
Залужному шана та слава!!!
Ну там обміну полоненими для піару ЗЄ, наприклад. Чи початку переговорів про замороження війни.
Від "хто завгодно тільки не Порошенко" до "що попало аби не Залужний".
Это же надо, как "совпало"!
Дивина, дивина.
И как совпало по времени, а!
"Совпадение? Не думаю" (с)
Поки ти грав на піаніно, інші вчилися, працювали, іх клятва Украіні справжня......
Як будеш спати, дивитися в очі синові, дочці, дружині?
Який негідний кінець....